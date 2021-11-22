Молодая жена Петросяна сразила подписчиков снимком из ванны

Татьяна Брухунова. Фото: Инстаграм.

Молодая супруга Евгения Петросяна - популярный инстаблогер: на своей странице 32-летняя избранница юмориста делится своим мнением о косметике, публикует кулинарные рецепты и рассказывает о модных новинках. Татьяна достаточно скромна и н позволяет себе фривольных снимков. И все же новая публикация спутницы жизни сатирика сумела сразить ее подписчиков наповал. Татьяна сфотографировалась, лежа в ванне.

На снимке Брухунова позирует в ванне, полной пены. При этом жена юмориста сфотографировалась так, что видно только ее лицо. Кожа покрыта толстым слоем зеленой косметической маски, волосы стоят дыбом, на лице — мечтательная улыбка.

- Мой зимний уход, - объявила Татьяна, показав, какими средствами она пользуется для ухода за собой.

Супруга Петросяна удивила снимком, сделанным в ванне. Фото: Инстаграм.

Подписчики посмеялись над снимком, сравнив зеленое лицо Брухуновой со Шреком. Некоторых смутил тот факт, что Татьяна продемонстрировала очень дорогие косметические средства люксовых марок, которые не по карману большей части ее подписчиков.

«Не у всех есть богатый муж!» - высказался один подписчик. Это особенно задело Татьяну, и она вступила в дискуссию с комментаторами. Брухунова сообщила, что она работает в бюджетной организации, и живет на средства, которые зарабатывает сама.

- У вас, наверное, большая зарплата, - написал в комментариях еще один фолловер жены Петросяна.

- Фу, как некрасиво считать чужие деньги, - парировала в ответ Брухунова. - Но раз уж Вы такой любопытный, то должно быть знаете, что в бюджетных организациях больших зарплат не бывает.

Напомним, Татьяна занимает пост директора в театре своего мужа Евгения Петросяна. Театр Эстрадных Миниатюр Петросяна существует с 1979 года. Еще студенткой Брухунова пришла в него на практику. Татьяна рассказывала, что поначалу мыла в театре полы. В 17 лет девушка работала в нем уборщицей, курьером и помощником администратора. Постепенно талантливая студентка дослужилась до поста директора театра, а затем стала и женой его 76-летнего создателя.

Супруга юмориста не раз подчеркивала, что стремится сама обеспечивать себя.

- Я работаю, потому что люблю то дело, которым занимаюсь. Потому что имею высшее образование. И потом, муж — это самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет. Что тогда будете делать? - написала она как-то в соцсети.