«Собаки не сыты, а люди покусаны»: В Госдуме обсудили, что у нас с ответственным обращением с животными

Уже несколько лет в России действует закон об ответственном обращении с животными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже несколько лет в России действует закон об ответственном обращении с животными. Помимо прочего, теперь запрещается уничтожать (или как говорят зоозащитники, расстреливать) бродячих собак. Их полагается отловить, направить в приют, стерилизовать. А дальше в зависимости от того, мирное это животное или агрессивное, выпустить обратно или держать в приюте до конца собачьей жизни. Что из этого получилось, разбирались на круглом столе в Госдуме 24 ноября, который организовал комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

«У нас люди гибнут», - жаловались из части регионов. Речь идет о далеко не единичных случаях, когда бродячие собаки кусают детей и взрослых или вообще загрызают кого-то до смерти. Свежий пример — в Ханты-Мансийском автономном округе, где стая псов растерзала женщину.

-Собрали с детской площадки стаю собак, стерилизовали и привезли обратно на детскую площадку, - так обрисовал характерный вариант реализации закона депутат, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Положительные примеры тоже есть. На круглом столе рассматривали опыт Нижнего Новгорода. Там , правда, свой собственный региональный закон об ответственном отношении к животным приняли еще в 2014 году. Сейчас отлавливается уже гораздо меньше собак, чем раздается из приютов новым владельцам. Серьезных случаев покусов нет, случаев бешенства стало меньше в 3,6 раза.

Есть и пример Москвы, где не пойми чьих собак на улицах действительно почти не стало. В отличие от Нижнего, в столице отловленных и стерилизованных животных, даже вполне себе мирных, на улицу не возвращают. Их либо раздают по домам (и это активно рекламируется), либо зверушка остается в приюте пожизненно. Но не каждый регион может позволить себе такие траты - зачастую на людей-то денег не хватает.

-Без федеральных средств построить приюты на территории субъектов Российской Федерации невозможно, - заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. - Есть поручение президента, есть позиция Минприроды, возникает вопрос — почему приюты до сих пор не строятся, почему на это не выделяются федеральные средства. И почему в регионах нет до сих пор проектов типовых приютов, и их строят как бог на душу положит. Зачастую мы вместо приютов получаем то, что впору назвать концлагерем для животных.

Есть и еще несколько проблем, о которых говорили на круглом столе.

- «Самовыгул». Это когда хозяева выпускают собак за ворота. Что в частном секторе у нас дело обычное.

- Целый день бегают, а инстинкты у них никуда не деваются, они точно так же собираются в стаи, так же добывают пропитание и точно так же нападают. Только сейчас в Тюмени мы закончили разбираться с историей, когда две таких собаки загрызли человека и двух животных. Они не являются безнадзорными, - цитата из Владимира Бурматова.

- Закон сложно реализовать без обязанности хозяев регистрировать своих животных. Невозможно найти тех, кто выкинул своих питомцев и применить к ним какие-то санкции. А с теми, кто бегает по улице, не разобраться — они чьи-то или ничьи. Но идти на эту меру боятся, чтобы не вызвать недовольство граждан, которым придется платить за чипирование или какие-то другие средства идентификации своих любимцев.

- Эффективнее было бы поддержать волонтерские приюты, чем создавать новые муниципальные. Но механизм взаимодействия отсутствует. В итоге получается неприглядная картина. Люди, которые хотят работать с собаками и кошками и знают, как это делать, ходят по добрым людям с протянутой рукой. А муниципальные деньги уходят по конкурсу какому-нибудь ИП, которое предложило за свои услуги наименьшую цену и строит потом «концлагерь для собак». Или вообще непонятно что делает. Например, в том населенном пункте в Ханты-Мансийском АО, где псы загрызли женщину, «на собак» было выделено более миллиона рублей.

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