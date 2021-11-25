Диалог власти и общества: в Казахстане проходит Х Гражданский форум

Фото с сайта Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан

Форум, проходящий в эти дни в Нур-Султане, посвящён «30-летию партнёрства в интересах устойчивого развития общества и государства». Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Аида Балаева в своём выступлении подчеркнула, что форум – не просто юбилейное мероприятие, а важное событие, работа которого посвящена итогам 30-летия Независимости Республики Казахстан. Министр отметила, что если изначально в состав форума входило два десятка неправительственных организаций, то сегодня он является самым развитым в Центральной Азии общественным институтом, который ежегодно пополняет не менее 150 новых участников. По словам Балаевой, проведение форума является рабочим процессом, в ходе которого зарождаются прикладные идеи и инициативы, а министры и главы областей наравне с гражданскими активистами вырабатывают планы совместных действий.

В нынешнем году в работе Гражданского форума Казахстана принимают участие такие международные организации, как ОБСЕ, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. «Хочу поблагодарить эти миссии за конструктивный диалог и ценные рекомендации, за взаимопонимание и поддержку, за гуманность и открытость», – сказала Аида Балаева.

«Результаты нашей работы принесут пользу по обе стороны границы»

Гражданский форум проводится в Казахстане начиная с 2003 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Эксперты отмечают, что эта площадка внесла принципиальный вклад в построение гражданского общества в стране.

В минувшем году из-за пандемии коронавируса пятидневный форум проводился в режиме online. Участники виртуальной встречи обсудили такие темы как включение деятельности социальных работников в список приоритетных профессий для нужд страны, развитие профессиональных подходов в сфере неправительственных организаций (НПО), экологическое образование, механизмы обеспечения прозрачности государственного социального заказа, отношения между государственными органами, НПО и бизнесом, повышение уровня цифровизации. В дискуссиях принимали участие казахстанские блогеры и журналисты, российские эксперты и футурологи.

Гражданский форум Казахстана представляет «третий сектор» – социальный институт, структурой которого является совокупность негосударственных, некоммерческих, неправительственных общественных организаций. В развитых государствах гражданское общество сегодня можно представить в виде трёх составляющих и выделить основные институты, функционирующие в каждой.

Первый сектор – государственный. Это органы власти всех уровней, а также все виды государственных предприятий и организаций, действующих в любой сфере, в том числе, в социальной. Предприятия основаны на государственной и смешанной формах собственности с преобладающей долей государственного участия.

Второй сектор – коммерческий. Это неправительственные организации, приносящие прибыль.

Наконец, третий сектор или сектор добровольной активности. Он является негосударственным, т.к. входящие в него структуры не располагают в полном объёме властью и полномочиями правительства, хотя некоторые из них могут через своих представителей влиять на власть или даже выполнять властные функции. В качестве примера можно привести образовательные организации США, обладающие полномочиями на выдачу лицензий. Эксперты утверждают, что именно «третий сектор» является основным инструментом вовлечения граждан в общественную жизнь.

Организации «третьего сектора» являются независимыми, поскольку множественность финансовых источников деятельности делает их относительно свободными и от государства, и от бизнеса.

«Третий сектор» существует не ради прибыли. Но это не означает, что его организации не могут её получать. Например, венгерские структуры «третьего сектора» самостоятельно зарабатывают 23% от общего объёма денежных поступлений, во Франции эта цифра составляет 59%, в Германии – 70%. Однако некоммерческие организации не имеют права распределять полученную прибыль среди учредителей, а должны использовать её на уставные цели.

«Третий сектор» называют ещё «сектором добровольной активности», поскольку в нём широко используется труд волонтёров. Так, в Великобритании около 30% населения ведут волонтёрскую работу до 7 часов в неделю, а в США 54% взрослого населения отдаёт добровольной работе еженедельно около 4 часов. В 2009 году Конгресс США принял «Акт о служении Америке», в котором говорится, что работа в «третьем секторе» играет важную роль на протяжении всей истории США, а участие американцев в таких формах общественной активности как благотворительность и социальная опека является «жемчужиной национальной традиции страны».

В России «третий сектор» представлен религиозными организациями, общинами коренных малочисленных народов, казачьими обществами, некоммерческими партнёрствами и рядом других объединений, в числе которых социальные и благотворительные фонды. Некоммерческие организации оказывают социальные услуги населению, ведут общественную деятельность, защищают права человека, через механизмы общественной экспертизы и контроля способствуют прозрачности и эффективности государственных служб.

НКО служат катализатором работы механизмов обратной связи между гражданами и государством. Большая часть государственных средств передается социально значимым НКО, которые работают в тесной связке с государственными органами – как правило, в рамках целевых программ министерств и ведомств.

