Грабители в масках связали скотчем и сильно избили хозяина дома под Дмитровом

Полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных преступников Фото: Олег УКЛАДОВ

Разбойное нападение случилось в селе Орудьево Дмитровского района Подмосковья. Поздним вечером в доме местного жителя 59-летнего Ивана К.* раздался стук в дверь. Сонный мужчина, не подозревая беды, приоткрыл дверь. На пороге стояли двое неизвестных в мужчин масках. Без лишних слов незваные гости затолкали Ивана обратно в его дом, зашли за ним внутрь и закрыли дверь. Грабители стали требовать у мужчины деньги, а когда Иван отказал - связали его скотчем и сильно избили. Налетчики стали обыскивать дом и нашли прикроватной тумбочке тайник с деньгами. Забрав наличные, преступники скрылись.

«Только спустя час пострадавший Иван К.* смог высвободиться от скотча и добраться до телефона. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию. На место сразу выехали экстренные службы. Медики госпитализировали потерпевшего Ивана с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы, резаная рана кисти, переломы правой ключицы со смещением и переломы 7-8 ребер слева. В общей сложности налетчики похитили из дома мужчины 1 200 000 рублей», - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время пострадавший мужчина находится в больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных преступников в масках, которые ограбили и сильно избили жителя села Орудьево.

* - имя изменено.