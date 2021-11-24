В «Единой России» поддержали открытое письмо врачей

24 ноября врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации с предложением лично посетить «красные зоны» лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать этот вирус. В числе авторов письма главврач больницы в столичной Коммунарке, руководитель Комиссии «Единой России» по здравоохранению Дмитрий Проценко. Как врач, который работал с первого дня в «красной зоне» крупнейшего ковидгоспиталя в Рязанской области, депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов поддержал открытое письмо врачей.

«Для меня удивительно, когда люди сомневаются и препятствуют тому, что спасает жизни, а вакцинация действительно спасает. И кому в этой ситуации верить, как не врачам», — сказал Дмитрий Хубезов.

По его мнению, некоторые люди выступают против вакцинации, так как не видят ситуацию изнутри.

«Те же, кто попал в «красную зону» и лежит в реанимации, сразу же меняют свое мнение на противоположное. Если увидеть, что там происходит, как болеют и страдают люди, то человек в здравом рассудке обязательно примет сторону врачей, которые подписали это письмо», — заключил Дмитрий Хубезов.

Открытое письмо врачей — это голос тысяч медиков, которые спасают людей, выбиваясь из сил. И призыв проявить солидарность и ответственность, когда все общество столкнулось со смертельной опасностью, уверен замруководителя думской фракции «Единой России», замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

«Возможно, посмотрев в «красных» зонах на то, как люди страдают и бьются за каждый глоток воздуха, кто-то поймет, что тема вакцинации — это не про хайп, не про долгие хороводы и заигрывания с частью сомневающихся. Жизни людей не могут быть разменной монетой. Их надо защищать, убеждая прививаться», — подчеркнул Евгений Ревенко.