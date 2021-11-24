Госдума приняла бюджет на следующий год: Вот на что потратят наши деньги

Проект поддержали большинство депутатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще вчера депутаты приняли федеральный бюджет страны во втором чтении. Это было основное рассмотрение, когда вносились все важные поправки. Какие-то были приняты, какие-то — нет. В целом проект бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку почти не изменился. В него заложен рекордный объем расходов — почти 24 трлн рублей. На что же их потратят?

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ

Примерно половину денег государство тратит на две строки бюджета: это оборона и национальная безопасность, а также социальная политика. Расходы на правоохранителей выросли почти на полтриллиона рублей. Кроме того, власти сохранили общий размер социальных расходов. В прошлые годы было много временных мер, которые помогали справиться с последствиями пандемии. Поэтому расходы на социалку в 2020 и 2021 годах были даже выше. Но теперь часть этих мер становятся постоянными. Поэтому, если сравнивать с 2019 годом, объем социальной помощи вырастет примерно на 20%.

Кроме того, останутся на высоком уровне траты на здравоохранение и образование (см. графику). Они в последние годы выросли еще сильнее — в среднем на 40 — 60%.

- Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач - на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На что потратят деньги в 2022 году

На что потратят деньги в 2022 году

По данным Минфина.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕФТИ

Примечательно, что бюджет на ближайшую трехлетку — суперконсервативный. Во-первых, он сформирован с профицитом. Власти планируют заработать на полтора триллиона больше, чем потратить. Во-вторых, правительство планирует отложить в закрома (то есть Фонд национального благосостояния) около трех триллионов рублей. На начало 2023 года в кубышке должно лежать 16,5 трлн рублей. В-третьих, заложенная цена на нефть сильно ниже нынешней рыночной. Если в реальности она будет выше (а предпосылки к этому есть), то доходов у бюджета будет еще больше.

Таким образом, мы практически выполнили главную задачу — зависимость от нефти все меньше и меньше. Осталось решить следующую — начать хорошо зарабатывать на чем-то другом, а не продолжать жить с вечно затянутыми поясами. Финансовая стабильность — это хорошо. Но стабильный экономический рост — все-таки лучше.

Трехлетний бюджет в цифрах

Трехлетний бюджет в цифрах

P.S. Доходы и расходы на следующие годы примерные. Они будут корректироваться следующей осенью.

По данным Минфина.