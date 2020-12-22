Почему Марину Зудину возненавидели в соцсетях

Зудина посетовала, что после ухода ее мужа Олега Табакова многие от нее отвернулись Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Марина Зудина не менее популярна в соцсетях, чем, например, Ольга Бузова. Вот недавно в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», Зудина посетовала, что после ухода ее мужа Олега Табакова (он был худруком двух театров) многие от нее отвернулись. На сцену она почти не выходит, не репетирует в новых спектаклях. Олега Табакова это огорчило бы... Тут же набежали интернет-тролли и понесли Марину по кочкам: «У этой актрисы нет значимых, запоминающихся ролей. В театре она была примой только благодаря своему мужу. За его спиной целеустремленно делала карьеру. Сейчас стала очевидна ее истинная ценность для театра".

В той же программе Зудина призналась, что не уводила Табакова из семьи. Они встречались десяти лет и в его первой семье (с актрисой Людмилой Крыловой) вроде бы об этом знали. Но всех устраивало. «Мне кажется, материальная тема волновала ту семью даже больше, чем сам уход Табакова», - предположила Зудина. И за эти слова получила по полной от хейтеров: «Зудина 10 лет романилась с женатым мужчиной и теперь заявляет, что не хотела разрушать его первый брак? Это нонсенс. Оказывается, это Людмилу Крылову интересовали больше деньги, а Зудину - только чистая любовь. Неужели? Когда молодая девушка заводит роман с женатым мужчиной, который старше ее на 30 лет, причем мужчиной очень влиятельным, ясно, что с ее стороны - это расчёт. Звание «Народная артистка», которое она получила, - это подарок от мужа вместе с бриллиантами. Кстати, в отличие от Зудиной, своей первой жене Табаков не помогал в карьере, и даже мешал, когда был директором «Современника», мотивируя тем, что это «блат».

Есть у Марины и защитники, которые считают: она неплохая актриса. В «Содержанках» у Константина Богомолова сыграла очень убедительно. Да, многого добилась благодаря Табакову, но ведь его не подвела. Родила ему прекрасных детей. Олег Павлович был с ней счастлив.

О том, справедливы ли нападки и упреки в адрес Зудиной, мы поговорили с Татьяной Бронзовой. Татьяна Васильевна работала заведующей труппой МХАТа при Олеге Ефремове. Ей ли не знать театральный мир.

- Почему к Марине такое отношение? Во-первых, потому что разлучница. Что бы она ни говорила сейчас, но она увела Табакова из его первой семьи, - считает Татьяна Бронзова. – Олегом Павловичем можно восхищаться, он великолепный актер. Но при разнице в возрасте в 30 лет трудно поверить в искреннюю любовь молодой женщины. Думаю, и Табаков это понимал, поэтому так долго не уходил к ней.

Во-вторых, когда Марина стала его женой, в театре она стала вести себя как Мадам, пользовалась своим положением супруги худрука. Олег Павлович был человеком влиятельным, от него многое зависело (Табаков часто в шутку говорил: «У меня связи…» - Ред.). Например, кого выдвигать на звание, а кому, наоборот, звание задержать. Если бы Марина не была его женой, вряд ли она бы получила столько ролей в театре, не стала бы «народной». Я не хочу сказать, что она плохая артистка, но точно не лучшая.

Кстати, звание «Заслуженная артистка РФ» Зудина получила в тот год, когда она родила Табакову сына Павла, а «народной» она стала, когда подарила 70-летнему мужу дочку Машу. Допустим, что это просто совпадение.

- Говорить, что первую семью Табакова интересовало «только материальное» - это подло и стыдно, - продолжает Татьяна Бронзова. – Так бывает, когда люди судят по себе. Людмила Крылова и Табаков начинали семейную жизнь с нуля, жили у нее в коммуналке, получали крошечные зарплаты. Крылова - та жена, которая из солдата сделала генерала, прошла с ним огонь и воду. Там не деньги, а жизнь была положена и большая любовь. А Зудина пришла на готовое.

Людмила Крылова благородно себя повела и во время развода. Ведь большую квартиру, в которой Табаков жил с первой семьей, он оставил себе. Ему так было удобно: дом рядом с работой. Олег Павлович себя не обидел. Но ему многое можно простить за его талант.

И еще… Уход Табакова его первая семья восприняла так болезненно именно потому, что они не знали про его многолетний роман с Зудиной. У Табакова всегда были увлечения, он был любвеобильным. Такая профессия. Не бывает абсолютно верных своим женам актеров. Крылова наверняка о многом догадывалась, но конкретно про Зудину могла и не знать. Он свой роман скрывал. Однажды Олег Ефремов случайно встретил Табакова и Зудину на одном закрытом светском приеме, это был «сюрприз». Он вида не показал, но был возмущен. Ефремов очень хорошо относился к Люсе Крыловой, для которой двойная жизнь Табакова была оскорбительна.

Хорошо помню: после того, как Табаков женился на Зудиной, сразу появились статьи в газетах и журналах, где он рассказывал, как он счастлив, как любит Марину. Везде их совместные фотографии. Везде он ее восхвалял. И ни слова про первую семью. Думаю, Люсе и его старшим детям это было неприятно. Десять лет скрывал свой роман и вдруг такая шумиха.

После этого театральная карьера Зудиной пошла в гору. Так продолжалось до самой смерти Табакова. За 23 года Марина привыкла жить за его спиной. У нее было много спектаклей и, соответственно, большие заработки. Но в театре все понимали, какая она актриса. Не понимала этого только она. Поэтому ей сейчас так обидно. Она искренне считает, что добилась всего сама, благодаря своему таланту, а не потому, что была женой худрука. Но, с другой стороны, у нее появился шанс доказать всем своим недоброжелателям, что она действительно хорошая актриса, а не только вдова Табакова.

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