«Просто молимся и надеемся»: в газовом плену в шахте под Кемерово потеряны три десятка человек

Пожар и задымление в «Листвяжной» унесли жизни 14 человек. Еще 33 горняка остаются под землей

25 ноября около 9 утра горняки шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, как обычно, спускались на работу в штреки, когда раздался взрыв. Воздух мгновенно наполнился пылью и едким дымом. С трудом нащупав кислородные трубки - «самоспасатели», люди пробирались к выходу…

В момент ЧП в шахте находились 285 человек. За пять часов на поверхность выбрались только 239 горняков. Многим понадобилась медицинская помощь - пострадали как минимум 49 человек, 35 были госпитализированы, четверо попали в реанимацию.

Несмотря на то, что все горноспасательные службы региона были немедленно переброшены на место событий, помочь выбраться удалось далеко не всем. Уже найдены тела 11 шахтеров, а еще 35 горняка остаются где-то в недрах «Листвяжной»...

- Спасательные работы пришлось прекратить. Газовая обстановка по метану - более 6%. Иначе говоря, крайне высока вероятность взрыва. Поэтому было решено временно свернуть работу спасателей, - сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев после 17.00 по местному времени.

- Для шахты несколько лет назад были закуплены «самоспасатели», которые в условиях ходьбы рассчитаны на четыре часа, а в условиях ожидания - и на все десять, - рассказал «КП» горняк, который недавно вышел на пенсию с «Листвяжной». - Единственно, конечно, я не уверен, что мужики будут сидеть и ждать, когда до них дойдут. Скорее всего, сами попытаются выбраться. А значит, кислорода хватит ненадолго...

КАК НАЧАЛСЯ ПОЖАР?

В причинах трагедии сейчас разбирается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Очевидцы единогласно причиной трагедии называют метан. По словам шахтеров, в «Листвяжной» давно чувствовался запах газа. Работать в таких условиях по правилам любой техники безопасности было безумием. Но, по словам горняков, перед людьми ставили выбор: молчать и работать или увольняться.

- Внутри был газ. Об этом знали абсолютно все, разумеется, в курсе было и начальство. Но нас заставляли туда спускаться, - рассказал «Комсомолке» один из шахтеров (свое имя парень попросил не называть). - Говорили так: «Работайте, если что-то не устраивает - уходите». Люди шли работать, деньги-то нужны...

КАК МОГУТ СПАСТИСЬ ОСТАВШИЕСЯ ГОРНЯКИ?

Времени у выживших остается все меньше. Взрыв произошел около пяти часов утра по Москве. А значит запас кислорода в «самоспасателях» должен был истощиться по любым, даже самым позитивным подсчетам.

Но как же горняки все-таки могут спастись? По словам собеседников «КП», шахта была признана одной из лучших в России. И оборудована по последнему слову техники. А значит в ней есть шкафы с экстренным запасом кислорода для «самоспасателей».

Кроме того, менее задымленными и опасными могут оказаться старые штреки. По словам друзей горняков, именно туда направлялись выжившие в тот момент, когда связь с ними оборвалась.

- Мой друг сейчас находится в шахте, - рассказал «КП» местный житель Евгений. - Я постоянно на связи с его женой. Мой товарищ вместе с бригадой не смогли выйти по рабочему штреку (это горный тоннель, не имеющий непосредственного выхода на земную поверхность. - Ред.), так как он завален. Поэтому они решили идти по старому штреку. Перед тем, как они в него зашли, у них еще была связь с поверхностью. Никто не знает сейчас, в каком этот путь состоянии: затоплен или нет... Что сейчас там происходит - никто не знает. Мы просто молимся и надеемся. У них не было другого выбора, как идти самостоятельно.

Группа горноспасателей не вышла на связь и на поверхность. Фото: пресс-служба АПК.

НОВЫЕ СМЕРТИ

К несчастью, 11 горняков оказались не последними, чьи жизни унесла «Листвяжная». Поздним вечером были обнаружены тела еще троих шахтеров. Напомним, что полный список погибших и пропавших опубликован на сайте KP.RU.

Кроме того, по последним данным, была потеряна связь с отрядом спасателей, находящихся в шахте. МЧС Кемеровской области подтверждает гибель как минимум троих членов этой группы. Родственники сотрудников экстренных служб в беседе с «КП» сообщили, что боятся за жизни своих близких

Для координации действий спасателей из федерального центра в область прибыл временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Тем временем, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров. Кроме того, родственники получат по 2 миллиона рублей компенсации. В связи с катастрофой, по 14 погибшим в Кузбассе объявлен трехдневный траур.

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