«У него насквозь проколот носик»: супругам, выкладывавшим видео с пытками кота, грозит 5 лет тюрьмы

14-летнего Кузю замучили до смерти. Фото: vk.com/kyza_2021

Магазины с товарами для животных, ветклиники, оживленные улицы – пункты, где можно оставить подпись под воззванием наказать 38-летнюю Анну-Викторию Громович и ее 36-летнего сожителя Артема Лаврентьева из Северодвинска, развернулись в 20 городах страны: от Москвы и Санкт-Петербурга до Калуги. Авторы документа требуют упрятать живодеров, убивших кота Кузю, за решетку не меньше, чем на 5 лет. Ведь за то, что они сделали, говорят зоозащитники - не может быть никаких поблажек.

«Елене Юрьевне посвящается»….

Эта чудовищная история случилась летом. Про нее никто никогда не узнал бы, если бы парочка изуверов не придумала снимать свои выходки на видео и выкладывать в интернет. Так, в августе в соцсети «ВКонтакте», на страничке Анны-Виктории Громович одно за другим стали появляться душераздирающие ролики с вопящим от боли котом Кузей. Такие нельзя смотреть не только беременным женщинам и детям, а вообще никому. Это самые настоящие пытки. Бедолаге вырывали усы, ломали кости, выкалывали глаза и резали плоть ножами. А еще живодеры прокалывали животному уши, били, прижигали его сигаретами. И вся это жестокость была со смыслом и предназначалась маме Артема. Под роликами живодеры так и писали – «Елене Юрьевне посвящается».

С Еленой Юрьевной пара жила в одной коммуналке – в комнатах, как написала однажды у себя на странице Анна-Виктория, «через коридор». Недоневестка часто конфликтовала с мамой сожителя, которая не одобряла, что парочка нигде не работает и выпивает. А Анна-Виктория в свою очередь обвиняла «соседку», что та кота любит больше, чем внуков.

А Кузю женщина действительно любила. Откормленный, ухоженный, холеный, он жил в семье 14 лет. Красавец с бело-рыжей мордочкой. Любимец и друг.

«Пал смертью храбрых»

Убить его Анна-Мария, судя по всему, задумала давно. Еще в феврале, когда выкладывала в соцсетях свои портреты с синяками и намекала в постах, как ссорится с гражданским мужем из-за Кузи. Мол, кот постоянно приходит к ним в комнату, она его выгоняет, возникают ссоры. «Этот уже обречен», - написала женщина 15 февраля под фото котейки.

И вот в августе коварный план был осуществлен. Причем действовали Анна-Виктория и Артем сообща. Выкрали кота, сказав матери, что он пропал, спрятали у себя в комнате и почти неделю мучали. Прямо под носом у его хозяйки. Наверное, это их еще сильнее раззадоривало. А чтобы Елена Юрьевна на слышала истошных воплей Кузи, парочка живодеров включали музыку погромче. Они знали, что «соседка» ее не выносит и затыкает уши беруши или надевает наушники, когда сыну с сожительницей приспичит послушать «музон». Но одном из видео Анна-Виктория обращается к Елене Юрьевне:

- Где ты была, когда твоего кота мучили? Он пропал, а на самом деле был у меня. Почему ты не слышала его раздирающий крик? Он звал тебя на помощь. Ты была близко, но не слышала его мучительные вопли. Обожаю его мучить!

Иные ролики сопровождались подписями: «Кузьма Ссаныч. Пал смертью храбрых», «А он умирает. Ему больно! У него сломан хвост и лапы. У него насквозь проколот носик. У него сотрясение».

Авторы документа требуют упрятать живодеров, убивших кота Кузю, за решетку не меньше, чем на 5 лет

Историю можно удалить, но не очистить

Всего в сеть попали 5 жестких видео. Многие из тех, кто их увидел обрушили на живодеров шквал негодования. Столкнувшись с такой реакцией, Громович поудаляла со своих страниц все живодерские ролики, но было поздно. Шум соцсетях привлек правоохранительные органы, которые начали проверку, задержали Громович и Лаврентьева и 1 октября возбудили уголовное дело за «жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц с публичной демонстрацией в интернете».

Да и ролики, доказывающие издевательства над беззащитным животным, остались в недрах интернета навсегда, хоть Анна-Виктория и попыталась «очиститься». Ей в паблик-«дневник» до сих пор каждый день приходят десятки гневных сообщений и проклятий.

Артем в настоящее время находится под домашним арестом: ему также запрещено общаться с матерью. Анну-Викторию держать под стражей не стали и отпустили под подписку. К Артему применили более строгую меру, потому что против него было возбуждено еще одно уголовное дело: мать обвинила его в краже банковской карты.

Общественность и зоозащитники Архангельского отделения общественной организации «Альянс защитников животных» переживают, что в итоге, оба отделаются мягким наказанием – каким-нибудь штрафом, и требуют дать живодерам не менее 5 лет заключения, а Анну-Викторию еще и лишить родительских прав. Кроме дочери, которую она родила в сожительстве с Артемом, у нее есть еще два сына овей от первого брака. Мальчиков воспитывает ее бывший муж.

Свидетели утверждают, что на одном из жестоких видео был слышен детский голос, поэтому не исключено, что Кузю мучили на глазах у ребенка.

Высказались по поводу этой истории из Северодвинска и знаменитости. Свое возмущение выразил дрессировщик Эдгард Запашный и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Зоозащитники создали петицию. Ее подписали уже почти 300 тысяч человек. Сбор подписей продолжается. Петиция · Привлечь садистов Громович и Лаврентьева к максимальному реальному сроку на 5 лет · Change.org

КСТАТИ

А в Санкт-Петербурге, в день старта акции «Подпись за Кузю» даже установили мемориальную табличку в память обо всех животных, замученных человеком. На табличке выгравирована мордочка Кузи.

КОММЕНТРИЙ

Денис Костин, юрист:

- В 2017 году была новая редакция статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». И тогда введи максимальное наказание - от 3 до 5 лет лишения свободы. Но есть еще штраф и обязательные работы, арест и ограничение свободы. При таком разнообразии вариантов наказания суд редко дает реальный срок. Мне неизвестно ни одного случая из судебной практики, когда подсудимому за такое преступление дали бы максимальный срок. Да, такие уголовные дела возбуждаются, но наказание, как правило – штраф реже – испарительные работы. В России в принципе, очень снисходительный Уголовный кодекс, с сравнении с большинством европейски стран. В Европе и Америке за жестокость по отношению к животным сажают. Общественное мнение, в теории, может повлиять на суд, но как правило, это не работает. Реальный срок могут дать в том случае, если случится что-то совсем из ряда вот – 40 кошек убьют, например.