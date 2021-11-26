МТС признана одной из лучших компаний для работы

По данным Бруклинского института, к 2025 году миллениалы (родившееся в промежутке с 1980-го до начала 2000-х, привыкшие к технологиям и быстрому темпу жизни) будут составлять 75% всей рабочей силы в мире. Это поколение по-другому подходит к выбору работодателя и обращает внимание не только на уровень зарплаты и наличие соцпакета: молодежи также важно, чтобы компания брала на себя социальные и экологические обязательства.

Организаторы рейтинга, следуя этой тенденции, объединили критерии для оценки работодателей в три группы: «сотрудники и общество», «экология» и «корпоративное управление». Также компании оценивало жюри, в которое вошли эксперты из различных областей. МТС получила высокие оценки по всем критериям и подтвердила статус одного из лучших работодателей страны.

Всего в рейтинг вошли 104 компании, в том числе Сбер, X5, Яндекс, IKEA и Mars.