«Отдельные страны агрессивно навязывают свои ценности и не приемлют альтернативы»: в Москве прошел Всероссийский форум «Народы России»

Заместитель главы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 - 19 ноября в Москве состоялся второй Всероссийский форум «Народы России», организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). Так уж сложилось исторически, что Россия - страна многонациональная. Поэтому практически любые силы, которые стремятся ослабить нашу страну, первым делом бьют по «национальному вопросу».

«НЕЛЬЗЯ ПО МЕРЗАВЦАМ ДЕЛАТЬ ВЫВОД О ЦЕЛОМ НАРОДЕ»

На самом деле участники встречи проблему поставили гораздо шире, чем обозначена тема форума.

«Сегодня остро воспринимаются факты вызывающего поведения отдельных граждан, игнорирование ими норм поведения и обычаев коренного населения, - отметил заместитель главы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. - Формирование этнических анклавов, прежде всего из состава трудовых мигрантов и членов их семей, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе, способствует не только криминализации общества, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования этноконфессиональных конфликтов с местным населением».

Больше того, опросы показывают, что большинство россиян негативно относятся к мигрантам. Такие настроения оказывают давление на состояние межнациональных отношений в стране. Магомедсалам Магомедов указал на проблему детей мигрантов: из них только процентов 30 - 40 охвачены российским школьным образованием, остальные же находятся вне сфер внимания государства.

«Мы не можем допустить их анклавного образования и воспитания. Возможные последствия можно наблюдать в странах Европы и в США. Такая ситуация в стране недопустима, и главой государства уже даны соответствующие поручения», - сообщил заместитель главы Администрации президента.

При этом у политика вызывает озабоченность возрождение практики в СМИ и публичном пространстве акцентирования внимания на национальности участников противоправных событий. Тем самым бытовым конфликтам, уголовным преступлениям или административным правонарушениям придается межнациональная окраска.

«Нельзя по мерзавцам и преступникам делать вывод о целом народе, - уверен Магомедсалам Магомедов, призвавший не допускать попыток разжигания межнациональной напряженности. - А тех, кто сознательно совершает такие действия, - возможно, даже привлекать к ответственности».

РАЗУМНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Россия выступает за настоящее многообразие взглядов и право выбора модели развития для каждого государства.

«В отличие от ультралибералов, агрессивно насаждающих стандарты новой этики, а теперь уже «новых нормальностей», путем предъявления практически в ультимативной форме требований отказаться от традиционализма, мы свой взгляд никому не навязываем. Это принципиально важный момент», - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат считает, что России в нынешних условиях на международной арене приходится доказывать, что каждое государство имеет право на свое видение собственного развития, модели экономического и культурного пути. Более того, получается, что сегодня во многом голос нашей страны раздается именно в защиту многообразия точек зрения. При этом, акцентировала внимание собравшихся Мария Захарова, сторонники «кардинальных изменений всего социокультурного уклада человечества» окрестили подобную позицию консервативной и традиционалистской, с явно негативным оттенком.

«Такой наш подход способствует, на мой взгляд, еще и росту авторитета нашей страны среди сторонников бесконфликтного перехода к подлинной многополярности в международных делах. Такой разумный консерватизм», - пояснила официальный представитель МИД РФ. - Отдельные страны мира агрессивно навязывают свою повестку другим, насильственно насаждают свои ценности и не приемлют какой-либо альтернативы».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФЕЙКИ ПРИХОДЯТ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Руководство Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ отметило, что фейковые вбросы на межконфессиональные и межрелигиозные темы в информационное пространство России, как правило, появляются из-за пределов нашей страны.

«Геополитические противники России не прекращают попытки использования национального и религиозного фактора для дестабилизации социально-политической обстановки, инспирирования сепаратистских настроений. С января по ноябрь текущего года выявлено свыше 1600 информационных поводов, способных привести к конфликтным ситуациям», - поделился данными заместитель руководителя ФАДН Станислав Бедкин.

Ярким примером такого иностранного влияния на ситуацию в России является попытка политизировать примеры гуманитарного сотрудничества в рамках финно-угорских форумов, на которых иностранные представители распространяли заявления о бедственном положении этих народов, дискредитации их по языковому принципу, необходимости решения вопроса о выходе национальных республик из состава России».

