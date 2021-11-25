Как провести трубу до дачи? Можно ли получить субсидию? Где оформить заявку на подключение?

Схема подводки газа к каждому дому учитывает особенности земельного участка и строений на нем.

Мы получили множество вопросов из самых разных регионов. И сегодня публикуем ответы на самые типичные из них

1. Может ли недостроенный дом попасть в программу догазификации? Нам сказали, что он должен быть построен на 70%. Что входит в эти 70%?

Елена Ковпак, п. Винзили, Тюменская обл.

Ответ

Нет, в соответствии с действующим законодательством домовладение должно быть построено, а использование его комнат и помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд, связано с проживанием в таком домовладении. Кроме того, для участия в программе догазификации подключаемый объект должен быть зарегистрирован как объект завершенного строительства, а земельный участок находиться в газифицированном населенном пункте и стоять на кадастровом учете.

2. Я проживаю в СНТ. Газопровод проходит вдоль забора. Провело СНТ. Должна ли я платить СНТ за трубу или мне подведут газ бесплатно?

Инна Гришаева, п. Токсово, Ленинградская обл.

Ответ

Бесплатное подведение газа для СНТ возможно только до границ самого товарищества, если оно находится в черте населенного пункта. Участки в садоводствах – коллективная совместная собственность. Поэтому разводку газа по всей территории СНТ члены товарищества делают за счет собственных средств.

3. Если газопровод проложен кооперативной организацией и за эту линию каждый житель платил, имею ли я право бесплатно провести себе газ в дом с подключением к этой линии?

Елизавета, Тихорецкий р-н, Краснодарский край.

Ответ

Вы можете направить заявку на бесплатное подведение газа до границ участка, если ваш населенный пункт входит в программу догазификации, а домовладение соответствует критериям программы.

Заявку можно подать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, с помощью сервиса Госуслуг, дистанционно или лично в личном кабинете и клиентских центрах «Газпром газораспределение Краснодар». Проверить, входит ли населенный пункт в программу, вы можете на портале Единого оператора газификации в соответствующем разделе: connectgas.ru/gasification_program

По Правилам подключения к сетям газораспределения согласование подключения к сетям основного абонента (собственника частного газопровода) не относится к обязанностям заявителя. Теперь это – зона ответственности газораспределительной организации.

Окрестности Великого Новгорода. После всех необходимых проверок «голубое топливо» придет и в этот частный дом.

4. Кто нормирует стоимость работ по проведению газа на самом участке? Не будет ли эта цена завышена? Предусмотрена ли скидка на работы на самом участке для пенсионеров?

Владислав Заволотный, Сочи.

Ответ

Стоимость проведения газа внутри участка зависит от объема работ и способа прокладки газопровода. Если это делается силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством. Если обратитесь в стороннюю организацию, то услуги оказываются на договорной основе.

Узнать примерную стоимость работ можно на портале Единого оператора газификации в разделе «Калькулятор»: connectgas.ru/calculator.

За информацией о льготах при газификации домовладения вам надо обратиться в региональные и муниципальные органы власти.

5. Обязательно ли надо прописаться в дачном домике, оформленном в собственность, чтобы подвели газ?

Алексей Кряжинов, Чебоксары.

Ответ

Прописка для участия в программе догазификации не требуется, необходимы документы о собственности на дом и земельный участок.

Но надо помнить, что доведение газопровода будет бесплатным только до границ СНТ (если оно расположено в пределах населенного пункта). В границах СНТ граждане осуществляют строительство газораспределительной сети за свой счет.

6. В марте 2019 года я подал заявку на подключение к газораспределительным сетям (у меня ИЖС). Наконец, спустя два с лишним года, состоится первичный пуск. Согласно договору о техприсоединении на момент заключения договора я заплатил 50% выставленной суммы за подведение трубы к границам моего участка. Оставшиеся 50% должны быть мной уплачены после получения акта о подключении и разграничении собственности. Должен ли я в соответствии с принятыми поправками к закону о газификации России выплачивать оставшуюся сумму? Если нет, то как в таком случае быть с уже уплаченными средствами?

Максим, Челябинск.

Ответ

Согласно Правилам подключения к сетям газораспределения заявители, заключившие договор о подключении после 21 апреля 2021 г., по которым не подписаны акты о подключении, вправе обратиться о включении в договор условий о бесплатности оказания услуг по подключению до границ земельного участка.

Если же договор заключен до 21 апреля 2021 г., либо по заключенному после этой даты договору уже подписан акт о подключении, возврат уплаченных – полностью или частично, – средств не осуществляется.

7. Можно ли рассчитывать на материальную помощь в проведении газа от участка в дом?

Тамара Тазова, Нижний Новгород.

Ответ

По информации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в регионе предусмотрены социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами в российских кредитных организациях на газификацию жилья.

