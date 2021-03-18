Убить нельзя стерилизовать: что делать в России с бездомными собаками

В Общественной палате прошли слушания по новому закону об обращении с бездомными животными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу трое общественников оказались в больнице после публичных слушаний, посвященных «закону о бродячих собаках». Неизвестный, подкараулив возле метро «Белорусская» президента клуба охотничьего собаководства Максима Парфирьева, президента Центра правовой зоозащиты Светлану Ильинскую и правозащитника Александра Кулагина, распылил им в лица нервно-паралитический газ. Пострадавшие уверены, что это месть «зоорадикалов» за их позицию, которую они незадолго до этого озвучили на слушаниях в Общественной палате.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Эти слушания прошли в ОП РФ по инициативе первого замглавы комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева. Несмотря на то, что закон «Об ответственном обращении с животными» действует уже больше года, ожесточенные споры вокруг него не утихают. Региональные власти часто не понимают, как его выполнять и кивают на нехватку средств, зоозащита настаивает на повальном гуманизме для бродячих псов... А простые люди возмущены: проблема-то с бродячими собаками не решена, те по-прежнему нападают на людей и домашний скот, в то время как закон запрещает регулировать их численность. Масло в огонь подлили на днях и отдельные депутаты Госдумы, внеся нашумевший законопроект о том, чтобы разрешить регионам самостоятельно регулировать численность бездомных животных, в том числе усыплять их. Скандальный законопроект отозвали, но шума меньше не стало.

Для этого, собственно, и собрали все стороны - чтобы все могли высказаться и спокойно обсудить недостатки закона. А законодатели послушали. Но спокойно снова не получилось. Что же произошло на тех слушаниях?

«ЭТО КРИКИ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ РВУТ СОБАКИ»

Собравшиеся сходу поделились на два лагеря. Зоозащитники привычно доказывали нужность и важность системы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду), которая, по их словам, снижает количество бродячих псов и уменьшает число нападений на людей. А еще, что нужно развивать количество приютов для пожизненного содержания бродячих собак. Оплачивать все это, по их мнению, должны из бюджета - то есть за счет налогоплательщиков.

Их оппоненты настаивали: все эти программы должным образом не работают, а во многих случаях такие приюты - банальный распил с бессмысленным выкачиванием денег из бюджета.

- Нашим егерям часто попадаются собаки с бирками, типа, кастрированные и стерилизованные. Но те ходят с щенками! - говорит главный охотовед Центрального совета военно-охотничьего общества Антон Кирьянов. - Похоже, зоозащитники, получившие на это деньги, их просто списали.

Кроме того, как уверяли спецы, даже стерилизация бродячих псов не меняет их агрессивное сознание, и оказавшись на воле, те снова сбиваются в стаи и нападают на людей.

- У вашего закона есть голос, и голос этот звучит так, - приблизил мобильник к микрофону Президент клуба охотничьего собаководства Максим Парфирьев.

Зал огласился воплями.

- Это крики детей, которых рвут собаки! - прокомментировал он, попросив не выделять таких псов в привилегированный статус и разрешить регулировать их численность - действующий закон не разрешает отстреливать подобные своры.

Зоозащитникам такое не понравилось и выступление Парфирьева потонуло в оскорблениях. Модератору слушаний даже пришлось звать охрану, чтобы те вывели наиболее буйных из зала.

- Я уже привык к угрозам, - признавался Парфирьев корреспонденту «КП». - Всем, кто говорит, что бродячие псы несут угрозу жизни человека, эпидемиологические риски, и закон надо менять, «зоозащитники» постоянно грозят расправой. Утром опять накидали в соцсетях: «тебе не жить, живодер...». Вся эта собачья песня на самом деле - финансирование зоозащиты, многие из которых - больные, малограмотные и порой радикальные люди! В приоритете должна быть человеческая жизнь!

ПСЫ ИСТРЕБЛЯЮТ КОСУЛЬ, ОЛЕНЕЙ И ЗАЙЦЕВ

Слушания тем временем продолжались, все сильнее раскалывая зал на две половины.

- Я читал, кто и как пишет в соцсетях, очень прошу по отношению друг к другу быть терпимыми, - обращался депутат Николай Валуев, но зоозащитники продолжали кричать, прямо с трибуны называя сторонников права на защиту жизни и собственности «убийцами животных».

- А нам их тогда как называть - «пособниками убийства людей собаками?» - возмущались оппоненты зоозащитников и приводили еще один аргумент в пользу регулирования численности бродячих псов - их дикие стаи без разбору уничтожают лесную фауну. И этим куда страшней волков.

- Неправда! - запротестовали зоозащитники. - Нет в лесу собак!

- А это тогда что? - И демонстрируют свежее видео из Бронницкого охотхозяйства - на снегу лежат окровавленные косули. От браконьеров сотрудники хозяйства смогли их уберечь, а вот от диких псов, увы, нет. Всего, по данным директора охотхозяйства Ивана Андрюкова, только за последнюю неделю эти «безнадзорные животные» задрали 9 оленей и 3 косули. Браконьеры по его статистике уничтожают вдвое меньше.

Стерилизация бродячих псов не делает их менее агрессивными. Фото: Мария ЛЕНЦ

ОТ СОБАК СТРАДАЮТ ФЕРМЕРЫ

- Парадокс закона в том, что егеря в таких случаях имеют право отстреливать волков, а собак - нет, их защищает тот самый закон, - говорит Антон Кирьянов. - Как-то егерь звонит, плачет: дикие псы порвали лосиху с лосенком. Причем она второго рожает, а те рвут! За полгода в Московской области от их зубов погибли 3 лосенка, 24 оленя, 9 косуль, зайцы и птицы - в несметном количестве. И это только подтвержденные смерти от собак в хозяйствах только нашего Военно-охотничьего общества. Почему нам, порядочным охотникам, их жалко, а зоозащите нет?

