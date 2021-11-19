Психолог объяснил, почему мы испытываем стресс и на любимой, и на ненавистной работе: «Людям в России свойственно терпеть»

Перенапрягаются на работе большинство трудящихся россиян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все мы люди, все мы не железные. Но чтоб настолько?!

Оказывается, абсолютное большинство россиян - целых 94% - ежедневно испытывают стресс на работе. Причем 37% опрошенных признались, что стресс этот очень сильный. К таким выводам пришли аналитики Superjob, опросив 1600 взрослых россиян из всех округов страны.

Узнав такую новость, мы срочно решили обратиться к психологу. И не только чтобы успокоиться, но и с целью разобраться в причинах такого положения дел. Психолог Анна Девятка посоветовала нам расслабиться, включить спокойную музыку, заварить чай и рассказала, что стресс - совершенно нормальное явление. Это просто механизм адаптации к окружающей действительности. И вообще, не стоит путать стресс с более серьезными проблемами - например, с депрессией. Например, когда мы опаздываем на работу, то это уже стресс, пусть и небольшой. Зато ежедневный (шутка).

Однако социологи SuperJob выяснили еще кое-что. Оказывается, есть прямая зависимость: чем меньше мы любим свою работу, тем сильнее она нас раздражает. И уровень стресса на нелюбимой работе на треть выше, чем на любимой.

- Почему мы сильнее нервничаем на нелюбимой работе? Потому что на ней каждый день мы разрушаем свою самооценку, занимаясь самоунижением: «Я ни на что больше не способен», «Меня никто не ценит», «Я никому не нужен», «Да кто меня возьмет», - объясняет Анна Девятка. - Человек сам себя обесценивает, заставляя себя ходить на нелюбимую работу. И если он не меняет ее, то испытывает еще больший стресс. Людям в России свойственно терпеть. Это проще, чем менять ситуацию, которая доставляет дискомфорт. Такой у нас менталитет.

Но есть и хорошая новость: по словам Анны Девятки, если человек испытывает на работе стресс, это вовсе не означает, что он ее не любит. Моменты нервного напряжения на работе мечты – это также абсолютно нормально. Но этот уровень стресса компенсируется той самой любовью к своему делу. И что важно, от постоянного рабочего напряжения жизненно необходимо отдыхать.

- Сейчас люди стараются успеть все, но их внимание направлено на внешний мир: угодить на работе, семье, друзьям. Люди сильно стараются в отношениях с другими людьми, но забывают про себя. Но человеку нужна забота о себе. Нужно уметь говорить «Стоп!» и доставлять себе удовольствие. Например, позаниматься спортом, принять ванну, побаловать себя массажем, заварить вкусный чай, зажечь ароматические свечи, заняться обустройством квартиры, - перечисляет психолог способы борьбы с рабочим стрессом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Оценка среднего ежедневного уровня стресса на работе

Нет стресса – 6%

Очень низкий – 8%

Низкий – 12%

Средний – 35%

Высокий – 20%

Очень высокий – 17%

Затрудняюсь ответить – 2%

Ответы россиян, которые любят свою работу...

Нет стресса – 8%

Очень низкий – 11%

Низкий – 15%

Средний – 37%

Высокий – 16%

Очень высокий – 11%

Затрудняюсь ответить – 2%

…и не любят ее

Нет стресса – 3%

Очень низкий – 3%

Низкий – 6%

Средний – 27%

Высокий – 28%

Очень высокий – 32%

Затрудняюсь ответить – 1%

По данным SuperJob. Опрошено 1600 человек старше 18 лет, имеющих постоянную работу.