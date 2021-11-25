Бюджет Ямала на 2022 год обеспечит стабильное социально-экономическое развитие региона

Фото: www.yanao.ru

25 ноября депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа приняли бюджет на 2022-2024 годы. Прогноз доходов окружного бюджета на 2022 год определен в сумме 248 млрд. рублей, что на 30%, или 56 млрд. рублей, выше плана 2021 года. Прирост доходов окружного бюджета обусловлен устойчивым восстановлением экономики и переходом к стабильному «постпандемийному» развитию, значительным ростом цен на энергоресурсы на глобальных мировых рынках.

В НОВЫЕ КВАРТИРЫ ПЕРЕЕДУТ 3 ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ

«Я благодарю департамент финансов и депутатов за плодотворную работу над бюджетом следующего года. Он принят в непростых условиях пандемии, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Тем не менее, в документе учтены все задачи по развитию Ямала. Сохраняются три приоритета - здравоохранение, дороги и расселение аварийного жилья. Эти программы обеспечены финансированием. В результате в новые квартиры в следующем году переедут более 3 тысяч семей. Будут построены сотни километров дорог, больницы и поликлиники получат современное оборудование. Кроме того, намечено открытие целого ряда объектов - школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях».

Бюджет сформирован на основе 22 государственных программ на принципах проектного и процессного управления с учётом приоритетности реализации национальных проектов, а также мероприятий, направленных на поддержку и восстановление отраслей экономики. Доля программных расходов в структуре окружного бюджета составит 98%.

Традиционно бюджет региона сформирован социально ориентированным: социально значимые расходы бюджета превысят 80% и будут направлены, прежде всего, на улучшение жилищных условий северян, обеспечение качественной медицинской помощи, инновационное образование, ремонт и строительство дорог, социальную защиту населения, поддержку людей старшего поколения и молодёжи.

Расходы окружного бюджета на 2022 год составят 273 млрд. рублей, это на 11% выше уровня 2021 года. Вырастут расходы на все сферы: развитие образования вырастут на 15%, здравоохранения — на 10%, спорта — на 30%, молодежной политики и культуры – на 40%, транспортной инфраструктуры – на 43%, дорожного хозяйства – на 56%, благоустройство – на 42%.

Фото: www.yanao.ru

РЕНОВАЦИЯ 23 ШКОЛ

В 2022 году руководство региона приложит значительные усилия для улучшений условий для школьников. Реновация пройдет в 23 школах округа. В рамках капитального ремонта обновятся 16 школ. Текущий ремонт в 93 организациях: 45 школ, 40 детсадов, 1 детский дом, 7 учреждений допобразования.

Улучшиться оснащение образовательных учреждений: поставят новую мебель для спальных корпусов 27 школ-интернатов. Появится новая мебель в 128 школах. Кабинеты технологии в 27 школах-интернатах оборудуют согласно последним требованиям. Появится новое оборудование в 51 школьную столовую. Будет реализован пилотный проект - в восьми школах установят индивидуальные шкафчики и боксы для телефонов. Юнармейцам выдадут 975 комплектов формы.

В 2022 году окружные социальные выплаты будут проиндексированы на 4%. Увеличится размер компенсации на отдых и оздоровление для пенсионеров и многодетных семей. В 2022 году начнут выдавать социальную выплату по догазификации индивидуальных жилых домов в размере 100 тыс. рублей. Такое право есть у девяти льготных категорий граждан: ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированные или пострадавшие от политических репрессий лица, ветераны труда, ветераны Ямала, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные, малоимущие семьи.

Для больниц планируют закупить более 8 000 единиц нового оборудования. Переоснастят сердечно-сосудистые, онкологические и педиатрические отделения. Десять больниц региона получат больше сотни различных аппаратов для диагностики и лечения детей. Пациентам до 18 лет с сахарным диабетом будут бесплатно предоставляться системы непрерывного мониторинга глюкозы. Инициировал нововведение губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с жителями региона в октябре 2021 года.

Взрослые люди с сахарным диабетом, у которых нет инвалидности, со следующего года будут обеспечиваться расходными материалами к установленной инсулиновой помпе.

В ПРИОРИТЕТЕ – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

Планируется ввести в эксплуатацию 172 тысячи квадратных метров жилья. Расселить 165 тыс. кв. метров аварийного жилфонда. Мы уже говорили, что улучшат жилищные условия 3 000 семей. Продолжится оказание мер поддержки: жилье будут предоставлять детям-сиротам, работникам бюджетной сферы, молодым семьям, по поручению Президента - медработникам первичного звена. Продолжится реализация программ переселения жителей аварийного жилфонда за пределы округа. Всего мерами поддержки воспользуются порядка 2000 семей.

«В числе приоритетных задач департамента – строительство социальных объектов и жилья, реализация мер жилищной поддержки, а обустройство и развитие городской среды, - поделился планами работы департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев. - Завершим масштабную программу строительства детсадов и начнем сдавать первые новые школы. В числе приоритетных задач по-прежнему объекты здравоохранения и спорта. В отдаленных поселениях и микрорайонах продолжим устанавливать мобильные здания, в более крупных населенных пунктах строить новые больницы и спортивные сооружения. В сфере жилищной поддержки сохраним все действующие программы и будем помогать ямальцам на уровне последних лет. Расселение аварийного жилфонда и строительство нового будет увеличиваться. Продолжим благоустройство наших дворов и общественных территорий».

Эксперты весьма позитивно оценили бюджет ЯНАО на будущий год.

«Ямал традиционно находится среди лидеров инвестиционно привлекательных регионов. Например, рейтинговое агентство АКРА в октябре подтвердило кредитный индекс округа на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный». Высокий уровень рейтинга обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки, высокой степенью самодостаточности и устойчивости бюджета и высоким уровнем его ликвидности, а также высокими показателями развития региональной экономики», - резюмировал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЕК) Дмитрий Орлов.