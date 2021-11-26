Не покидал казенных стен и не знал слова "аквапарк": Волонтер "усыновил" 45-летнего друга с ДЦП

Аксель Гросс поехал с проектом в ПНИ, где встретил старого друга Рената. Оказалось, что за 45 лет он ни разу не покидал казенных стен

Аксель Гросс все детство провел в окружении детдомовцев, и это, несмотря на то, что у него была своя большая семья. Просто мама работала воспитателем в детдоме № 1 в Уфе, и сын еще школьником приходил ей помогать. Там он узнал, что существуют ребята, которые ни разу не видели своих родителей и даже представить не могут, как те выглядят.

Мама часто приводила таких детей к себе домой, где Аксель вместе с ними играл и учил уроки. И не было у нее плохих учеников - во всех вкладывала душу.

- Мне еще ребенком очень хотелось им помогать, потому что росли все вместе. Я начал делать то, что мог – помогал собирать вещи, убираться. Когда подрос и купил машину, возил маму и группы детей в соседние города на экскурсии, - поведал порталу «Открытые НКО» Аксель Гросс.

Когда пришло время определяться, кем быть после школы, парень задумался о профессии музыканта, ведь он хорошо играл на гитаре. Затем задумал поступить в швейное училище и даже отнес документы в приемную комиссию, но мама решила – сын должен получить высшее образование. Отслужив в армии, Аксель потом получил диплом педагога-географа. Но работе по профессии предпочел бизнес – стал создавать вагончики для строителей, и параллельно помогал детским домам.

- Помню, сначала купил партию детских носков и белья. Отвез. Когда зарабатывать стал больше, решил – помогать могу уже большим. Стал привозить в детдома предметы для столовой: мясорубки, овощерезки. По тем временам дефицитный товар.

К инициативе стали присоединяться другие люди, готовые помогать. В 2005 году они уже зарегистрировали благотворительный фонд «Дорога к детям». А символ организации закрепился неожиданно - однажды маленькая воспитанница детдома подарила волонтерам свой рисунок с ангелом как символов добрых людей.

- Нас раньше называли коротко «подорожники» - от выражения «по дороге к детям». А стали называть «Ангел-Подорожник». Так и назвали наши группы в соцсетях. Уже десять лет организуем проект «Горожане сельчанам» - отвозим вещи и продукты нуждающимся, помогаем тяжелобольным детям пройти лечение, проводим образовательные занятия в соцучреждениях, - говорит Аксель.

Не знал, что такое аквапарк

Во время одной из поездок в психоневрологический интернат (ПНИ) Аксель увидел мужчину с очень знакомым лицом. Оказалось, это был Ренат, с которым они виделись почти 40 лет назад, в том самом детском доме, где работала мама Акселя. Оба были еще детьми, но узнали друг друга спустя столько лет.

У Рената ДЦП, но он достаточно приспособлен к жизни в обществе. Когда его перевели из детского дома в Серафимовский детдом-интернат, а после в психоневрологический интернат, связь Людмилы Гайфулловны с мальчиком пропала. И так вышло, что он никогда не покидал стен казенных учреждений. У него никогда не было своего дома.

- 17 июня Ренату исполнилось 45 лет. Он давно уже заслужил жить своей жизнью, работой в учреждениях, своим поведением. Мы с мамой решили помочь ему наверстать упущенное, - рассказал руководитель фонда.

И тогда Аксель стал часто приезжать к Ренату в интернат. Выяснилось, у него за столько лет жизни в ПНИ у мужчины накопился вагон планов на самостоятельную жизнь. Даже в условиях интерната он работает, разводит гусей, кроликов, уток. Встает очень рано, чтобы всё успеть.

- Диагноз точно не приговор, он многое умеет и делает. Ограничение лишь в том, что передвигается чуть медленнее остальных. Но это же мелочи. Ренат мечтает выйти из ПНИ, найти настоящую работу, жить самостоятельной жизнью, - рассказал Аксель.

Постепенно он начал вывозить друга в город и знакомить с повседневной жизнью. Привез его к себе домой на каникулы, ездили в гости к маме Акселя. Людмила Гайфулловна с сыном согласна – Ренату не место в ПНИ.

