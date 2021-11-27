Петр Бирюков: В столичных парках высадили около 16 тысячи деревьев по проекту «Наше дерево»

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Московские родители могут отпраздновать рождение ребенка, высадив в одном из городских парков именное дерево. За три года проекта «Наше дерево» в столице появились около 16 тысяч таких «детских» деревьев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных, - отметил заммэра. - Каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку - собственное именное дерево».
По его словам, с каждым годом становится больше заявок и соответственно саженцев. К примеру, в 2019-м было 2 376 деревьев, в 2020-м - 5 044, в 2021-м - 8 467 деревьев в 27 парках.
«Если дерево пострадает в течение трех лет с момента высадки, его заменят в ближайший рекомендованный период», - сказал глава Комплекса городского хозяйства.
Для участников проекта бесплатно выделяют 10-15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. Среди них:
- липа мелколистная;
- сосна обыкновенная;
- дуб черешчатый;
- яблоня домашняя;
- рябина обыкновенная;
- клен остролистный;
- груша плодовая;
- ива белая;
- ель обыкновенная.
Кстати, по наблюдениям координаторов проекта, родители мальчиков чаще всего выбирают для посадки дубы и сосны, а девочек - липы и ивы.
Семьи москвичей, в которых дети родились начиная с 1 января 2019 года, могут высадить в честь этого события дерево.
Заявку нужно подать в течение трех лет с даты рождения на портале mos.ru, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева.