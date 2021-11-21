Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире остается тревожной. Фото: REUTERS

Греция

Правительство страны ужесточило правила для непривитых: с понедельника, 22 ноября, им будет запрещено посещать все общественные места, причем даже с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Ограничения будут действовать для музеев, спортзалов, кинотеатров и пр.

Нидерланды

Правительство королевства намерено ввести в действие т.н. «систему 2G». Она будет предполагать, что специальный санитарный пропуск смогут получать только привитые от коронавируса или переболевшие им, а результаты ПЦР-тестов в качестве основания для выдачи пропуска приниматься не будут. Этот план вызвал недовольство населения, и в Роттердаме демонстрация противников 2G переросла в стычки с полицией.

Швеция

Королевство идет на радикальные меры и вводит внутренние COVID-паспорта. Ранее таковые были нужны только для путешествий за рубеж. Теперь без такого документа шведы не смогут посещать многочисленные мероприятия и места для отдыха.

Ирландия

Всех работающих решено перевести на удаленный формат работы, при условии, что нет необходимости в ином. Параллельно решено расширить список мест, при посещении которых гражданам необходим действующий COVID-паспорт.

Латвия

Непривившиеся от коронавируса депутаты латвийского Сейма не смогут появляться в парламенте. Такое решение принято в свете ужесточения антиковидных мер в стране.

Израиль

Глава службы общественного здравоохранения Минздрава Шарон Эльрои-Прайс сообщила, что подавляющее большинство (порядка 80%) заболевающих сейчас коронавирусом в стране – не привиты от COVID-19.

Австралия

В Открытом чемпионате Австралии по теннису, который пройдет в январе 2022 года, смогут принять участие только привившиеся от коронавируса игроки. Об этом заявил руководитель турнира Крейг Тили. Теперь под вопросом участие в соревнованиях действующего чемпиона Новака Джоковича. Серб отказывается раскрывать статус своей вакцинации.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 21 ноября 2021 года:

Всего заболевших 257 046 949

Всего умерших 5 145 176 США За последние 28 дней: Заболевших: 2 219 302 Умерших: 33 568 Всего: Заболевших: 47 682 335 Умерших: 770 895 Великобритания За последние 28 дней: Заболевших: 1 086 718 Умерших: 4 415 Всего: Заболевших: 9 857 604 Умерших: 144 308 Россия За последние 28 дней: Заболевших: 1 057 672 Умерших: 32 300 Всего: Заболевших: 9 135 149 Умерших: 257 891 Турция За последние 28 дней: Заболевших: 728 234 Умерших: 5 946 Всего: Заболевших: 8 529 000 Умерших: 74 646 Украина За последние 28 дней: Заболевших: 609 764 Умерших: 18 064 Всего: Заболевших: 3 481 347 Умерших 85 847 По данным Университета Джона Хопкинса.