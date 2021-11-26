От «информационного взрыва» к «информационной депрессии»: неучтенные риски четвертой ИТ-революции. Часть первая

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Представить себе такое еще лет десять назад было бы невозможно. Все что совсем недавно нам представлялось горизонтами отдаленного будущего, наступило здесь и сейчас. Коренным образом меняющийся образ жизни и социального поведения людей - результат массового внедрения достижений информационной революции, уже четвертой по счету в истории человеческой цивилизации. И мало кто сегодня вспоминает, как было раньше. Какие способы создания, хранения и передачи информации были изобретены человечеством, и до начала Третьего тысячелетия доминировали в обиходе. А ведь в начале было Слово…

Картина коллективная охота на мамонта. Охота на мамонтов, ок. 1900 (The Mammoth Hunt, c. 1900 ) Виктор Михайлович Васнецов. Мамонт, наскальный рисунок. Поздний палеолит, XII—XI тыс. до н. э. Пещера Руффиньяк, Франция.

Точнее говоря, наши далекие предки передавали жизненно важную информацию при помощи звуков. Поначалу это были всего лишь нечленораздельные звуки, в которых присутствовали элементы музыки: ритм, тембр, и даже примитивная мелодия. Так люди делились друг с другом своими эмоциями.

Согласно исследованиям антропологов, речевой аппарат и, следовательно, членораздельная речь у представителей первых homo сформировались примерно 2 млн. лет назад. Так звуки постепенно превращались в слова, необходимые для того, чтобы как можно более точно сформулировать и передать окружающим свои мысли. Слова постепенно превращались в язык и становились речью. Язык, как средство кодирования и передачи информации, стал эволюционным результатом потребности людей в выживании, взаимодействии и коллективной адаптации к постоянно менявшимся неблагоприятным условиям окружающей среды.

Именно посредством речи люди испокон веков познают и преобразуют окружающий мир, формируют и передают знания и опыт последующим поколениям. Великий русский ученый И. П. Павлов отмечал, что только речевая деятельность является отличительной особенностью человеческого мышления.

Люди стали сохранять и передавать сквозь века и поколения информацию сначала в виде рисунков, а потом и символов. По этим артефактам – произведениям искусства древних людей, мы можем создать представление о том, как они существовали.

Намного позже (примерно IV-III тыс. до н. э) люди придумали пиктографическую (на основе изображений), а затем, в процессе эволюции, иероглифическую, слоговую, и наконец, алфавитную письменность.

«Газетный камень». Доисторические петроглифы, штат Юта, США. Author Jim from Calgary, Canadа. Кли́нопись — одна из известных систем пиктографического письма 3 500 лет до н.э. Author José-Manuel Benito 2006.

Письменность, как возможность накапливать данные на внешних носителях, стала настоящим прорывом человеческой цивилизации. Именно с появлением примитивной письменности ученые связывают начало первой информационной революции. Если ранее устные «предания» хранились лишь в человеческой памяти и на протяжении тысячелетий передавались от человека к человеку, утрачивались со смертью их носителя и, к сожалению, во многом искажались, то с этого времени фиксирование знаний стабилизировалось и стало независимым от производителя.

Так собранная мудрость начала накапливаться в специальных местах (библиотеках) у специальных людей – жрецов, библиотекарей, философов и богословов, которые заняли важнейшее место в социально-общественной иерархии. Стали появляться первые книги, и они сделались неотъемлемой частью культуры воспитания людей и родовой памятью человечества.

Фото: Глиняная табличка, в которой описывается история всемирного потопа, библиотека царя Ашшурбанипала, Ассирия, VII в. до н. э. Source/Photographer Fæ. 2010 год, Британский музей. Утраченная Александрийская библиотека была крупнейшим собранием знаний ан

В XV веке было изобретено книгопечатание, и началась вторая информационная революция. Почему же революцией принято считать именно изобретение Иоганна Гутенберга? Ведь книги существовали и раньше, на глиняных дощечках, в виде папирусов, пергаментных изданий и т.п. Печатные книги обеспечили массовый прорыв информации от избранных в массы и разрушили монополию узкого круга избранных «ученых» людей на знания. Эта революция радикально изменила общество и приобщила к культурным ценностям широкие слои населения.

Следует отметить, что у каждой прорывной технологии есть негативные стороны. Одна из них - доступ к информации широких слоев населения за счет тиражирования знаний. К примеру, самой популярной после Библии книгой у средневековых обывателей был трактат «Молот ведьм». Только в цивилизованной и толерантной ныне Германии «Молот ведьм» переиздавался пятнадцать раз. Европа на правах первооткрывателя книгопечатания на полтора столетия погрузилась в процесс, который потом назовут «охотой на ведьм». Поглощенная «тиранией инквизиции» христианская Европа значительно замедлила свое социально-экономическое развитие и едва не пала под ударами нараставшей Османской Империи, потеряв к концу XVI века больше половины своей территории.

