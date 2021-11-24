Мальчишки и девчонки! А также их родители! Дорогу безопаснее вы сделать не хотите ли?

Детской дорожной безопасности и актуальным методикам обучения будет посвящён public talk «Безопасная дорога с Hyundai», который состоится 25 ноября в 11 часов утра по Москве на Youtube-канале Hyundai Russia.

Усваивать новую информацию проще, если она представлена в предельно доступной для понимания форме — это ясно даже ребёнку. Дети, конечно, способны схватывать всё на лету, но есть ли способ максимально вовлечь их в образовательный процесс? Ну разумеется — его ведь можно геймифицировать! Или, иными словами, превратить учёбу в занимательную игру.

«Безопасная дорога с Hyundai» — так называется обучающая игра-симулятор, разработанная компанией «Хендэ Мотор СНГ» в рамках социально-образовательного проекта «Безопасная дорога», который направлен на формирование культуры безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста и их родителей и реализуется с 2017 года. Этот проект изначально стартовал в Москве и Санкт-Петербурге, но уже через два года существенно расширил свою географию, выйдя на федеральный уровень. На сегодняшний день участниками проекта «Безопасная дорога» являются почти 270 дошкольных образовательных организаций, почти 2,5 тысячи педагогов, более 26 тысяч детей и их родители из 14 регионов России: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Красноярский край, Архангельская область, Новосибирская область, Алтайский край, Тверская область, Ставропольский край, Белгородская область, Республика Дагестан, Новгородская область. И вот настало время очередного этапа развития проекта - создание уникальной игры-симулятора, полезной детям и взрослым.

Игра включает в себя две части: «Я — родитель» и «Я — ребёнок». Первая призвана помочь взрослым - родителям и педагогам - взглянуть на дорогу глазами подрастающего поколения. Дело в том, что восприятие окружающего мира у детей отличается даже в самых простых ситуациях вроде перехода проезжей части. Как ребёнок оценивает пространство? На что может отвлечься? Как правильно среагировать? Игра поможет проработать такие вопросы — спасибо детским психологам, которых разработчики привлекли для построения игрового процесса. Понимая «правила» детского мышления, взрослым будет проще научить малышей безопасному поведению на дороге.

Вторая часть игры ориентирована на детей в возрасте от пяти до восьми лет: здесь уже появляется игровой персонаж по имени Поли, хорошо знакомый многим машинка-трансформер из известного мультфильма. Робокар Поли растолкует детишкам самые важные правила дорожного движения и объяснит, как следует вести себя на дороге, где можно играть и где лучше не стоит. В этой части тоже предусмотрено несколько уровней, где смоделированы различные ситуации: проходя их, ребёнок формирует нужные навыки взаимодействия с окружающим миром, тренирует навыки в безопасной виртуальной среде. Если вдруг в процессе прохождения у малыша возникнут какие-либо трудности, на помощь придёт верный друг Робокар Поли и подскажет, как можно решить ту или иную задачу.

В игру-симулятор «Безопасная дорога с Hyundai» можно поиграть онлайн, воспользовавшись веб-версией или скачав ее в компьютер, на телефон или в айпад. Чуть позже она будет доступна всем желающим для скачивания через магазин приложений AppStore и Google Play — в зависимости от того, какая операционная система на смартфоне.

Узнать, как и зачем создавалась игра, и что думают о ней эксперты по мозгу и геймификации образования можно будет 25 ноября в 11:00 на Youtube-канале Hyundai Russia. В дискуссии участвуют нейробиолог, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, эксперт в области геймификации Илья Заславский и управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.