Путин рассказал Евросовету об украинских провокациях

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

О созвоне политиков сообщили на официальной сайте Кремля. Вот главное, о чем поговорили Владимир Путин и Шарль Мишель:

- Все признают, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС надо решать как можно скорее. Евросоюзу и Минску нужно «системное взаимодействие», как уже было сделано во время телефонных звонков Лукашенко и Меркель.

«Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции», - заявили в Кремле.

- Российский лидер напомнил Мишелю о «фактах применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств».

«Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации», - говорится в сообщении.

- Наш президент в очередной раз «подчеркнул безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования». Еще он «выразил обеспокоенность» украинскими провокациями на линии соприкосновения.

«Указано также на необходимость прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Украины».

- «Путин рассказал о шагах по реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Именно эти вопросы планируется рассмотреть на встрече Президентов России и Азербайджана и Премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи», - рассказали в Кремле.