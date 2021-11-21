«Не насосала, а подарили»: Ксения Собчак раскритиковала женщин «трудной судьбы» с Рублевки

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак всегда отличалась острым язычком, а ее язвительные замечания подпортили жизнь многим богатым и знаменитым девушкам. На этот раз телеведущая решила высказаться о новой модной тенденции среди российских светских львиц. По словам Ксении, если раньше многие знаменитые блогерши радовали подписчиков, публикуя свои обнаженные фото, подкрепленные цитатами великих людей, то теперь в среде инстадив появилось новое поветрие. Они в той или иной форме учат жизни. Одни устраивают психологические тренинги и рассказывают, как быть успешными и счастливыми. Другие встают на путь духовного развития и показывают подписчицам, как раскрыть чакры и обрести гармонию.

Собчак считает, что и тех, и других роднит одно: полное отсутствие знаний и какого-бы то ни было образования по данной теме.

- Довольно быстро пройдя инстаграммные стадии «не насосала, а подарили» , «голожопый философ с цитатами великих» до «хозяйка галереи» и «владелица салона красоты» мы стремительно перешли в удивительный новый мир , где это уже не модно. Женщины «трудной судьбы» с Рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию. Главное, что в процессе «преподавания» сами «преподаватели» и «гурессы» начинают верить в обладание магических знаний. Эффект Даннинга-Крюгера в действии (погуглите)! – посоветовала Ксения. - Люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов, и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений. Ведь действительно, умный человек - это прежде всего человек сомневающийся, дурак же всегда уверен в собственной правоте. Вот такой вот новый дивный экспертный мир.

Многие подписчики согласились с Ксенией и высказали свое мнение по поводу самопровозглашенных коучей: «Тут страшно, что у многих нет фильтра в голове, чтобы выбирать нужный контент. А ещё все ждут волшебную таблетку, которая решит все их проблемы. А эти «гуру» так любят про нее рассказывать», «Меня больше всего удивляет, сколько стало специалистов по марафонам желаний и позитивному мышлению. Марафон на марафоне о том как намечтать себе восхитительную жизнь», «Да, сейчас такова реальность, к сожалению, поколение пустых экспертов, с прекрасным умением себя продать», «Я с таким сталкиваюсь очень часто и в своей сфере, когда человек без соответствующего образования считает себя экспертом. Потому что уже не столько имеет значение образование и квалификация, сколько умение себя продать. И все бы ничего, но порою это может даже причинять вред некоторым людям, вот тогда действительно становится грустно», - пишут фолловеры в комментариях.

Телеведущая раскритиковала светских львиц, решивших стать психологами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примечательно, что несколько месяцев назад Ксения посвятила один из выпусков YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» известному психологу Веронике Степановой. Телеведущая специально летала в Мексику, где живет Вероника. Степанова много лет вместе с семьей обосновалась в этой стране, где ведет собственный YouTube–канал и дает частные консультации (50 минут беседы с ней обходятся клиентам в 200 тысяч рублей). У психолога довольно много поклонников (только на YouTube у нее почти два миллиона подписчиков). В своем блоге Вероника рассказывает, как достичь успеха, и как построить отношения с противоположным полом.

Беседа получилась очень острой. Степанова прошлась по карьере телеведущей и ее отношениям с мужчинами.

- Если бы девочки рождались в твоей семье, то Костики с Максимками ползали бы у их ног (Константин Богомолов, нынешний муж Собчак – Ред.). Ты родилась с золотой каемочкой, и все было к твоим ногам, соответственно тебе и не нужно было этого делать. Тебе трудно понять девочку из какого-то маленького городка, которая выбилась куда-то, из какого-то там общежития, и ей все достается очень тяжело, колготки рваные и так далее. Априори все мужчины желают приблизиться к тебе, и это нечестно, - объяснила Степанова телеведущей.

Вероника уверена, что пробиться в жизни и добиться успеха Ксении помог статус дочери экс-мэра Петербурга.

- Ты можешь себе позволить жить без манипуляций со своими мужчинами, и спокойно Костик побежит. Ты сейчас, Ксюша, можешь прибедняться сколько угодно, у тебя отец Анатолий Собчак, ты кандидат в президенты. Ты уверена, что это твоя заслуга? Если бы ты была девочка из Серожопинска, ты была бы кандидатом в президенты? – спросила Вероника свою собеседницу.