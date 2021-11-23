Инновации для здоровья и тренировок: Huawei представила смарт-часы Watch GT 3

Мировой производитель готовится представить на российском рынке свое новое детище — смарт-часы последнего поколения Huawei Watch GT 3. Пользователи получат расширенный набор функций, более точный и профессиональный мониторинг здоровья, новые режимы тренировок, уникальный набор сенсоров и инструментов. И все это — в сочетании с разумной ценой. Семейство Huawei Watch GT 3 включает три модели: в классическую линейку устройств диаметром 42 и 46 мм впервые добавлены смарт-часы Watch GT Runner для профессиональных спортсменов. На преимуществах всех девайсов стоит остановиться отдельно.

1. Умные часы стали еще более самодостаточными

Huawei Watch GT 3 — полноценный гаджет, который способен если не заменить, то дополнить смартфон, когда последнего нет под рукой. Например, вы можете принимать звонки по Bluetooth прямо на смарт-часы. Или закачать любимую музыку в память Watch GT 3, подключить к ним наушники и слушать плей-лист во время пробежки без участия телефона.

Свайп вправо на сенсорном экране поможет узнать прогноз погоды, убавить громкость или переключить песню. Полезны и такие функции, как поиск телефона, будильник, таймер и т.д.

Умные часы — кладезь справочных данных: они поделятся с вами информацией о времени восхода и захода солнца, фазах Луны, предупредят о перепадах погоды и изменениях атмосферного давления, напомнят о важной встрече.

Огромный выбор циферблатов позволит персонализировать Watch GT 3 на свой вкус, оставив на экране самые необходимые данные. С функцией постоянного отображения даже при выключенном экране циферблат будет показывать время.

С универсальными «ушками» к смарт-часам подойдет любой ремешок.

Корпус модели 46 мм весит 42,6 г. Версия с диаметром 42 мм весит 35 г и по толщине не превышает 10,2 мм. Watch GT Runner имеет облегченный и высокопрочный корпус из композитного волокна, сверхлегкий безель, колесико из металла аэрокосмического класса – вся конструкция весит не больше 38,5 г, что важно для комфортной тренировки.

2. Профессиональный мониторинг здоровья

Восемь датчиков, установленных в Watch GT 3, собирают подробные сведения о самочувствии пользователя. Данные анализируются усовершенствованными алгоритмами искусственного интеллекта. Результаты диагностики, статистику и рекомендации можно подробно изучить в фирменном приложении «Здоровье».

Технология измерения сердечного ритма в серии была доработана и получила новую версию Huawei TruSeen 5.0+. Это значит, что частота пульса мониторится еще более точно, что позволяет девайсу правильнее рассчитать и количество сожженных во время нагрузок калорий.

Помимо этого, серия GT 3 в круглосуточном режиме мониторят:

— температуру кожи;

— уровень стресса;

— уровень кислорода в крови.

Технология TruSleep анализирует состояние организма во время сна и предлагает советы, как улучшить качество отдыха с точки зрения науки.

Стоит добавить, что смарт-часы Huawei Watch GT Runner, помимо стандартного пакета показателей здоровья, способны проводить скрининг таких нарушений работы сердца, как мерцательная аритмия, риска апноэ во сне. Это важно, потому что организм бегунов подвергается серьезным нагрузкам и нуждается в дополнительной защите.

3. Научный подход к спортивным тренировкам

Спортсмены и поклонники любых видов физической активности оценят способности Watch GT 3 выступать в роли персонального тренера. В память умных часов загружено более 100 режимов тренировок.

Сюда входят 18 самых популярных видов спорта на открытом воздухе и в спортивном зале:

— бег, ходьба и беговой тренажер;

— альпинизм и походы;

— бег по пересеченной местности;

— велосипед и велотренажер;

— плавание на открытой воде и в бассейне;

— триатлон;

— катание на горных лыжах, сноуборде, беговых лыжах;

— свободные тренировки;

— эллипсный и гребной тренажеры;

— и даже гольф и многие другие.

Какими бы разнообразными ни были ваши спортивные увлечения, умные часы Watch GT 3 послужат личным тренером, который поможет вам выйти на принципиально новый уровень. Алгоритмы искусственного интеллекта изучат реакцию организма на нагрузки и выдадут аналитику в приложении «Huawei Здоровье» в виде понятных графиков. Затем на основе научных методик специально под вас составят план индивидуальных тренировок, предложив пути прогресса. Такой подход вносит элемент игры и соревновательности в монотонные занятия, что позволяет сохранить высокую мотивацию, даже если вы занимаетесь один.

Watch GT Runner обладают рядом дополнительных важных для спортсмена функций. Например, они мониторят лактатный порог, или скорость выработки молочной кислоты. Это один из важнейших показателей для оценки выносливости спортсмена. Если выработка молочной кислоты превышает скорость ее утилизации организмом, пользователь испытывает усталость. Watch GT Runner оценивает эффективность тренировки по величине лактатного порога: чем он выше, тем больше прогресс спортсмена.

4. Мощный аккумулятор: полного заряда хватит на 2 недели

С Huawei Watch GT 3 вы узнаете, что такое по-настоящему автономные смарт-часы. Старшая версия диаметром 46 мм способна продержаться без подзарядки до 14 дней. И это будут две недели бурной и насыщенной жизни гаджета.

Предполагается, что все это время будет активирован режим мониторинга пульса и качества сна. При постоянно включенных уведомлениях экран сможет просыпаться до 200 раз в день (каждые четыре минуты, если не считать ночное время). При этом владелец умных часов будет слушать музыку и совершать звонки по Bluetooth в течение получаса еженедельно. А тренировки с активированным GPS продлятся до полутора часов в неделю. В течение двух недель вы будете ощущать полную свободу и независимость от зарядного устройства.

Watch GT Runner также способны держать заряд в течение двух недель и при необходимости подзаряжаются без проводов от смартфона со встроенной обратной зарядкой.

Младшая версия Watch GT 3 диаметром 42 мм работает без подзарядки в течение 7 дней.

5. Уникальный набор сенсоров и инструментов

— Серия Watch GT 3 поддерживает 5 видов навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и QZSS. Это делает навигацию и позиционирование еще точнее.

— На борту девайсов находится сразу несколько приборов: акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик сердечного ритма, датчик освещенности, барометр. А в модели Watch GT Runner есть даже компас.

— Водонепроницаемый корпус смарт-часов способен выдержать давление воды на глубине, поэтому в них можно плавать.

ЦЕНА ВОПРОСА

Новые смарт-часы серии Huawei Watch GT 3 будут доступны к предзаказу с 10 декабря. Стоимость устройства зависит от конфигурации:

Huawei Watch GT 3 с экраном диаметром 46 мм — 19 990 рублей.

Huawei Watch GT 3 42 мм — 17 990 рублей.

Huawei Watch GT Runner — 22 990 рублей.