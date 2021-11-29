Дойти до человека: ВЭБ.РФ вышел на рекордные объемы поддержки проектов

Фото: Shutterstock

Поскольку речь идет о банке развития, за каждым таким проектом– от больших до малых - качественные перемены в жизни людей: рабочие места, экологичный и безопасный общественный транспорт, современные школы…

«ВЭБ.РФ завершил 9 месяцев 2021 года с рекордным увеличением поддержки проектов, важнейших для экономики страны и повышения качества жизни людей – объем выданных кредитов вырос на 554,8 млрд руб.», — сообщил главный финансовый директор ВЭБа Андрей Московских. Поддержка ВЭБа позволяет создать более 32 тыс. новых рабочих мест. Только с начала 2021 года ВЭБ открыл финансирование 28 новых проектов в приоритетных отраслях экономики (промышленность, инфраструктура, включая проекты городской экономики, а также поддержка экспорта. )

Как проекты ВЭБа отразятся на жизни людей? Сегодня это главный вопрос, который интересует ВЭБ.РФ во время проработки проектов и принятия решения об их финансировании. Например, комментируя поддержку одного из крупнейших проектов в портфеле госкорпорации — газохимического комплекса в Усть-Луге, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов особо подчеркнул особое внимание к обеспечению качественных перемен в жизни людей.

«Наша задача сейчас — посмотреть, какие возможности этот проект создает для нового жилищного строительства, дошкольных и школьных учреждений. В целом, каким образом создается городская среда. Поэтому налоговые отчисления от этого крупного предприятия мы хотим совместить сразу с улучшением качества жизни людей. Такую работу мы будем делать по всем городам, нашим крупным проектам», — подчеркнул Шувалов.

Строят завод-возводят жилье

Комплекс в Усть-Луге- один из крупнейших в мире по переработке этансодержащего газа. Он включает четыре завода, которые планируют производить от сжиженного природного газа до полимеров. Его продукция не только удвоит производство полимеров в России, но и полностью заместит их импортные аналоги на отечественном рынке.

Порт Усть-Луга. Фото ОАО «Компания Усть-Луга»

Помимо ощутимого эффекта в процессе импортозамещения проект принесет плюсы и экономике своего региона. Территория станет привлекательнее для развития бизнеса, а уровень жизни горожан серьезно вырастет.

Появятся новые рабочие места. Для строительства предприятия нужны 30 тысяч человек, после запуска — еще 3,5 тысячи. В соседнем городе Кингисеппе для сотрудников комплекса построят огромный жилой район. Его благоустроят по современным стандартам: сделают зеленые зоны, магазины. Сюда же проведут дополнительные автобусные маршруты. Город получит новые налоговые поступления от жителей, а местный малый и средний бизнес — дополнительное развитие за счет притока клиентов.

«Проект, который здесь будет реализован, — это крупнейший проект в Российский Федерации. Он обеспечит развитие экономики не только Ленинградской области, но и всей России. И самое главное — это хорошие поступления в бюджет Ленинградской области, в бюджет страны. Это новые рабочие места, новая экономика, новые технологии», — прокомментировал проект губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новые школы по всей стране

По госпрограмме «Развитие образования» не только построят современные учебные заведения, но и модернизируют уже действующие. В итоге создадут 647 тысяч новых школьных мест. Поможет в том числе и механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).

Федеральным оператором программы стала компания «ПроШкола» (входит в Группу ВЭБ.РФ). Недавно госкорпорация заявила о выделении «ПроШколе» до 3,2 млрд рублей на строительство первых 15 школ в четырех российских регионах. По одной школе появится в Калужской и Самарской областях, три — в Белгородской области и 10 — в Бурятии.

Фото: Shutterstock

Новые школы будут оснащены всем необходимым. В них появятся бассейны, современные спортзалы, библиотеки, зоны отдыха, а также оборудованные лаборатории. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, это отличная новость для региона. «В перспективных планах получить финансирование еще на плюс 10 школ, восемь из которых по программе “Развитие образования”. Очень хочу, чтобы наши дети учились только в самых современных и лучших условиях!» — сказал глава региона.

Сопровождаемое проживание в Челябинске и Якутии

В Челябинске при поддержке ВЭБ.РФ запустили пилотную программу сопровождаемого проживания. Это уникальный проект помощи людям с ментальными особенностями развития. В течение двух ближайших лет специалисты будут помогать 24 южноуральцам освоить новую профессию, найти работу. Восемь человек будут обучаться на дому, в кругу их семей. Остальных 16, которые сейчас находятся в интернатах, поселят группами в специально подобранных квартирах. Новые знания люди с ограниченными возможностями будут получать в созданных для этого мастерских.

В случае успеха опыт Челябинска распространят на другие регионы. «Дополнительный экономический эффект будет складываться в результате трудоустройства участников проекта в виде налоговых отчислений в бюджет», — объяснила заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская.

Фото: Shutterstock

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина подчеркивает: «Участникам проекта совместно с социальными работниками предстоит пройти огромный путь к самостоятельности, научиться тем бытовым навыкам, которых у них нет: как вести домашнее хозяйство, ходить за продуктами, готовить еду, платить за коммунальные услуги, делать уборку».

Подобный проект реализуют и в Якутии с 1 апреля этого года. Здесь помогают 30 жителям республики с ментальными расстройствами. 18 из них наблюдают на дому, еще 12 — в центре сопровождаемого проживания, который открылся в Якутске.

