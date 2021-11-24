Вторая стратегическая экосессия в рамках премии «Чистый воздух» пройдут в Челябинске 25 ноября

Стратегическая сессия «Реализация федерального проекта «Чистый воздух» в Челябинской области» пройдет в Челябинске 25 ноября в рамках Национальной экологической премии «Чистый воздух». Организаторами выступили Медиагруппа «Комсомольская правда» и Российское экологическое движение (РЭД) Рашида Нургалиева при поддержке генерального спонсора Премии – Акционерного общества «Россельхозбанк».

Напомним, национальная экологическая премия «Чистый воздух» - это профессиональная награда, которой 17 декабря 2021 года отметят лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России.

В стратегической сессии примут участие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, заместитель председателя РЭД, президент Национальной экологической компании, член НТС ППК «Российский экологический оператор» Сергей Хорошаев, руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования АО «Россельхозбанк» Наталья Худякова, директор департамента по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел» Олег Долматов, президент АНО «Чистая страна» Александр Чекшин, руководитель направления «Экология» Медиагруппы «Комсомольская правда» Яна попова.

В ходе сессии участники обсудят комплексную экопрограмму «Чистый воздух», инвестиционные проекты предприятий, направленные на перевооружение и снижение выбросов и разработку программы «Зелёный город». Также на сессии представит свои экологические проекты в Челябинске металлургическая Группа «Мечел». Как рассказал «КП» директор департамента по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел» Олег Долматов, сегодня на челябинских предприятиях холдинга продолжается реализация экологических мероприятий по плану, закрепленному экологическими соглашениями с властями региона.

- Наши инвестиции в природоохранные проекты составляют 14,5 млрд рублей. По результатам проведения запланированных экологических мероприятий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизятся на 15 тысяч тонн в год. Ряд значимых проектов экологической программы мы уже реализовали. Так, в 2020 году на Челябинском металлургическом комбинате реконструировали доменную печь и конвертер. Оба агрегата практически выстроили заново в соответствии с требованиями НДТ (наилучшие доступные технологии). Конвертер оснастили современной трехступенчатой системой газоочистки, что позволило сократить его выбросы более чем на 30%. На заводе «Мечел-Кокс» реконструировали коксовую батарею №8, пекококсовый блок, бензольное отделение цеха улавливания №1. В ближайшие годы на комбинате установят системы аспирации на реконструированной домне, модернизируют еще одну доменную печь, а также систему мокрой газоочистки в электросталеплавильном цехе. На «Мечел-Коксе» запланирована реконструкция еще одной коксовой батареи, модернизация оборудования в цехе улавливания и ряд других мероприятий, - поделился планами по достижению углеродной нейтральности Олег Долматов. Напомним, что эта Стратегическая сессия пройдет рамках первой Национальной экологической премии «Чистый воздух».

Главная миссия Премии состоит в продвижении изменений и усилий по снижению углеродного следа, по спасению природы и климата России. Эксперты будут оценивать вклад регионов России, промышленных предприятий, общественных и научных организаций в экологическую безопасность страны. Для этого в Премии представлено пять номинаций – «Экотехнология», «Экодвижение», «Экорегион», «Экопредприятие», «Эколидер». Еще одна номинация «Экоинициатива» организована для некоммерческих организаций и активистов, которые вносят большой вклад в борьбу за экологию. За все достижения в области очищения окружающей среды будет голосовать народ. Остальные номинации кроме этого будет профессионально оценивать экспертный совет. Итоговое заседание пройдет 6 декабря, где члены жюри оценят шорт-лист участников, попавших в финал. Презентация проектов и церемония вручения премии состоится 17 декабря в Центре международной торговли. Россельхозбанк — Генеральный спонсор Национальной экологической премии «Чистый воздух — 2021».