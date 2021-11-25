Губернатор Виктор Томенко более 2,5 часов отвечал на вопросы населения

Фото: Антон Федотов

Первая прямая линия с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко вызвала большой интерес жителей региона: на ее сайте зафиксировано 4349 вопросов, поданных как через платформу обратной связи, так и по телефону кол-центра. На прозвучавшие во время прямой линии обращения и собранные в течение нескольких недель вопросы глава региона отвечал более двух часов сорока минут - столько длилась трансляция, которую вели телеканалы «Катунь 24», «ОТР», «Россия 24», «Толк», радиостанции «Катунь FM» и «Радио России - Алтай», а также ряд информагентств.

УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

Начиная важный и ответственный разговор, Виктор Томенко отметил: прямая линия - это возможность услышать и взять в работу как можно больше вопросов, решить как можно больше проблем, волнующих жителей края, объяснить логику действия власти, принятия решений по важным вопросам и обсудить планы на ближайшую перспективу.

Несомненно, самой важной темой сегодняшнего дня является эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае, пандемия коронавируса и вызванные ею проблемы и ограничения. Именно с ответов на целый ряд вопросов по этой теме и началась прямая линия с главой региона.

Виктор Томенко напомнил: «С коронавирусом мы, по сути дела, живем уже почти два года. За это время он нанес непоправимый ущерб сразу по нескольким направлениям. Безусловно, это ущерб здоровью людей. Даже те, кто уже переболел и выздоровел, сегодня ощущают последствия этого заболевания, какие-то осложнения влияют на их самочувствие». Высокие темпы распространения серьезного заболевания, возросшая смертность вынуждали в 2020 году принимать тяжелые и непопулярные решения, ограничивать общение людей и сообщение между регионами, вводить запреты на работу даже не отдельных предприятий, а целых отраслей.

НЕОБХОДИМО ВАКЦИНИРОВАТЬ ДО 90% НАСЕЛЕНИЯ

«Все это, конечно, повлияло и на показатели социально-экономического развития региона и страны, и на планы людей - их пришлось отменять, пересматривать и так далее. Что делать в ситуации, когда спад заболеваемости сменяется новым ее подъемом? Ничего нового не придумано - необходимо вырабатывать коллективный иммунитет. Это главный ключ к прохождению пандемии, к разрешению этой ситуации. Необходимо, чтобы 80-90% взрослых жителей края были привиты от коронавируса. Сегодня в крае живут примерно 1 миллион 800 тысяч взрослых и 500 тысяч детей. По состоянию на сегодняшнее утро у нас закончивших вакцинацию из числа взрослого населения чуть больше 800 тысяч человек. То есть еще миллион человек до сих пор не вакцинированы. Чтобы нам выходить на 80 и 90%, вакцинированы должны быть примерно 1 миллион 600 тысяч жителей края. Еще примерно 130 тысяч человек на сегодня поставили первую прививку, это значит, что примерно к 15 декабря число вакцинированных в крае будет 950 тысяч человек. Немало, конечно, но до целевых показателей, значимых для выработки коллективного иммунитета, еще далеко. Если мы будем вакцинироваться такими темпами, как сегодня (в последние две-три недели мы каждый день прирастаем примерно на шесть-семь тысяч человек, завершивших вакцинацию), то к середине декабря нужно прибавить еще четыре-пять месяцев», - отметил Виктор Томенко.

Губернатор адресовал слова глубокой благодарности медицинским работникам, которые в сложнейшей ситуации ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, и подчеркнул, что каждый житель региона должен им помочь.

Фото: Антон Федотов

«На этот период нужно уделить особое внимание соблюдению тех санитарных правил, которые выработали наука и наши санитарные власти», - обратился к жителям региона губернатор. Использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничивать свое пребывание в местах массового посещения людей и вакцинироваться - правил немного, но каждое из них необходимо соблюдать, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Виктор Томенко напомнил: введение QR-кодов для посещения целого ряда публичных площадок - мера вынужденная и неизбежная. «К сожалению, приходится идти на эти меры, решая задачи более важного, сложного и серьезного порядка, связанные со здоровьем и жизнью людей. Эти меры временные, вынужденные. Как только ситуация будет улучшаться, мы будем их отменять», - подчеркнул глава региона.

«НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД ПРОВОДИТЬ МОЖНО»

Столь же обстоятельные, подробные и ориентированные на перспективу ответы даны на все прозвучавшие в ходе прямой линии вопросы, озвученные как журналистами в студии, так и волонтерами в кол-центре или жителями районов, в которых работали съемочные группы телеканала «Катунь 24» и ГТРК «Алтай». Жители Алтайского края задали множество горячих вопросов по широкому кругу тем - от проблем (в том числе кадровых) местных учреждений здравоохранения, качества дорог или систем водоснабжения в сельских районах до резко выросших цен на уголь и сложностях, которые испытывают владельцы личных подсобных хозяйств из-за запрета продажи мяса животных, забитых на подворье, а не на специально созданных боенских пунктах. Горожане и сельские жители задавали вопросы, которые волнуют многих их земляков. На каждый вопрос будет дан развернутый ответ, это глава региона неоднократно подчеркивал в ходе прямой линии.

«Думаю, что состоявшаяся прямая линия как одна из форм обсуждения и решения вопросов, диалога жителей региона с краевым Правительством, руководством региональных и муниципальных органов власти - это очень хороший формат. Руководители органов власти сегодня дают интервью, участвуют в пресс-конференциях и пресс-подходах, в телевизионных и радиопередачах, средства массовой информации публикуют официальные выступления и доклады - все это есть в нашей работе. Но если сегодняшнее наше общение было полезным и будет иметь позитивные последствия и развитие - это очень хорошо. Думаю, что несколько раз в год подобные прямые линии проводить можно… Я очень рад, что наш разговор состоялся», - резюмировал губернатор Виктор Томенко.