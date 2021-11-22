Черная пятница на Shop.kp.ru

Не пропустите ценопад в книжном магазине Фото: Shutterstock

Представлять акцию под названием «черная пятница» особо никому не надо. Всем известно, что в этот момент можно многие понравившиеся товары приобрести с завидными скидками. Рачительные покупатели ждут «черную пятницу», чтобы основательно закупиться.

Книжный магазин «Комсомольской правды» не остался в стороне: у нас тоже пройдет «черная пятница». И это не единственная хорошая новость. Суперакция продлится целую неделю!

Это значит, что с 22 по 28 ноября каждый покупатель книжного магазина Shop.kp.ru сможет приобрести любую книгу по приятной цене. Количество книг в одни руки не ограничено! Скидки будут достигать 70 процентов! Такого вы точно не ожидали? Добавим по секрету, что перед такой масштабной распродажей, наши цены не ползут вверх, как это часто бывает в других хитрых магазинах.

Напомним в Shop.kp.ru можно купить самые разные издания: книги для детей и подростков, кулинарную литературу от знаменитых шефов и известных блогеров, путеводители, художественную литературу, альбомы по искусству и книги для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни.

В акцию «черная пятница» попадут также знаменитые бестселлеры «Комсомолки»

«Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе», «22 июня 1941 года. День, когда обрушился мир», «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили»,

«Творожные облака. Нежные пироги и сырники, чудесные начинки, волшебные блюда с творогом и не только», «Душа нараспашку. Наливки, настойки и другие напитки от Суздаля до Алтая», «Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни», «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться», «Изумрудная шкатулка. Русские сказки», «Самоцветная шкатулка. Зарубежные сказки» и это далеко не все.

Не пропустите ценопад в книжном магазине. Ждем вас на сайте Shop.kp.ru

Торопитесь, хорошие книги сами себя не купят!