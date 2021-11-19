В Клину охранник супермаркета отправил покупателя на операционный стол

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней назад поздним вечером в Клинскую городскую больницу скорая помощь доставила 27-летнего мужчину с сильной травмой живота. Медики подозревали у пациента внутреннее кровотечение. Осмотр в больнице эти предположения подтвердил, узи показало, что у молодого человека разрыв селезёнки. Пациента срочно отправили на операцию, а о его травмах сообщили в полицию.

Там стали проводить проверку. Оказалось, что пострадавшего в больницу доставили после того, как он вернулся домой из магазина одной популярной торговой сети. Но допросить молодого человека удалось не сразу. Когда врачи разрешили поговорить с пациентом, тот рассказал полицейским, что его избил охранник этого магазина, когда он зашёл за покупками.

После инцидента молодой человек вернулся домой с сильнейшей болью в животе. Сначала он надеялся, что скоро всё пройдёт, но становилось только хуже. И он вызвал скорую. Медики пояснили, что если бы пострадавший сделал это немного позже, его могли бы уже не спасти. Кровотечение было серьёзным.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершенное преступление был задержан 31-летний охранник магазина, который в подсобном помещении магазина на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанёс несколько ударов руками в область живота 27-летнему неработающему гражданину, который в последствии был госпитализирован с тупой травмой живота и разрывом селезёнки, — сообщил источник kp.ru.

По данному факту уже завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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