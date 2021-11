Астрономы: Планета 9, которую безуспешно ищут на окраине Солнечной системы, однажды уже появлялась на небосводе

Планету 9 ищут уже 5 лет. И не бросают это дело.

Тайна Планеты 9 не дает покоя астрономам. Они продолжают искать этот гигантский объект, якобы скрывающийся на окраинах Солнечной системы далеко за орбитой Плутона. Ищут с 2016 года – с тех пор, как американские астрономы – наш соотечественник Константин Батыгин и его коллега Майк Браун (Mike Brown) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (Caltech) предположили, что он существует, обосновав свою гипотезу в специализированном журнале The Astronomical Journal.

Попытки разглядеть Планету 9, предпринятые за истекшие 5 лет, успехом не увенчались. А вот в архивных данных нашлось нечто весьма интригующее.

Британский астроном Майкл Роуэн-Робинсон (Michel Rowan-Robinson) из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London in the UK) присмотрелся к снимкам, которые были сделаны еще в 1983 году с борта Инфракрасного астрономического спутника IRAS (Infrared Astronomical Satellite). Обнаружил на некоторых из них изображения трех подозрительных объектов. Понял, что они движутся, сличив снимки, сделанные в июне, июле и в сентябре. О чем сообщил в статье, направленной в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

На снимке 1983 года: объект, который подозревают в том, что он и есть Планета 9.

Астроном считает, что один из объектов вполне бы мог быть искомой Планетой 9. Его масса составляла примерно 5 земных. В момент «обнаружения» объект располагался на расстоянии 225 астрономических единиц от Солнца. И похоже, что удалялся от него.

Роуэн-Робинсон нашел тот же участок неба на снимках, сделанных в 2008 году в ходе другого обзора (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System). Объектов, находившихся там 25 лет назад, уже не было. Улетели? Но куда? И даже если один из них был Планетой 9, то что представляли из себя два других? Ответов пока нет.

Спутник IRAS, сфотографировавший Планету 9.

Астроном планирует продолжить свой анализ. Возможно, коллеги помогут ему рассчитать траекторию движения тех самых объектов с тем, чтобы определить их нынешнее местоположение. И тем самым указать место, в котором могла бы находиться искомая планета. Если на снимках и в самом деле была она, а не какие-нибудь перистые или нитевидные галактические облака, иной раз проявляющиеся на инфракрасных изображениях. Или это были космические корабли инопланетян?

Кстати, «первооткрыватели» Планеты 9 настаивают, что она существует. И приводят в доказательство уточненные данные о траекториях малых планет, орбиты которых находятся за орбитой Плутона в поясе Койпера – в скоплении массивных и не очень объектов, окружающем Солнечную систему. Обнаруженные аномалии в движении 13 малых планет и дали основание предполагать, что на них влияет гравитация некого весьма тяжелого тела.

Из последних расчетов Батыгина и Брауна, результаты которых можно найти в научной статье под названием The orbit of Planet Nine (Орбита Планеты 9), опубликованной на сайте препринтов Корнелльского университета (Cornell University), следует: искомый объект может удаляться от Солнца на расстояние от 400 до 800 астрономических единиц (астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца). Масса Планеты 9 от 5 до 9 земных. Чтобы облететь наше светило ей нужно от 15 до 20 тысяч лет.

Солнечная систтема и ее большие и малые планеты: желтой линией обозначена предположительная орбита Планеты 9.

Как утверждают Батыгин и Браун, вероятность того, что на околице Солнечной системы существует некая крупная планета, составляет 99,6 процента. Они питают надежду увидеть ее в широкоугольный телескоп-рефлектор с тремя огромными зеркалами обсерватории имени Веры Рубин, расположенной в Чили, которая должна начать полноценно работать в 2023 году. Если, конечно, поймут, в какую сторону глядеть. Может быть, Майкл Роуэн-Робинсон их как-то надоумит.

СПРАВКА "КОМСОМОЛКИ"

Принято считать, что в Солнечной системе сейчас 8 полноценных планет - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. До 2006 года к ним относили и Плутон. А потом исключили числа планет – маловат.

Таким образом, если окажется, что крупная и тяжелая планета, в которую верят Браун и Батыгин, и в самом деле существует, то она и станет девятой по счету в Солнечной системе – Планетой 9.