Мужчины стали вместе развозить вещи по селам для малоимущих семей. Тогда Аксель решил рассказать о приятеле в группе своего проекта и у себя в соцсетях. Проект был назван #изПНИдомой. Аксель стал активно учить 45-летнего мужчину, как ходить в магазины, кинотеатр, пользоваться общественным транспортом. Купил другу новую обувь, свозил в аквапарк – ведь Ренат даже не знал, что это такое. А теперь появилась мечта - увидеть море.

Сам Аксель около месяца работал в Доминикане волонтером. Помогал детям, которых опекает местная церковь, проводил уроки. Да и еще много где побывал – в Латвии, Франции, Германии. Как итог всех поездок, разработал собственную методику «Онлайн-школу волонтёрства» - это по сути пошаговая инструкция для тех, кто хочет начать помогать другим: как найти команду, как получить поддержку, создать проект. А главное, как изменить общество, чтобы было не хуже, чем в той же Германии, где даже небогатые семьи сортируют мусор, где школьники дружно убирают кварталы.

- Я понял, что надо начинать с детства. С обучения детей – им жить и менять общество в будущем. Культура помощи людям и природе формируется в школе. Мы разработали совместно с Педуниверситетом методички по этому направлению и стали проводить уроки «Добра, Любви и Гармонии» в школах и детдомах.Самым маленьким рассказывали о доброте, просто, доступно, с примерами. Размышляем, что такое любовь. К людям, животным, к природе. Для ребят постарше – уроки ЗОЖ. Я против спиртного и курения. Алкоголизм в деревнях это самоубийства, избиения, разводы, нищета, несчастные дети, преступность. Спасёт только социальное образование в школах, работа с семьями, примеры и опыт других стран, - считает Аксель.

Первые изменения в жизни Рената произошли уже через несколько дней после его первых каникул у друга. Мужчина отказался от сигарет и захотел помогать волонтерам. Вместе с Акселем отвозил вещи и продукты нуждающимся в отдаленные детские дома, в села к малоимущим. Он получал радость от того, что сам помогает другим.

"Усыновление" мужчины

У обитателей российских психоневрологических интернатов, есть несколько возможностей выйти оттуда. Это квартиры сопровождаемого проживания, которые создаются благотворительными Фондами и НКО, и опека – любой человек может забрать к себе домой человека из ПНИ.

Аксель решил воспользоваться вторым вариантом и оформить опекунство над Ренатом. Дело тормозит коронавирус, и пока Ренат продолжает приезжать к новой семье домой. Его отпускают не только на выходные, но и на пять-семь дней.

Кроме того, Аксель хотел взять к себе в семью ребенка из детского дома. И желание это не пропало даже после развода, и несмотря на то, что у него есть родная дочь. История с Ренатом частично восполнила эту потребность.

После Аксель начал строить «ЭкоДом Сердце Ангела». Он хотел создать небольшую ферму с мини-зоопарком и этно-юртой для бесплатной реабилитации взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Без грантов дело продвигалось благодаря неравнодушным людям – подарили козочку, ее назвали Нэнси, потом появился кролик, кто-то передавал стройматериалы. Но проект временно заморожен – средств не хватает. Животных Аксель раздал нуждающимся, а помещение фермы использует под склад для вещей, которые потом развозит по районам нуждающимся.

Он не бросил благотворительность, даже когда волонтеров в его команде стало меньше из-за пандемии коронавируса. С 2012 по 2019 годы фонд был большим волонтерским движением - благодаря спонсорам собирали около 10 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям и семьям - а потом в команде остались единицы.

- Работать, волонтерить я не перестану, я всегда работал не из-за денег, иначе бы был уже в «жирных» структурах. Я потому и бизнес оставил – нельзя делать хорошо два больших дела, значит, где-то будешь халтурить, - говорит Аксель Гросс. - Даже если останусь один, всё равно буду помогать людям. Потому что верю в них. В Рената, у которого будет нормальная жизнь. В тех, кто к нам присоединится, и тех, кто захочет помочь. Верю, что таких много – нам надо только друг друга найти.