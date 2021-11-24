В офисе ООН в Женеве при поддержке «Норникеля» открылась фотовыставка «Мир в лицах»

Автор фото: Глеб Жижикин

В главном зале ООН в Женеве представлено 170 масштабных художественных фотопортретов представителей более 100 коренных народов мира, снятых в аутентичной национальной одежде в местах проживания. Цель проекта «Мир в лицах» — рассказать миру о коренных малочисленных народах, о быте, обычаях, традиционном образе жизни.

В торжественном открытии выставки приняли участие Генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, Постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов и другие официальные лица. В торжественном открытии участвовали также представители коренных народов Таймыра (в том числе и герои работ Александра Химушина). Одну из работ - портрет нганасанского мальчика, Александр торжественно передал в дар представительству ООН в Женеве. Мероприятие завершилось выступлением заслуженного коллектива народного творчества РФ Таймырский народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро».

- Поощрение и защита прав коренных народов традиционно является одним из приоритетов Российской Федерации. В нашей стране последовательно и на системной основе осуществляется политика по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов, созданию условий для их социально-экономического и этнокультурного развития, сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни. Демонстрация открываемой сегодня фотовыставки – наглядное тому подтверждение, - отметил в своем выступлении постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Автор фото: Глеб Жижикин

Идея проекта «Мир в лицах» родилась в 2014 году. Работая над ним, Александр Химушин объехал буквально весь мир. Последние годы фотограф работает над проектом в Сибири. Неудивительно, что значительная часть экспозиции посвящена народам этого региона. В числе работ - фотопортреты жителей полуострова Таймыр – долган, энцев, ненцев, эвенков и нганасан. Эти работы были сделаны Александром Химушиным при поддержке компании «Норникель».

Вместе постоянным представительством России при ООН металлургический гигант поддержал и выставку фотохудожника в Женеве. «Норникель» давно сотрудничает с Александром Химушиным, оказывая содействие в съемках и организации выставок - в этом году при участии «Норникеля» проект «Мир в лицах» был представлен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Участие «Норникеля» в проекте «Мир в лицах» не случайно – компания разделяет цели проекта. До 2024 года «Норильский никель» выделит 2 млрд рублей на реализацию комплексного плана содействия экономическому и социальному развитию коренного населения Таймыра. Деньги будут направлены на поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических и социокультурных проектов.

Автор фото: Глеб Жижикин

«Норникель» всегда взаимодействовал с коренными народами Севера России в атмосфере дружбы и взаимопомощи. Основываясь на принципах и целях устойчивого развития ООН, мы привлекаем ведущих международных экспертов и научного сообщества для изучения социо-культурной специфики жизни коренных на Таймыре, традиций и исторической памяти народов, проживающих в регионе. Это помогает нам поддерживать коренные народы адресно и более эффективно. Культурные проекты и поддержка традиционного фольклора и ремесел – одна из важнейших составляющих наших проектов», - отметил директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов.

Фотовыставка продлится до 10 декабря 2021 года.