Сегодня мы можем сделать выводы о том, чем могут обернуться для общества негативные знания, распространенные в широких общественных масштабах.

Обложка седьмого издания книги (Кёльн, 1520 год), хранящегося в Сиднейском университете, и иллюстрация из него.

Преодолев негативные последствия второй информационной революции, Европа вместе со всем миром перешла в третью информационную революцию (конец XIX — начало XX вв.). Основой для нее стали научные открытия, благодаря которым были изобретены радио, телеграф, телефон, и телевидение. Отныне информация, с момента ее появления, могла практически мгновенно доходить до миллионов потенциальных потребителей. Так началась эра СМИ – вертикальных медиа, способных аккумулировать и транслировать в неслыханных доселе объемах не только текстовую, но и звуковую, а в последствии аудио-визуальную информацию огромным аудиториям людей на большие расстояния от источника передачи информации.

Четвертая информационная революция – это процесс, который принято называть революцией информационных технологий (ИТ). Впервые в истории человечества была создана технологическая основа для получения беспрепятственного доступа индивида ко всем накопленным человечеством знаниям и мгновенной передачи информации на любые расстояния. И, что не маловажно, у каждого жителя планеты, имеющего доступ во всемирную сеть, появилась возможность быть услышанным. Если ранее люди являлись лишь пассивными потребителями информации, то теперь каждый отдельно взятый индивид получил возможность генерировать, создавать и передавать информацию себе подобным.

Теперь, давайте посмотрим, как же распорядилась большая часть людей этими возможностями и сделаем анализ негативных побочных эффектов, которые неизбежно сопутствуют любым прорывным технологиям.

Первое, что произошло после начала массового подключения пользователей ко всемирной сети – многократный рост объемов информации, получивший название «информационный взрыв».

Сам термин был введен в научный оборот в 1975 году советским и российским ученым А.Д.Урсулом. Уже в те годы был отмечен экспоненциальный рост объемов информации на бумажных носителях, в особенности научных публикаций. Однако настоящий «информационный взрыв» последовал с 2001 года, после активного внедрения в повседневную жизнь людей смартфонов и коммуникаторов.

Распространение в популяции H.sapiens новых функционально-поведенческих отличительных признаков в виде полезных интеллектуальных навыков взаимодействия: a - население Земли 7 млрд; b - грамотность; c - чтение-печатание - доступность всем грамотным; d - по

За истекшие 300 тысяч лет, к 2002 году, человечество произвело и накопило 18 1018 байт (18 Эксабайт) информации на всех видах носителей. Такой же объем информации был произведен всего за ДВА года, когда в мире стали активно внедряться достижения 4-й ИТ-революции. То есть, по сути, человечество, вооружившись смартфонами, за два года произвело столько же информации, сколько накопило за всю историю своего существования.

С 2003 года, согласно статистике, объём цифровой информации удваивается каждые восемнадцать месяцев. Компания DELL EMC в своих исследованиях 2010 года спрогнозировала, что в 2020 году «цифровая вселенная» вырастет до 40 зеттабайт (10*21), то есть в 50 раз от уровня того же 2010 года. Если представить, что на всех пляжах планеты около 700 500 000 000 000 000 000 песчинок, то объем информации в 40 зеттабайт в 57 раз больше всего песка мира. Согласно новому прогнозу DELL EMC, уже к 2025 году объем информации, создаваемой в интернете, составит 175 зеттабайт.

Прогноз роста объема мировых данных по годам. Источник: seagate.com

Сегодня практически каждый человек, имеющий смартфон, интернет, и аккаунт с соцсетях, способен не только потреблять, но и генерировать информацию в неограниченном объеме. Информационно-цифровую вселенную захлестнул неудержимый вал видео, фото, селфи, постов, блогов, репостов и других проявлений информационной деятельности пользователей сети. Важно отметить, что 51% всего трафика генерируют настроенные людьми боты, а не реальные люди и сайты.

Как же человечеству удается плодить такое количество информации, спросите вы? Этому способствуют следующие факторы: простота создания, копирования, хранения и передачи информации, доступность гаджетов, интернета, а так же, каналов входящей и исходящей информации.

Сегодня практически каждый человек, имеющий смартфон, интернет, и аккаунт с соцсетях.

Современная революция в информационных технологиях характеризуется тем, что по состоянию на январь 2019 на 7,6 млрд человек приходится 5,1 млрд мобильных телефонов, 4,3 млрд пользователей интернета, 3,2 млрд активных пользователей социальных сетей. Все приведенные цифры непрерывно растут. Поэтому, на фоне прогнозов и статистики роста информационно-цифровой вселенной, все попытки мировых надзорных органов взять под контроль и управлять данным процессом кажутся по меньшей мере недостаточными.

Продолжение следует...