Воздух не имеет границ: для чего Москва устанавливает новые станции экомониторинга на территории области

Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы — АСКЗА Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2021 году Москва начала создавать Единую систему экологического мониторинга совместно с Подмосковьем. Столица проспонсировала установку 15 станций на территории от МКАД до ЦКАД. Как работают устройства и почему данные приборов — это не просто сухие цифры, а реальный инструмент, который делает атмосферу чище, в материале «Комсомолки».

ВНУТРИ КАЖДОЙ СТАНЦИИ СВОЙ МИКРОКЛИМАТ

Мы в микрорайоне Южный подмосковного Красногорска. Здесь на территории школы №12 установили одну из 15 новых автоматических станций контроля загрязнения атмосферы — АСКЗА. Выглядит она как аккуратный домик-кубик, на крыше которого возвышаются несколько мачт. В угоду эстетике утилитарные стены закрыты постером с видами столичных лесопарков. Красногорские школяры с интересом разглядывают новинку, которая появилась на заднем дворе учебного заведения.

— Быстрее забегай, не морозим приборы! — командует корреспонденту КП инженер второй категории инженерно-технической службы ГПБУ “Мосэкомониторинг” Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгений Казин.

Внутри АСКЗА настоящий пункт управления. Фото: Андрей АБРАМОВ

Внутри АСКЗА настоящий пункт управления: компьютер, вокруг которого все заставлено современными приборами. Они анализируют данные, которые собирают мачты на крыше. Показывают параметры по 16 загрязняющим веществам: от самых популярных урбан-загрязнителей оксида углерода и взвешенных частиц (PM10, PM2,5) до более «экзотичных» метан и суммарные углеводороды.

— Техника может работать корректно, только если внутри поддерживается температура около +20 градусов Цельсия. Поэтому тут установлены сразу два кондиционера: летом работают на охлаждение, а зимой на прогрев. Поэтому я и просил побыстрее закрывать дверь, — объясняет сотрудник Мосэкомониторинга.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Внутри АСКЗА специалисты не сидят весь день. Станции вообще являются чем-то вроде автономных исследовательских комплексов. Они круглосуточно собирают данные. Отчет в центр мониторинга шлют раз в 20 минут. Если будет зафиксировано превышение, на место приедут инспектора опергруппы на специальном автомобиле, в кузове которого расположена передвижная лаборатория и займутся поисками источника выбросов.

Инспекторы на месте пытаются установить нарушителей. Первыми подозреваемыми становятся промпредприятия. Начинается расследование. К слову, большинство столичных производств на добровольной основе установили себе подобные датчики-анализаторы, данные с которых уходят специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Поэтому сегодня, чтобы оштрафовать предприятие, нам даже не нужно выезжать на место. Сигнал итак поступает, и мы можем составить протокол. Хотя стоит отметить, что до 90% загрязняющих веществ в Москве все же дают автомобили. Когда я возглавил Департамент в 2010 году, выбросы автотранспорта составляли 1 млн тонн вредных веществ. По итогам 2020-го цифра стала 320 тысяч тонн, — рассказывает руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

— Этому способствует развитие транспорта: создание велодорожек, выход метро за пределы Москвы, проект Московских диаметров, — добавил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ОБЩИЙ ВОЗДУХ — ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Это первый опыт в стране, когда создается межрегиональная система мониторинга.

— Воздух не имеет границ: ни административных, ни территориальных. Важно, чтобы качество воздуха жителей Москвы и Подмосковья было достойным, — сказал Разин.

Задача комплексов: анализировать качество воздуха, поэтому станции и расположены в жилой застройке. С помощью отчетов станций можно не только проконтролировать ситуацию здесь и сейчас. Они позволяют собрать массив данных, который затем используют при стратегическом планировании экологических мероприятий.

— Система экомониторинга — это еще и подтверждение затрат бюджета на природоохранные мероприятия. Без анализа невозможно определить эффективность тех или иных мер. А ведь можно потратить кучу бюджетных денег, но без мониторинга никак не понять, помогли ли предпринятые действия, — объясняет Антон Кульбачевский.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский (справа) и министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на новой АСКЗА. Фото: Андрей АБРАМОВ

15 новых станций установили в районах, в которых Москва и Подмосковья имеют общие проблемы: предприятия, влияющие как на столицу, так и на область.

— В Подмосковье есть ряд производств еще советского периода, которые приносят дискомфорт жителям. Мониторинг за их деятельностью позволит выстроить долгосрочные программы минимизации негативных выбросов. Соглашусь с коллегой — без системы быстрого реагирования такую работу выстроить невозможно, — отметил Разин.

МОНИТОРИНГ РЕШАЕТ ЗАДАЧИ В ИНТЕРЕСАХ МОСКВЫ

Системе экомониторинга в Москве уже 20 лет, а в публичный доступ данные выкладывают с 2008 года. В столице работают свыше полусотни станций, которые в режиме онлайн передают данные специалистам. Следить за показателями в реальном времени могут все желающие на портале Мосэкомониторинга.

Данные системы в открытом доступе, онлайн можно увидеть показатели всех московских станций.

— Раньше сайт, на котором можно было следить за данными АСКЗА выглядел сложно, более профессионально. Не все могли понять, за что какой параметр отвечает, и сравнить его с нормативом. Сейчас интерфейс максимально упрощен, он стал дружелюбным к пользователю, комфортным для всех. Любой человек без серьезных навыков и знаний может получить информацию. Сайт очень востребован, люди смотрят, — поделился Антон Кульбачевский.