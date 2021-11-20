Украина импортирует российские огурцы. Фото: Анастасия Осипова

Известный украинский сомелье по горилке (самогону) Олег Антипин рассказал давеча, как правильно употреблять сей напиток. По его словам, самогон не надо смешивать с другими сортами (если начал с буряковки, то ни в коем случае нельзя переходить на зерновой – и наоборот), а еще необходимо потреблять больше воды.

В доказательство своих слов он даже процитировал Плиния-старшего, известного древнеримского философа и историка: "Ещё Плиний-старший говорил - in vino veritas, in aqua sanitas, то есть в вине истина, в воде здоровье. При потреблении горилки нужно пить параллельно больше воды".

Мы в России привыкли закусывать огурцом, частенько применяем для этих целей и сало. Но вот на Украине с этими видами традиционной закуски настоящая беда. Сало, мало того, что вздорожало (как, впрочем, и в России), так вместе с огурцами стало инструментом гибридной российской агрессии. Поясняю, Украина стала импортировать огурцы из России. Нет, про импорт из "страны-агрессора" сала сведения прорывались и ранее, но вот что касается огурцов, то это впервые в украинской истории.

На протяжении последних десятилетий Украина исправно поставляла огурцы, выращенные в собственных теплицах, в зимний период в Россию. В нашей стране украинские огурцы занимали до 12% от общего объема рынка. А в самой Незалежной украинские теплицы обеспечивали до 98% огурцов. А теперь все, майдан напрацював великую "аграрну державу", сказка кончилась, и кина не будет. Потому что кончилось электричество. А точнее – газ, использовавшийся для отопления теплиц. Не растет огурец без тепла, нежная субстанция. А газ вздорожал так, что огурцы стали по-настоящему золотыми. И теплицы замерзают…

А в это время в России тепличные хозяйства испытывают настоящий ренессанс. И тарифы на газ нормальные, и специальный налоговый режим, и всякого рода помощь в техническом перевооружении. В результате, даже после пошлины в 10% российские огурцы остаются конкурентоспособными по сравнению с турецкими и белорусскими. А знаменитые "Нежинские" огурчики уходят в историю.

Мало того, российские огурцы стала закупать и Польша. Так ведь моет дойти и до того, что Польша начнет закупать российские яблоки, благо, гигантские сады, заложенные в России, особенно, на Кубани и в других южных регионах европейской части страны, уже начинают давать неплохие урожаи.

Закусывать огурцом горилку на Украине – все равно, что помогать "стране-агрессору". Такими темпами, украинскую ГТС впору уже начинать перепрофилировать для работы после окончания контракта на транзит на огурцепровод. Малосольные и соленые, например, потому что свежие без рассола в трубе будут значительно повреждаться.

Примечательно, что в это время бывший народный депутат Евгений Мураев, которого ранее называли чуть ли не пророссийским, записал свое видеообращение, в котором предрекал Украине новый статус уже в ближайшем будущем. По его словам, уже через 30 лет Крым станет зоной климатической катастрофы (понятное объяснение, что за полуостров Украине и бороться не стоит), а еще через 50 будет непригоден для жизни вообще. В этих условиях Украине придется выдерживать натиск миллиардов беженцев из южных стран (не спрашивайте меня за географию, спросите про эту москальскую лженауку у самого Мураева), защищая от них всю Европу (тогда надо ставить стену от мигрантов на юге Украины, а не на севере). Но, самое главное – Украина в таких условиях станет основным производителем еды.

Интересно, какой только и где? Если Незалежная импортирует сало из Польши и России с Белоруссией, картошку из Белоруссии и России, а вот теперь еще уже и до огурцов дело дошло. Более того, на Украине в парламенте и правительстве всерьез заговорили о грядущих покупках зерна у России, потому что чуть ли не весь выращенный урожай этого года пустили на экспорт. Сейчас очень хочется денег, а потом очень захочется кушать. Но так это ведь потом. как говорила героиня "Унесенных ветром", "а об этом я подумаю завтра".

Интересно, а про то, что зона климатической катастрофы пройдет аккурат по границе между Херсонской областью и Крымом, это тоже господину Мураеву все те же ученые эксперты объяснили? Или же он все-таки проигнорировал советы бывалого украинского сомелье по самогону и усугубил без воды, а то и смешал виски с кальвадосом?

Не мешайте буряковку с виски, господа! Не придется потом неуклюже обосновывать свои фантазии. И если уж не получится грузить апельсины бочками, то шлите огурчики по трубе ГТСУ. А лучше не пейте горилку вообще. На закуске сэкономите.