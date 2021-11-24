И дешево, и богато: На Западе стало популярно арендовать одежду

Эксперты предрекают, что популярность одежды, берущейся на время, продлится как минимум в течение ближайшего десятилетия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отмена ограничений, связанных с пандемией, и выход народа из «коронавирусной спячки» сопровождаются ростом интереса к приобретению одежды.

Однако и здесь коронавирус внес свои коррективы – в Западной Европе и США становится все более модным не покупать новую одежду, а брать ее в аренду.

По мнению экспертов, чаще всего эти «грешат» миллениалы и представители поколения Z , которым, с одной стороны, нет никаких проблем походить в поношенной одежде, с другой же – им не чужды проблемы окружающей среды и ответственного потребления.

Взять напрокат можно практически все: рубашку, сумочку или пару кроссовок. В погоне за клиентом, компании, предлагающие аренду одежды, расширяют свой ассортимент, вводя в него, например, наряды больших размеров или предлагая подписку на вещи.

Так, в Nuuly можно оформить абонемент за $88 и в течение месяца арендовать 6 различных вещей на выбор.

А начиналось все с компании Wardrobe, предлагавшей своим клиентам за умеренную плату стать на время обладателем «звездных» вещей. Известно, что именно в Wardrobe сдают свою одежду музыкант Леон Бриджес, актер Атони Поровски, экс-мисс Вселенная Оливия Кульпо и другие.

– Когда вы надеваете платье, что было на звезде во время прохода по красной дорожке, это сразу делает вас предметом обсуждения. Каждый предмет уникален. Некоторые из них полностью забронированы до февраля следующего года, – приводит Axios слова владельца и основателя Wardrobe Адарш Альфонс.

Эксперты предрекают, что популярность одежды, берущейся на время, продлится как минимум в течение ближайшего десятилетия.