Так вот почему запел Акинфеев! Стало известно, зачем капитан ЦСКА переоделся в Боба Марли

«Евгенич» стартует на телеканале «Пятница!» 9 декабря Фото: телеканал «Пятница»

В минувшую среду поклонников футбола позабавил разлетевшийся по Сети ролик, где капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в образе растамана с чувствоем поет песню про футбол в стиле регги.

Сегодня стало известно, с чего это вдруг Акинфеев запел. Оказывается, это фрагмент сериала «Евгенич», в котором снялся вратарь, а песню написал не кто-нибудь, а сам Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх!».

«Евгенич» стартует на телеканале «Пятница!» 9 декабря. Это авторский сериал Сергея Жукова – он сыграл вышедшего в тираж, легендарного в прошлом музыкального продюсера, чьи хиты пела вся страна. После скандала на «Песне года» от него отвернулись все. И вот в 2021 году он пытается вернуть себе былую славу, сочинив новые хиты для российских звезд – в сериале самих себя сыграют Ольга Бузова, Даня Милохин, Лолита, Дима Билан. И, конечно, Игорь Акинфеев.

Это cериал про подпольного гения, полностью оторванного от жизни, который не знает, что 90-е закончились Фото: телеканал «Пятница»

«Это cериал про подпольного гения, полностью оторванного от жизни, который не знает, что 90-е закончились, появились интернет, инстаграм и жизнь вообще сильно изменилась», - рассказывает Жуков.

Самое забавное, что песни, которые напишет герой сериала, зазвучат в реальном мире, на них снимут клипы. Но Жуков просит не отождествлять его с персонажем. Он тоже Евгеньевич, но «было бы нескромным называть себя гениальным композитором, который может написать любому. Любому не могу. А Евгенич может. Потому что Евгенич - гений!».