Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров: «Контроль за денежными переводами граждан должен быть аккуратным»

Глава ФНС Даниил Егоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия сбору налогов не помеха. Налоговики увеличили сборы в бюджеты всех уровней на четверть. Это связано как с ростом цены на нефть, так и улучшением собираемости. При этом для граждан и микропредпринимателей ставки снижаются, а сервисы становятся проще и удобнее. Об этом глава ФНС Даниил Егоров рассказал в интервью РБК. Сайт kp.ru приводит самые важные части, касающиеся наших с вами кошельков.

ПРО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

«У нас существенный рост налоговых поступлений в основном за счет восстановительного роста экономики. Часть может быть отнесена к изменению налогового законодательства и, естественно, к налоговому администрированию. По итогам десяти месяцев — плюс 37%, это 23 трлн рублей. В целом за год по консолидированному бюджету мы планируем выйти на 28 трлн рублей, то есть плюс семь триллионов к показателям прошлого года. Но даже если учитывать, что тот год был аномальным, и сравнивать поступления с 2019-м, то уже сейчас идет превышение на 23% в любом случае».

Пояснение «КП»: Рост цены на нефть принес в казну примерно два триллиона рублей дополнительно. Остальное произошло за счет роста экономики (прибылей компаний и зарплат сотрудников). И в-третьих, налоговики ужесточили контроль за уплатой налогов. В основном за счет цифровизации. Если в ФНС видят, что у бизнеса что-то не сходится, такой компании доначисляют налог и списывают нужную сумму с расчетного счета в пользу бюджета. В большинстве случаев компании не оспаривают эти платежи, понимая, что проверка все равно выявит у них нарушения.

О ПЕРЕВОДАХ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

«Такого рода платежи находятся в сфере нашего внимания. Мы действуем достаточно аккуратно — все-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно вторые. Поэтому когда мы говорим о налоговом контроле в этой сфере, он должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность».

Пояснение «КП»: Объем переводов между физическими лицами (с англ.: person to person, или p2p) растет с каждым годом. Отправить деньги другу, коллеге или продавцу подержанной детской коляски можно за пять секунд. Особенно если у продавца и покупателя счета в одном и том же банке. Этим часто пользуются те, кто хочет избежать уплаты налогов. Например, продавцы на рынках. За первое полугодие 2021 года объем p2p-платежей составил 17 трлн рублей. Из них 7% приходится на систему быстрых платежей (СБП), которую организовал Центробанк. По ней можно отправлять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц между любыми банками, входящими в эту систему (их уже больше двух сотен). Нужен лишь номер телефона получателя.

ПРО МИЛЛИОННЫЕ ВКЛАДЫ

«Информационный обмен с банками начнется в 2022 году. До 1 февраля они должны будут представить сведения о выплаченных процентах по депозитам. Форматы представления данных уже утверждены, банкам понятны — они готовятся к передаче сведений. Что касается налоговой базы, то порядок ее расчета определен в 23-й главе Налогового кодекса. Суммируются проценты по всем банкам, и производится вычет, равный произведению 1 млн рублей на учетную ставку Банка России на 1 января 2021 года. Итоговый размер налоговой базы будет понятен после сбора данных».

Пояснение «КП»: Простой пример. Допустим, у вкладчика на счете лежат два миллиона рублей и в течение 2021 года он получил 100 тысяч рублей в виде процентов. На 1 января 2021 года ключевая ставка ЦБ составляла 4,25% годовых. Если умножить на миллион, то получится 42 500 рублей. Значит, налог в 13% нужно будет платить лишь 57 500 рублей (разница между 100 тыс. и 42,5 тыс.). Итого: государство возьмет с этого вкладчика 7475 рублей. Важный нюанс - налог в 13% начисляется только на полученные проценты по вкладу, а не на всю сумму, лежащую на счете.

О НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТАХ

«Мы пытаемся сделать так, чтобы налогоплательщикам было комфортно, убрать издержки с их плеч. Ведение налогового учета, заполнение налоговых деклараций, безусловно, можно отнести к такого рода издержкам. Поэтому наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев. Если мы, как налоговая служба, имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году».

Пояснение «КП»: По закону граждане могут получать налоговые вычеты при покупках недвижимости, тратах на платное образование и медицину, на занятия спортом (новинка), при торговле ценными бумагами и при накоплениях на пенсию. Но если крупные вычеты оформляют практически все, то мелкие, как правило, того не стоят. Слишком большие трудозатраты ради небольшой выгоды. В ФНС уже начали упрощать этот процесс. Во-первых, деньги теперь поступают на счета людей два раза быстрее (за два, а не за четыре месяца). Во-вторых, многое можно сделать онлайн - через личный кабинет налогоплательщика. В-третьих, в ближайшем будущем ФНС сможет видеть нужные траты самостоятельно и автоматически возвращать людям вычет.