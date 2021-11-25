Алтайский край готов к расширению сотрудничества с Китаем

Фото: Посольство КНР в Российской Федерации

В посольстве Китайской народной республики прошла встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в России Чжан Ханьхуэем. Расширение торгово-экономических связей с Китаем является для Алтайского края одной из приоритетных задач внешнеэкономической деятельности. Отмечалось, что по итогам 2020 года КНР заняла 2 место среди основных внешнеторговых партнеров региона и 1 место среди стран дальнего зарубежья. Объем товарооборота в период с 2016 по 2020 год увеличился более чем на 50%, составив по итогам 2020 года почти 280 млн долларов.

КУРЫ ПОТЯНУЛИСЬ В ПОДНЕБЕСНУЮ

В общем объеме экспорта поставки продовольственной продукции из Алтайского края в Китай за последние пять лет увеличились в 2,3 раза (138 млн долларов по итогам 2020 года). С учетом имеющегося на китайском рынке высокого спроса на продовольствие подчеркивалось, что Алтайский край в состоянии значительно увеличить ассортимент поставляемых товаров. Регион располагает развитыми производственными мощностями АПК, кроме того, действуют меры господдержки в виде компенсации затрат на транспортировку продукции.

Успешным примером налаживания экспортных поставок является предприятие «Алтайский бройлер» - филиал компании «Куриное царство» (входит в «Группу «Черкизово»). В 2019 году предприятие получило разрешение на ввоз в Китай мяса и субпродуктов птицы. По итогам 2020 года в КНР поставлено 2375 тонн продукции стоимостью 1,5 млн долларов.

Китайская сторона также проявляет интерес к развитию сотрудничества в области лекарственного растениеводства. В Алтайском крае произрастает огромное количество целебных растений и трав, что позволит использовать данное сырье в создании высококачественной, экологически чистой фармакологической продукции и косметики.

Губернатор Алтайского края и Посол КНР в России обсудили актуальные направления взаимодействия в рамках международного транспортного коридора Россия - Монголия - Китай. В настоящее время руководством трех стран активно обсуждаются вопросы углубления региональной экономической интеграции, в том числе речь идет о развитии транзитных перевозок грузов.

БИЗНЕСМЕНЫ КИТАЯ ПОСЕТЯТ КРАЙ

Большое внимание в ходе переговоров стороны уделили взаимоотношениям Алтайского края и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Регионы развивают сотрудничество в рамках Международного координационного совета «Наш общий дом - Алтай», в состав которого также входят Республика Алтай Российской Федерации, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Монголии, Восточно-Казахстанская область Казахстана.

Приграничные регионы четырех государств имеют уникальный опыт взаимодействия в области туризма и спорта, охраны окружающей среды, науки и образования. Совместными усилиями развивается международный туристический маршрут «Алтай - Золотые горы», проводится международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай», успешно ведут свою деятельность Экономический совет регионов Большого Алтая, Совет ректоров Большого Алтая.

Итогом переговоров стало решение о том, что в 2022 году на площадке посольства Китайской народной республики пройдет презентация Алтайского края для китайских деловых кругов. Мероприятие состоится, после того как нормализуется эпидемиологическая обстановка в мире.