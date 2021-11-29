«Мам, знаешь, ты правильно поступаешь»: Что значит быть волонтером

Елена Забавина, художник из Смоленска и мама двоих детей, рассказала о своем опыте участия в благотворительности

Елена Забавина - художник из Смоленска и мама двоих детей. Несколько лет назад она познакомилась с сотрудницей фонда «Дети наши» и, узнав о проблеме социального сиротства, прониклась ею.

Елена считает, что в помощи другим людям нет ничего сверхъестественного. Возможно, свою роль тут сыграло воспитание - еще маленькой Леночка часто видела, как мама носила продукты соседской бабушке и отдавала детские вещи многодетным знакомым.

Поэтому теперь уже взрослая женщина уверена - нельзя перекладывать социальную ответственность на других, включая государство. Конечно, в какой-то степени оно должно поддерживать население, но не стоит надеяться только на это. Такое поведение, по мнению Елены, не только неправильно, но и недальновидно.

Конечно, сложно делиться своими деньгами и эмоциями, когда нуждаешься в чем-то сам. Поэтому необходимо оставаться в ресурсе.

- Если есть проблема, которая вас волнует, не оставляет равнодушным, — действуйте, чтобы ее решить! Если такой проблемы нет, скорее всего, вы просто еще не закрыли свои базовые потребности, - считает Елена.

Она уверена - помогать тоже нужно уметь. Ведь, не зная всей ситуации и психологических тонкостей, можно случайно навредить человеку. Поэтому следует полагаться на благотворительные фонды, ведь там работают специалисты, разбирающиеся во многих вопросах.

Возьмем, например, кризисные семьи. Нельзя же просто выдать каждому денег - важно не привить нуждающимся иждивенческую позицию. В этом плане Елена восхищается работой сотрудников «Дети наши». Они дают людям «удочку», а не уже пойманную «рыбу», то есть учат семьи справляться с проблемами самостоятельно.

- Я погрузилась во все эти вопросы и поняла, что работа построена четко, профессионально, и поэтому я поддерживаю фонд «Дети наши» и рассказываю о его работе, - говорит Елена.

Сейчас она принимает участие в благотворительной акции волонтерского фандрайзинга #ZAODNO с «Дети наши». Суть в том, что сторонники фонда проводят собственные мероприятия, где рассказывают о работе волонтеров и собирают пожертвования.

Так, Елена провела два мастер-класса - по рисованию гуашью для взрослых и детей и созданию интерьерной картины. Многие участники мероприятий уже знали о фонде, а кто-то услышал о нем впервые. Но всем очень понравились продвигаемые идеи.

«Мам, знаешь, ты правильно поступаешь», - сказала недавно перед сном дочь Елены.

Женщина старается не перегружать своих ребят, которым семь и пять лет, информацией о волонтерстве, но они учатся на ее примере. Дети знают, что в других семьях не всегда все так хорошо, как у них, и даже небольшая помощь будет кстати.

- Я надеюсь, что мои дети вырастут адекватными взрослыми, умеющими отдавать и поддерживать. И я хочу быть для них хорошим примером, - заключила Елена.

Ежегодная ноябрьская акция #ZAODNO с «Дети наши» приурочена ко Дню матери и продлится до конца ноября. Принять участие могут все желающие из любой точки мира.

Подробности и регистрация по ссылке.