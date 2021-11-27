Развод и девичья фамилия: кому больнее при расставании – мужчинам или женщинам

Кому больнее – вопрос спорный.

Пожалейте мужчин

Психологам из Университета Ланкастера (Lancaster University) вздумалось оценить эмоциональное состояние современного общества. Для этого они решили выяснить, что волнуют мужчин и женщин в личной жизни, из-за чего они более всего переживают, какими проблемами делятся с окружающими. Не то, чтобы ученые совсем не знали ответы на эти вопросы – примерную картину они себе представляли, но считали ее искаженной, поскольку им приходилось полагаться, главным образом, на свидетельства людей, посещавших психотерапевтов. То есть, на тех, кто обратился за помощью к специалистам. Судить только лишь по таким – совсем уж сильно озабоченным – было бы неверным.

И ученые пошли, что называется, в народ - «за правдой жизни». А именно «влезли» в интернет – в форумы, на которых люди обсуждают свои и чужие взаимоотношения. Постят всякую душещипательную отсебятину.

Исследователи, которыми руководила Шарлотта Энтвистл (Charlotte Entwistle), проанализировали высказывания 184 тысяч пользователей. Не сами, конечно, прочли их все, а подключили искусственный интеллект. И в итоге, составили эдакую карту наиболее распространенных проблем во взаимоотношениях. О чем сообщили в журнале Journal of Social and Personal Relationships, на который ссылается портал MedicalXpress.

Проблемы, связанные с разрывом интимных отношений, оказались главными. А переживания по поводу своих «разбитых сердец» - наиболее сильными. При этом каждый пятый автор постов, в среднем, жаловался на трудности в общении со своими партнерами или партнершами и на неразделенные чувства. Каждый восьмой – на отсутствие доверия с «противоположной стороны». А вот тема под условным названием «Романтические поступки» заняла последнее место. Ушла романтика из современной жизни. Ну, почти.

Голубые: наиболее популярные темы в форумах. Розовые: наименее популярные.

К удивлению ученых и вопреки устоявшемуся мнению, будто бы женщины более эмоциональны, чем мужчины, представители сильной половины человечества переживали расставание острее. Чаще заявляли о своей душевной боли. Об этом ученые догадались, «выслушав» отвергнутых с одной и с другой стороны. Всхлипывающих мужчин набралось больше чуть ли не на 30 процентов.

Если пройтись по социальным сетям и «слезливым» форумам, то окажется, что мужчины переносят разрыв отношений хуже, чем женщины. Места себе не находят. Фото: Shutterstock

Берегите женщин

А медики из Университета Эмори (Emory University in Atlanta) считают, что женщины все же более впечатлительные. И легко ранимые в прямом смысле слова. Их душевные страдания отражаются еще и на здоровье - разбивают сердца.

Статистика, которую 12 лет набирали ученые, обследовав в общей сложности 15 тысяч человек, свидетельствует: сердце вообще становится самым уязвимым органом после развода. А у женщин – в первую очередь. Риск получить инфаркт возрастает у них на 24 процента по сравнению с разведенными мужчинами и замужними женщинами.

- Брошенная женщина испытывает сильнейший стресс, - соглашается профессор Матвей Дюпре (Dr Matthew Dupre) из Университета Дьюка (Duke University in North Carolina, US). - Он не только вгоняет в депрессию, но и повышает выработку кортизола и адреналина - гормонов, которые заставляют сердце биться учащенно. Со временем аномальные ритмы и доводят до инфаркта. Усугубляет ситуацию бессонница, от которой снижается иммунитет.

Итого: если у разведенных женщин инфаркты случаются чаще, то и страдают они сильнее. Железная логика.

Медики уверяют, что разводы больнее бьют по женщинам. Фото: Shutterstock

Дюпре уверяет, что стресс не отпускает женщин даже после того, как они вновь выходят замуж. По его данным, инфаркты настигли треть «разведенок», создавших новые семьи.

Мужчины же, повторно вступавшие в брак, наоборот, поправляли свое здоровье. И умирали реже. Секрет, по мнению медиков, прост: новые жены начинали лучше о них заботиться. Да хотя бы вовремя вызывали им «неотложку».

Однако, если мужчины вступали в брак в третий раз, в четвертый и более, то шансы получить инфаркт у них почему-то повышались - примерно на столько же, насколько и у разведенных женщин. Этому феномену медики пока не нашли объяснений.

КСТАТИ

В России каждый год разбиваются вдребезги 26 тысяч сердец

Для сердца опасны не только разводы, но и обострения во взаимоотношениях, например, сумасшедшая любовь, отягощенная либо буйной радостью, вызванной благосклонностью противоположной стороны, или, наоборот, горем неразделенной страсти.

Александр Лион (Dr Alexander Lyon) известный британский кардиолог из Royal Brompton и Imperial College уверен, что «синдром разбитого сердца» реально существует, но маскируется под ишемическую болезнь или под банальную сердечную недостаточность. В интервью газете The Guardian он как-то утверждал, что количество смертей, к которым привели «разбитые сердца», составляет около 2 процентов в год от всех случаев гибели в результате сердечно-сосудистых заболеваний.

Лион объяснял, что гормоны стресса, которые, как правило, заставляют сердце работать более производительно, иной раз, наоборот, вызывают слабость. И даже парализует нижние камеры сердца. В результате нагрузка падает на верхние камеры, которые и не выдерживают. Итог: разрыв сердца.

От душевных страданий рукой подать до «синдрома разбитого сердца». Фото: Shutterstock

Относительные показатели, определенные доктором Лионом, более-менее верны для всего мира. Значит, в России разбиваются по 26 тысяч сердец в год. Это как раз 2 процента от 1 300 000 - по статистике, примерно столько людей у нас умирают ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний.