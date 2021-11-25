В США передумали переименовывать Черную пятницу

Термин «черная пятница» сначала обозначал автомобильные пробки на дорогах после Дня благодарения Фото: REUTERS

Темнокожие студенты Университета Флориды были в числе первых, кто потребовал переименования Черной пятницы. По их мнению, у названия дня распродаж – негативный, расистский оттенок.

Все началось с того, что некоторые студенты «вспомнили», что в детстве им врезалось в память то, что в Черную пятницу, когда многие американцы штурмуют магазины с целью приобрести товары с большой скидкой, продавцы более благосклонно обслуживали белых покупателей, а не черных.

Хотя всем было давно известно, что появившийся в середине прошлого века термин «черная пятница» сначала обозначал автомобильные пробки на дорогах после Дня благодарения, всегда выпадающий на четверг. А затем у него появилась позитивная трактовка: в день распродаж, вот уже много лет приходящийся на пятницу сразу после Дня благодарения, продавцы уходят в плюс и записывают в бухгалтерские книги прибыль черным цветом, а не красным, которым во всем мире помечают убытки или отрицательный баланс.

После того, как эту широко известную информацию довели до сведения всех студентов вуза, подавляющее большинство пожелавших ранее «изменить название Черной пятницы на что-то нерасистское» отозвали свои требования о переименовании. Среди них были и те, кто вполне разумно рассудил, что «переименование никак не поможет чернокожим, и вообще это не та проблема, из-за которой нужно выходить на протесты», передает FoxNews.

Но остались и те, кто до сих пор считает, что «Черная пятница звучит оскорбительно по отношению к чернокожим»,