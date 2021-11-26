Марина Зудина: «После смерти Табакова театральная среда стала болезненной темой для меня»

Марина Зудина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марина Зудина рассказала, как она приняла назначение Хабенского на должность худрука МХТ им.Чехова и какие видит перспективы для себя в этой связи.

По мнению Федора Бондарчука, Марина Зудина - сложная фигура и жизнь у нее непростая. Столько критики было на неё обрушено после смерти мужа Олега Табакова, да и при жизни мэтра многие коллеги Зудиной на неё смотрели косо.

Не так давно Марина оказалась на съемочной площадке фильма «Ампир V» вместе с сыном Павлом Табаковым. По словам Зудиной, Павел очень терпимо относится к ней, как к актрисе.

- Я так долго не снималась, у меня был такой перерыв в съемках (до «Содержанок» был перерыв лет восемь), что я чувствовала себя ученицей. Многое делала на ощупь, - призналась Зудина.

Она объяснила, почему так произошло: как только рядом появился успешный, сильный мужчина (Олег Табаков), она отошла в тень. Посвятила себя семье, театру. Да и предложений интересных особо не было. Было много театра. Но в какой-то момент (после смерти Табакова) и театр отошел на дальний план.

- Съемки мне помогли оказаться в другой среде. К этому моменту театральная среда для меня стала болезненной, - призналась Зудина. - Мне надо было поменять людей, пространство. Когда ты не чувствовать, что ты подключен к общему процессу, работа перестает иметь смысл.

Зудина посетовала, что в российском кино у актрис «определённого возраста» интересных предложений всё меньше.

ПРО БОГОМОЛОВА

- Я благодарна Константину Богомолову за то, с какой любовью он выстраивал роли. В последних его спектаклях играл Олег Павлович. С какой любовью и нежностью Константин дал Олегу Павловичу похулиганить на сцене, Табаков это очень любил, - вспомнила Зудина. – Богомолов знает мои сильные и слабые стороны, поэтому я ему доверяю. У меня был тогда (во время съемок «Содежанок») очень тяжелый период, я находилась в некотором расфокусе. Не заострила внимание на том, с кем я снимаюсь. И когда я пришла на съемки, увидела насколько мой партнер (Александр Кузнецов) моложе меня, мне реально поплохело. В театре ты не задумываешься об этом. Тем более у Богомолова мужчины играют женщин, а женщины – мужчин. Я к этому привыкла. А тут я осознала возрастную разницу и немножко отрезвела. Остальное меня волновало меньше. 3-й сезон «Содержанок» я не смотрела, мы снимали в ковид. У меня не было того драйва, какой был в первом сезоне. Поэтому у меня странные ощущения. Возможно, моей героини не хватило эмоциональности, но рефлексировать на эту тему я не хочу.

ПРО ХАБЕНСКОГО И МХТ

Рассказала актриса, как она обрадовалась назначению Хабенского руководителем Художественного театра.

- Я же не в труппе МХТ. За это время (что худруком был Женовач) меня ни разу не позвали (на сбор труппы), - призналась Марина. - Я понимаю, что я приглашенная артистка, но я же была женой прежнего художественного руководителя! Я обрадовалась Хабенскому – его пригласил на работу в Художественный театр Олег Павлович. Раньше, когда я приходила в театр играть, там жизнь бурлила, это такая мощная подпитка и большой заряд, что хочется работать дальше и играть. А потом я столкнулась с тем, что когда спектакли стали снимать, я не огорчалась. Мне уже не так сильно хотелось играть, как раньше. Мне было больно, когда я в последний раз выходила на Основную сцену (в спектакле «Идеальный муж», который снял Женовач – Ред.). Я понимала, что это прощание. К этому спокойно отнеслась: в жизни всякое бывает.

В какой-то момент мне расхотелось играть в театре. И вдруг, когда я узнала новость – назначили Константина Хабенского, у меня была реакция чисто эмоциональная. Радость. Я дважды работала с Хабенским. У него есть профессиональный азарт и энергия. Сейчас обстановка в театре такая, как будто бы и не было этих трёх с половиной лет (когда худруком был Женовач). Как будто это был сон. Я меньше всего думала, а вернут ли какие-то спектакли, а что там будет. Просто я прихожу в театр и мне радостно. Даже если я не нужна там, у меня есть энергия, я смогу сделать что-то в другом месте. У меня есть силы сниматься.

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