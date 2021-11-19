«Спартак» 1,5 месяца не побеждает, а «Краснодар» стремится в еврокубковую зону: Главные интриги грядущего Winline Derby. Фото: пресс-служба компании Winline.

«Спартак» готовится к важнейшему гостевому матчу против «Краснодара», который пройдет в эту субботу, 20 ноября, в 19:00. Москвичи находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, что явно не соответствует амбициям народного клуба. «Краснодар» же располагается на седьмой строчке. Между командами всего два очка, победа будет означать существенное продвижение вверх для каждой команды. «Комсомолка» рассказывает все интриги грядущего Winline Derby, проходящего в рамках тура №15 Российской Премьер-Лиги.

ДОСАДНАЯ ТРАВМА ЗОБНИНА

Главному тренеру «Спартака» Рую Витории придется поломать голову, чтобы найти замену ведущему игроку центра поля – Роману Зобнину. Полузащитник получил досадную травму, играя за сборную России в матче против хорватов. Напомним, в той встрече состояние футбольного поля напоминало матчи РПЛ в 90-е и начале 2000-х – траву залило ливнем, игроки «возились» в грязном болоте, стелясь в опасных подкатах и вступая в ожесточенную борьбу. В одном из эпизодов игрок и пострадал.

- Роман Зобнин получил мышечное повреждение. На возвращение полузащитника в общий строй потребуется около трех недель, - передает пресс-служба «Спартака».

Осенью Зобнин показывал, мягко говоря, не блестящую игру, но для клуба был незаменим. Именно он составлял пару молодому и неопытному Руслану Литвинову в центре поля. Вероятно, заменить Зобнина уготовано 21-летнему Михаилу Игнатову. Руй Витория стал первым, кто подтянул парня в основу из «Спартака-2» после сложного периода в карьере. Но сможет ли он качественно заменить Романа в ответственной игре – вопрос.

«СПАРТАК» НЕ ПОБЕЖДАЕТ 1,5 МЕСЯЦА

«Краснодар» потерпел поражение в последних трех играх, в том числе «быков» сенсационно разгромила «Кубань» в Кубке России. Но по сравнению с проблемами «Спартака» это еще «цветочки». Москвичи не побеждают с 3 октября, когда в гостях обыграли «Ахмат» со счетом 0:1. Далее шли ничьи с «Динамо», «Ростовом», «Лестером», и «Локомотивом». Проиграли спартаковцы «Лестеру» и «Зениту», тот самый разгром 7:1.

Фанаты красно-белых реагируют на черную серию болезненно, что видно по негодованию в соц. сетях. В СМИ тем временем в очередной раз обсуждают слухи об увольнении Руя Витории. Однако в пресс-службе клуба уже поспешили опровергнуть эту информацию. Да и сам наставник москвичей не подает виду, что его должность под вопросом.

- Я не привык доверять слухам. Моя задача – продолжать работать. Считаю, как в Англии, так и в последнем ничейном матче с «Локо» команда правильно реагировала на происходящее на поле, показывая в определенные отрезки хороший футбол, - парирует Витория, его слова цитируют на сайте «Спартака».

Но кто знает, отставка главного тренера в стане красно-белых не раз случалась после громких поражений. Возможно, в случае убедительной победы «Краснодара» песенка Витории будет спета окончательно.

ДРОГНЕТ ЛИ СУДЬЯ, РАНЕЕ ОТСТРАНЕНЫЙ ЗА ОШИБКИ

Главным судьей матча назначили Алексея Сухого из Люберец. В РПЛ сезона 21/22 он зарекомендовал себя как надежного профессионала. А вот в прошлом розыгрыше чемпионата к 34-летнему Сухому было очень много претензий со стороны главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца. Если коротко – арбитр нахватал кучу «двоек» за работу на матчах в РПЛ и его отстранили.

- Пока Сухой стабильно получает двойки за свой перформанс, и это сильно напрягает. Человек имеет огромное количество отрицательных оценок, что ставит под вопрос его профессиональную пригодность, - ранее негодовал Хачатурянц в разговоре с ТАСС.

В главном матче 15-го тура РПЛ за работой Сухого, очевидно, будут пристально следить. В эмоциональном дерби нельзя исключать, что молодой арбитр может потерять нить игры и допустить фатальные ошибки. Правда, теперь ему на помощь всегда могут прийти коллеги, отвечающие за систему VAR.

ОЖИДАТЬ ЛИ ГОЛЕВУЮ ФЕЕРИЮ

Наконец, часть нынешних игроков «Краснодара» еще помнят поражение от «Спартака» минувшей весной. Тогда москвичи дома разгромили «быков» со счетом 6:1. В то время балом правили Соболев, Промес и Ларссон, набравшие ход.

Субботний матч станет уже девятым в истории Winline Derby. В предыдущих восьми ни одна команда не уходила с поля без гола. А общее количество голов в этих матчах – 38, или в среднем 4,75 за игру. И «Краснодар», и «Спартак» проповедуют атакующий стиль игры, а значит, и в этот раз болельщики справе рассчитывать на яркий, зрелищный и непременно богатый на голы футбол!