Фото с сайта Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан

Помимо этого, «третий сектор» является если не самым эффективным механизмом «народной дипломатии», то одним из наиболее эффективных, позволяющим сотрудничать социально активным гражданам разных стран. Вот что говорит в интервью telegram-каналу KeyNews председатель Гражданского альянса Костанайской области Динара Утебаева:

«Костанайская область граничит сразу с тремя областями России – Курганской, Оренбургской, Челябинской. За много лет сотрудничества между представителями гражданского общества, особенно молодёжи, сформировались хорошо сложившиеся отношения и даже традиции. Свидетельством тому является ежегодный форум «Нам вместе жить в XXI веке» с Курганской молодёжью. Традиция проводить мероприятие зародилась ещё в 2003 году. Тогда первая делегация юношей и девушек из Костанайской области приехала в Курган. С тех пор города поочерёдно принимают самую креативную молодёжь на фестивале, а дружеские отношения двух стран укрепились ещё больше.

Не менее интересным является Форум приграничного сотрудничества «Диалог культур» с молодёжными лидерами Челябинской области, который на протяжении пяти лет проводится вместе с молодёжью Челябинской области.

В ноябре 2019 года на пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества в Омске министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев обратил внимание на соглашение о реализации казахстанско-российских волонтёрских проектов в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Здесь же подписали меморандум о совместной деятельности Общественный совет Костанайской области и Общественная палата Свердловской области.

В феврале 2020 года на Экологическом конвенте, организованном экспертным клубом «Урал-Евразия» из Екатеринбурга, представители некоммерческих организаций обменивались различными идеями по совместному сотрудничеству, а в марте костанайские НПО принимали участие в работе диалоговой площадки «Породнённые города» Форума «Сообщество» в Кургане, где также планировали совместные проекты.

На площадке десятого Гражданского форума мы подписываем соглашение с Экспертным клубом «Урал Евразия» о совместной реализации двух проектов – «Наследие Чокана Валиханова» и «Проект по поддержке пожилых людей». Уверена, результаты нашей работы принесут пользу по обе стороны границы», – рассказала Динара Утебаева.

Об этом же в интервью KeyNews сказала депутат Парламента Казахстана Ирина Смирнова. Она уверена, что географическая близость и исторически сложившиеся дружеские связи Казахстана и России создают широкие возможности для устойчивого развития межрегионального сотрудничества двух стран.

«Отмечая позитивное поступательное развитие приграничного и межрегионального сотрудничества неправительственных организаций Казахстана и России, представители НПО предлагают рассмотреть возможность принятия среднесрочной программы развития гражданского сообщества казахстано-российского приграничья, основными координаторами которой могли бы стать Гражданский альянс Казахстана и Общественная палата России с их территориальными структурными подразделениями. Это будет важный шаг в развитии и углублении прочных связей между нашими странами. Линия гражданского участия в вопросах развития демократического движения Большой Евразии имеет огромное значение, и существенную роль играет казахстанско-российское приграничье – 7 областей Казахстана и 11 российских регионов», – считает парламентарий.

Наблюдатели отмечают, что в Казахстане объединение неправительственных и некоммерческих организаций под эгидой Гражданского форума является одним из важнейших механизмов построения «слышащего государства». Напомним, что в своём первом Послании народу республики «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» в сентябре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что общей задачей всей страны является реализация концепции «слышащего государства» для оперативного и эффективного реагирования власти на запросы граждан.

«Гражданский форум приобрёл общенациональный характер»

Не так давно в рамках приграничного сотрудничества России и Казахстана был проведён конкурс социально-значимых проектов «Время лидеров». На площадке Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС представители российских и казахстанских НКО поделились идеями в области волонтёрства, социальной работы, сохранения памятников культуры. Одной из наград для победителей конкурса стало внесение в список для презентации на проходящем в эти дни Х Гражданском форуме Казахстана, где они смогут посоревноваться за получение финансирования.

В премиум-список попало 4 казахстанских проекта. Например, идея Гражданского альянса Костанайской области создать музей под открытым небом казахского этнографа, путешественника и историка Чокана Валиханова (1835-1865) в месте его рождения. Другим победителем стал проект общественного исторического объединения Atamnyn Amanaty по координации действий российских и казахстанских поисковиков в деле сохранения памяти об общем вкладе народов Советского Союза в Победу. Ещё одним лауреатом стал проект Гражданского альянса Акмолинской области по созданию Центра сохранения и развития человеческого капитала в некоммерческом секторе «От самоотдачи к самосохранению: Новая точка отсчёта». Целью этой организации должно стать сохранение и укрепление психологического самочувствия работников некоммерческой сферы.

Приветствуя участников форума, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила, что Гражданский форум является главной площадкой страны для конструктивного диалога общества, власти и бизнеса. Его участники призваны проделать анализ истории и выступить с прогнозом развития гражданского общества в будущем, обсудить системные вопросы кооперации государственных органов и некоммерческих объединений.

«Сегодня Гражданский форум приобрёл общенациональный характер. Стал действенным механизмом обратной связи населения и власти. Есть все основания полагать, что неправительственный сектор сформировался в реальную общественную силу», – сказала Нургазиева.

В работе форума принимают участие большое количество неправительственных организаций, представители государственных органов, экспертного сообщества и прессы. Для участников организовано свыше 30 дискуссионных площадок. Х Гражданский форум Казахстана завершит работу 26 ноября.