Кроме того, есть возможность использовать средства регионального материнского капитала на газификацию жилых помещений. Также при газификации домовладений можно рассчитывать и на социальные выплаты от органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

Чтобы уточнить информацию, собственнику дома надо обратиться в администрацию муниципального района или городского округа по месту жительства.

8. Каким образом можно вернуть средства за подключение газа к участку, если договор заключен 30 апреля 2021 г.?

Галина Чистова, Киржач, Владимирская обл.

Ответ

Чтобы включить в договор условия о бесплатности оказания услуг по подведению газа до границ земельного участка, вам надо обратиться в «Газпром газораспределение Владимир». На основании дополнительного соглашения к договору о подключении вам вернут уплаченные средства, при этом срок договора о подключении может быть скорректирован.

Еще раз подчеркнем: если по заключенному после 21 апреля 2021 года договору уже подписан акт о подключении, то возврат уплаченных полностью или частично средств не осуществляется.

Рабочие прокладывают газопровод к жилым домам в деревне. Используются самые современные и безопасные материалы.

9. Когда будут газифицированы города и села Юга Кузбасса?

Владимир Воронов, Калтан, Кемеровская обл.

Ответ

В Кемеровской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 гг. предусмотрено строительство газопровода-отвода с газораспределительной станцией до Прокопьевска и межпоселковые газопроводы.

Будут созданы условия для газификации 23 населенных пунктов в Кемеровском городском и муниципальном округах, Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевском муниципальном округе, при этом в Прокопьевск и одноименный муниципальный округ сетевой газ придет впервые.

Газпром также проведет техническое перевооружение ГРС «Топки». Это позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в г. Топки и Топкинском муниципальном округе.

10. Имеем дом на дачном участке, рядом проходит воздушная линия газовой трубы, хотим ввести ее в дом. В семье ребенок-инвалид, с финансами сложности. Как узнать, можем ли мы это сделать за счет средств государства?

Айгуль, Волжский, Волгоградская обл.

Ответ

Город Волжский входит в программу догазификации. Проверить это можно на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru. Там же, на портале, вы можете подать заявку.

По вопросам, полагается ли вам компенсация затрат на газификацию, надо обратиться в Центр социальной защиты населения, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства. При этом бесплатное подведение газа для СНТ возможно только до границ садового товарищества.

11. Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить подвести трубу длиной 15 м к дому, сделать разводку по дому и приобрести комплект оборудования (котел двухконтурный)?

Михаил, Ростов Великий, Ярославская обл.

Ответ

Для расчета примерной стоимости работ внутри участка в конкретном населенном пункте надо зайти на портал Единого оператора газификации в раздел «Калькулятор»: connectgas.ru/calculator.

12. Почему в городе Холм нет газа? Самое интересное, что нет не только трубопроводного газа, но и заметные перебои с поставкой обычных газовых баллонов.

Николай Завьялов, Холм, Новгородская обл.

Ответ

По генеральной схеме газоснабжения и газификации Новгородской области для подключения города Холм к сетям необходимо строительство межпоселкового газопровода длиной 120 км, пункта редуцирования газа и внутрипоселковых разводящих сетей.

Перспективность перевода на газ тех или иных населенных пунктов с других источников энергии оценивается на основе топливно-энергетического баланса региона. В нем учитываются перспективы развития региона и прогнозные уровни потребления различных видов топлива.

Региональная программа развития и газификации Новгородской области формируется министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области по предложениям муниципальных образований и утверждается правительством субъекта РФ.

Для внесения предложений о включении газопровода в эту программу надо обратиться в органы местного самоуправления.

Конкретно

Сроки подключения к сетям по программе догазификации

Если заявка содержит полный пакет документов и сведений, а домовладение попадает под критерии догазификации, то в течение 30 дней будет подготовлен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках программы.

Если была подана предварительная заявка на догазификацию, то срок подготовки проекта договора по ним аналогичный, но отсчитывается с даты вступления в силу новых Правил подключения к газораспределительным сетям, то есть с 18 октября.

Сроки подключения домовладений по программе догазификации определяются соответствующим планом-графиком, утвержденным на региональном уровне. В случае если дом не включен в такой план-график, то сроки подключения следующие:

30 дней Срок подключения, если отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границы земельного участка, на котором расположено домовладение.

100 дней Срок подключения, если необходимо построить сеть протяженностью до 30 метров до границы земельного участка, на котором расположено домовладение.

135 дней Срок подключения, если необходимо построить сеть протяженностью от 30 до 200 метров до границы земельного участка, на котором расположено домовладение.

200 дней Срок подключения, если необходимо построить сеть протяженностью от 200 до 500 метров до границы земельного участка, на котором расположено домовладение.

365 дней Срок подключения, если необходимо построить сеть протяженностью более 500 метров до границы земельного участка, на котором расположено домовладение.

Важно учесть, что срок подключения может быть продлен от 30 до 200 дней в зависимости от технических характеристик выполняемых работ.

Данные сроки закреплены Постановлением Правительства РФ № 1574 от 13 сентября 2021 года.