Кроме того, на состояние этноконфессиональных отношений оказывают негативное влияние процессы трудовой миграции в России, а также попытки распространения пантюркистской идеологии, которая активно продвигается зарубежными модераторами на территории нашей страны. По словам эксперта, для преодоления таких негативных тенденций необходимо наращивать усилия в сфере укрепления российской идентичности.

«Целесообразно активнее интегрировать организации, объединяющие тюркоязычные народы в интернациональные форумные кампании, конкурсы, фестивали. Такую работу агентство активно разворачивает, и в первую очередь, хочу подчеркнуть, мы делаем ставку на молодое поколение как наиболее пассионарную часть гражданского общества», - пояснил Станислав Бедкин.

«РУССКИЙ ЯЗЫК ПРЕСЛЕДУЕТСЯ»

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов рассказал об особенностях построения межнациональной политики в разных странах мира.

«Русский язык преследуется сейчас, в том числе по политическим мотивам. Ни один язык не исчезал так стремительно с планеты на протяжении последних 30 лет. Когда распадался Советский Союз, считается, что по-русски говорило порядка 350 миллионов. С тех пор это число сократилось по меньшей мере на 50 миллионов человек», - убежден эксперт.

Русский язык оказался репрессированным на Украине. То же самое происходит с русскоязычным образованием в странах Балтии. Вместе с тем политик назвал обнадеживающие моменты.

«Русские общины активно работают по всему миру. Возрос интерес к изучению русского языка в Китае. Увеличивается число иностранных студентов, обучающихся в России. Постепенно возвращается русский язык в Восточную Европу, потому что его знание дает карьерные преимущества. Да и в других странах, где растет интерес к России - и в позитивном плане, как к поднимающемуся центру силы, и в негативном, как к стране, которую надо сдерживать, - проявляется внимание к русскому языку», - отметил парламентарий.

«Вопросы межнационального взаимодействия в России я считаю важнейшими, - продолжил Вячеслав Никонов. - Самые серьезные проблемы в нашей стране возникали не потому, что мы были уязвимы извне, а потому, что были уязвимы изнутри. И на этой уязвимости наши противники пытались играть на протяжении многих столетий. В свою очередь, мы противостоим этому также на протяжении столетий. Весь опыт существования нашего государства - это поддержание единства между народами, которые населяют страну, начиная с древней Руси, поддержание единства истории и традиций».

ОПОРА НА ДИАСПОРЫ

Помимо Вячеслава Никонова в работе форума приняла участие целая группа парламентариев: председатели комитетов Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что большую роль играют национально-культурные объединения.

«На них надо опираться. Особенно когда речь идет о каких-либо провокациях, когда бытовые конфликты пытаются перевести в межнациональное поле. Знаю по опыту нашего Ставропольского края, который я представляю в ГД. В крае действуют 41 региональная и 56 муниципальных организаций, - сообщила парламентарий. - Именно старейшины, диаспоры помогают купировать конфликты, избежать спекуляций. Именно диаспоры ведут большую работу по сохранению языков, традиций, воспитанию молодежи. Поэтому вместе с ФАДН мы обратим особое внимание на поддержку национально-культурных объединений и софинансирование региональных программ».

Геннадий Семигин обратил внимание на вопросы миграционной политики, работу с молодежью, рассказал о готовящихся изменениях в законодательстве: поправках в закон «О национально-культурной автономии» и корректировках в регулировании деятельности малочисленных коренных народов. Александр Хинштейн поделился опытом развития патриотических проектов «Единой России»: Диктант Победы, песня «День Победы» на 132 языках, конкурсы школьных музеев и другие проекты позволяют укреплять межнациональную дружбу и сохранять общую историческую память.

Напомним, в проекте федерального бюджета, рассматриваемом Государственной Думой, предусмотрен рост в 2022 году финансирования программы «Реализация государственной национальной политики», которую администрирует Федеральное агентство по делам национальностей. Поддержку получат федеральные национально-культурные автономии, НКО, занимающиеся духовно-просветительской деятельностью, предусмотрены также средства на мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.