От бродячих собак страдают и сельхозживотные.

- У меня стадо в овраг загнали и давай рвать, - приводит свой пример фермер из Ленинградской области Дмитрий Колесников. - На лечение потом много потратил. - У козы вымя порвали. Просто так, для своего собачьего развлечения.

И таких историй много. Однако закон не позволяет фермерам защищать свое стадо от собак - за «негуманное отношение» можно и под статью угодить. А потому тут же предложили снять с бродячих собак статус неприкосновенности и приравнять их в охотугодьях к охотничьим животным: забрела стая в угодья - извините. Такое право потребовали и фермеры.

«ДЕРЖИТЕ ИХ ЗА СВОЙ СЧЕТ!»

По зоозащитной половине зала снова прокатилась волна возмущения. Те в ответ вперемешку с уже привычными оскорблениями приводили свои аргументы. Мол, панику о растущем числе укусов на людей сеют СМИ, называя нападающих собак беспризорными, в то время как у тех часто есть хозяева. Депутат Госдумы Ирина Чиркова заявила, что в 2020 году и вовсе произошло снижение числа нападений, аж на 14%. И во многом это результат деятельности зоозащитников.

Впрочем, местами стороны все же достигали консенсуса, согласившись с тем, что проблему создал человек, выкидывая домашних любимцев на улицу. А значит, нужно сокращать бездомных псов и усиливать контроль за их содержанием: собак чипировать, а нерадивых владельцев штрафовать за безответственность.

Увлекшись гуманностью, зоозащитники предложили даже стерилизовать абсолютно всех домашних животных в стране.

- Господи, лишь бы до аквариумных рыбок и кактусов не добрались... - изумленно переглянулись те, кого зоозащитники называли «убийцами».

- Надо внести поправки о финансировании, - продолжал очередной оратор, имея ввиду строительство и содержание приютов. - Силуанов сказал, что мол, деньги есть!

- Опять за наш счет? Нравятся вам бездомные собачки - держите их за свои деньги!

Питомцы в вольере приюта для бездомных кошек и собак в Зеленограде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

31 МИЛЛИАРД ИЗ БЮДЖЕТА ТОЛЬКО НА КОРМ?

- Я не зоозащитник, не борец с животными, я просто колхозник, - озвучил свою позицию член Общественной палаты, сыровар Олег Сирота. - У меня кур породистых порвали, на телят нападали, у соседки с десяток коз такие собаки погрызли. Давайте как в Англии - агрессивных собак отлавливают, месяц содержат, не находится новый хозяин - умерщвляют, а не пожизненно содержат за наш счет.

- Все там есть, и пожизненное тоже! - возразили из зала.

- Есть! Но в частных приютах и за счет спонсоров, а не бюджета! На содержание приютов в России тратятся огромные деньги из бюджета. Причём, это гораздо большие суммы, чем пособие на ребенка. Приведу пример: наше предприятие платит в год примерно 15 миллионов рублей налогов, на которые можно всем детям нашего сельского поселения обеспечить бесплатное допобразование, профинансировать все детские секции. Но 12 миллионов выделяют на «приют», из которого собак выпускают обратно в нашу деревню, и они нападают на наших детей, скот, и диких животных. Закон об отлове и выпуске собак работает только для обогащения владельцев приютов, профессиональных зоозащитников и некоторых депутатов Госдумы. Такого бреда нет нигде в мире! Кстати, сколько это стоит в масштабах страны?

Цифры, озвученные чуть позже, потрясли. Зооинженер Татьяна Блохина подсчитала: если все сделать, как хотят зоозащитники, то на строительство одних только приютов нужно 3,4 миллиарда рублей, на кастрацию - около 11 миллиардов, а на корм - 31 миллиард рублей в год!

- Может, лучше пенсии на эти деньги повысить? - задавали вопрос одни.

- Пусть находят деньги на то, и другое! - парировали другие. И разошлись. Через несколько часов на Парфирьева и его единомышленников произошло нападение.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Олег СИРОТА, член Общественной палаты РФ:

«Зоорадикалы перешли от слов к делу»

- У меня складывается полное ощущение, что под видом «защитников животных» (в кавычках, потому что к настоящей зоозащите это не имеет никакого отношения) в нашей стране действует экстремистская организация. Которая, прикрываясь защитой животных, очень хорошо зарабатывает на законе о «бродячих собаках», имеет своих лоббистов, боевиков (силовое крыло), которые организуют нападения на оппонентов и несогласных с ними. Я и сам получал угрозы, можно почитать их комментарии к моим постам про бродячих собак. Мне писали, что убьют меня, детей, сожгут сыроварню... Я всегда отмахивался от этого: ну, мало ли что пишут в интернете. Но тут реально крайняя грань уже пройдена, они перешли от слов к делу. Так дальше нельзя! Как член Общественной палаты РФ беру под контроль расследование нападения. Мы отправили обращения на имя глаыв МВД РФ Владимира Колокольцева, генпрокурора Игоря Краснова и главу полиции Москвы Игоря Зиновьева. Будем требовать от полиции найти подонков! Какими бы красивыми вывесками те ни прикрывались.

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