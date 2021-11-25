Родители Жанны Фриске судятся с Дмитрием Шепелевым из-за наследства его сына Платона

Дмитрий Шепелев хочет продать долю сына Платона в квартире Жанны Фриске. Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители Жанны Фриске возобновили судебный процесс с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Родственники покойной певицы через суд пытаются защитить наследство ее сына Платона. Речь идет о двух квартирах, ранее принадлежавших Жанне. Одну из них, площадью 100 квадратных метров, супруги Фриске сразу после покупки частично записали на внука. Сейчас она сдается. Во второй квартире площадью 88 квадратных метров в Шмитовском проезде раньше жила Жанна. Теперь в ней своего рода музей: в апартаментах сохранилось все, как при жизни певицы.

В обеих квартирах восьмилетнему Платону принадлежит одна треть. Остальные две трети находятся в собственности родителей Фриске. В прошлом году Дмитрий Шепелев объявил о намерении избавиться от долей сына и продать их. Как единственный родитель Платона он имеет на это полное право. Но бабушка и дедушка хотели бы сохранить квартиры (хотя бы одну из них, в которой жила Жанна), чтобы они достались в наследство внуку. Узнав о намерении Шепелева, семья Фриске сразу подала в суд. И проиграла его. В обоих случаях (по поводу каждой спорной квартиры подавался отдельный иск) суд встал на сторону Шепелева. Однако родители Жанны решили еще побороться за двухкомнатную квартиру в Шмитовском проезде и подали апелляцию.

- 18 ноября слушалось дело о восстановление срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции, - сообщили «СтарХиту» в Хамовническом районном суде. - Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена.

По словам адвокатов семьи Фриске, судьба первой квартиры остается неизвестной, но, судя по всему, Шепелев пока не продал долю в ней. На вторую квартиру в Шмитовском проезде площадью 88 квадратов и стоимостью 24 миллиона рублей наложен арест. Так что никто из владельцев сейчас не может совершать с ней какие-либо сделки.

В квартире певицы все осталось как при ее жизни. На туалетном столике по-прежнему стоят любимые духи Жанны, рядом - ее фотография. Фото: Инстаграм.

Элитные апартаменты в Пресненском районе столицы певица обустраивала с любовью: она всегда мечтала о собственном гнездышке и долго копила на него. Когда Жанны не стало, родители и сестра Наталья не стали ничего менять в ее квартире. В ней все до сих пор все так, как было при жизни артистки. В гардеробе висит ее одежда, бережно расставлены туфли и сумки. На туалетном столике – ее любимые духи. Сохранились даже крошечные ботиночки новорожденного Платона и его соска, лежащая в стаканчике на кухне. Семья Жанны регулярно проводит в квартире уборку и следит, чтобы все было в порядке. Ольга и Владимир Фриске мечтают, что когда-нибудь эти апартаменты унаследует их внук Платон.