Современный общественный транспорт по всей России

В настоящее время ВЭБ.РФ участвует в разработке и реализации комплексных программ модернизации общественного транспорта в городах России. Ключевая транспортная инициатива госкорпорации в этом году — полное обновление трамвайной сети в Таганроге. Впервые в России работы проведут в рамках концессионного соглашения. Аналогичных по масштабу проектов в нашей стране еще не было. До конца 2022 года здесь строят восемь подстанций, поменяют 46 километров трамвайных путей и закупят 60 современных вагонов. Первые обновленные составы уже перевозят пассажиров.

Реализация проекта идет под патронажем правительства и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Еще год назад состояние местной трамвайной линии было удручающим. Теперь же ситуация кардинально меняется. «За такой короткий срок это надо было найти деньги и проект сделать — это колоссальная работа. Вообще, невозможно было в России за такой срок реализовать такой проект. И в следующем году полностью под ключ сдается новая трамвайная сеть», — сказала Валентина Матвиенко.

Новые автобусы на газомоторном топливе во время презентации на Площади 1905 года, Екатеринбург. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Еще один транспортный проект реализуют в Екатеринбурге. Здесь трамвайная линия свяжет столицу региона с Верхней Пышмой. Сейчас на дорогу на автобусе или маршрутке уходит около часа. На новых трамваях можно будет доехать с комфортом за 20-30 минут. Предполагается, что в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек.

Проект реализуют благодаря тому, что компания-оператор концессий в области развития общественного транспорта «Мовиста Регионы» договорилась с ВЭБ.РФ о его финансировании. Помимо строительства депо, которое завершат летом следующего года, компания закупит современные скоростные трамваи, плюс в течение 10 лет будет осуществлять перевозку пассажиров.

Культурно-исторические маршруты в Кемерове и Новокузнецке

С историей Кузбасса теперь можно познакомиться, проехав в общественном транспорте. В Кемерове и Новокузнецке появились культурно-исторические маршруты с аудиогидами. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ и АНО «Национальные приоритеты».

Впервые в России в подобном проекте участвуют не только профессиональные историки и краеведы, но и любители - жители городов. Они делятся своими историями о городах, в которых живут. Прошлое оживает благодаря специальному приложению на телефоне. Это очень важный проект как для Кузбасса, так и для страны в целом. Автобус стал не просто средством передвижения из пункта А в пункт Б, а платформой для изучения истории места, где живешь, знакомства с ней горожан и гостей города.

Первый рейс с аудиогидами по улицам Кемерова начался с площади старого цирка. Об этом напомнил перфоманс, устроенный организаторами проекта "Идентичный Кемерово". Фото: пресс-служба администрации города Кемерово

Поддержка с доставкой на дом

До некоторых населенных пунктов региона не так просто добраться, поэтому часто их жители не могут воспользоваться всеми соцуслугами. Чтобы решить эту проблему и появился проект ВЭБ.РФ, «Почты России» и правительства Приморского края.

За дело взялись… почтальоны. Именно они помогают выявлять семьи с низким доходом и объясняют им нюансы оформления социальных контрактов. В результате у малоимущих семей отдаленных населенных пунктов появится реальная возможность организовать свое дело, найти новую работу, развить подсобное хозяйство или пройти профобучение, получив для этих целей субсидии от государства.

Еще одна задача, которую возложили на почтальонов, — доставить приглашения на профилактический медицинский осмотр жителям региона и лекарства тем, кто в них нуждается.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Как отметил губернатор региона Олег Кожемяко, для властей Приморья важно создать условия, чтобы как можно больше жителей пользовались мерами соцподдержки и получали качественную медпомощь. «Запуск совместного с “Почтой России” и корпорацией ВЭБ.РФ проекта позволит людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, быстрее получить финансовую поддержку и, если есть желание, начать свое небольшое дело. А почтальоны помогут нашим медикам в организации диспансеризации населения, доставке лекарств. Проект интересный. Главное, реализовать его, как задумано», — заключил Кожемяко.

Школьные проекты в Якутии

В Якутии благодаря ВЭБ.РФ стартовал образовательный проект, который состоит из двух направлений – «Школы успеха» и информационно-аналитической системы «Паспорт школы».

Детям помогают проявить свои таланты в той или иной области, а значит у ребят повышается интерес к учебе.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В рамках «Школы успеха» формируется индивидуальная программа развития каждого школьника, которая должна раскрыть таланты ребенка. Перед ее составлением ребенка оценивают. Но не так, как это принято в школе еще с советских времен, — по пятибалльной системе, а широко и разносторонне. Чтобы ответить на вопрос, какие у него сильные стороны, а над чем еще стоит особо поработать. Проект не работает только с отличниками или отстающими, он буквально сфокусирован на каждом ученике школы.

Второе направление — информационно-аналитическая система «Паспорт школы». Она собирает обобщенные данные об успеваемости школьников. Если «Школа успеха» правильно вычленила сильные стороны ученика и помогла их раскрыть с помощью составленной программы, показатели ребенка растут.

Эксперимент запустили в 2019 году, он охватил примерно пять тысяч школьников.

И в каждом таком проекте- что большом, что малом- одна главная составляющая: он реализуется ВЭБ.РФ в интересах людей.