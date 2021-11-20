Австрийский парламент лишил Себастьяна Курца неприкосновенности

Ушедший в отставку с высшего государственного поста Курц остается членом парламента Фото: REUTERS

Депутаты нижней палаты австрийского парламента единогласно проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего канцлера страны Себастьяна Курца в связи с расследованием коррупционных обвинений.

Ушедший в отставку с высшего государственного поста Курц остается членом парламента страна и, согласно законодательству, обладает иммунитетом от судебных преследований.

Бывшего главу правительства подозревают в даче взяток, использовании служебного положения и подкупе австрийских СМИ для размещения положительных отзывов о нем лично и возглавляемой им Австрийской народной партии (АНП).

В начале октября в результате высказанных в его адрес обвинений, Курц добровольно покинул пост канцлера. Все обвинения, выдвинутые в его адрес, он категорически отвергает.

Нынешний кризис и отставка - не первые в карьере самого молодого канцлера Австрии – два года назад так называемый «Ибицагейт» – политический скандал, в котором оказалось замешано руководство Австрийской партии свободы (АПС), входящей в коалицию с АНП – привел к вотуму недоверия правительству и уходу Курца с поста канцлера. Позже политик на свое прежнее место вернулся, но только после досрочных парламентских выборов.

Сам Курц заявил, что полностью поддерживает решение Национального совета о лишении его депутатского иммунитета, поскольку это может ускорить рассмотрение дела и, по его словам, окончательное снятие обвинений.