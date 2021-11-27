«У парня не все в порядке с мозгами»: Бизнесмен, которого должен был убить киллер с ножом, намекнул на предполагаемого заказчика

Сергей Загребельный временно переехал, чтобы избежать еще одной попытки покушения. Фото: соцсети

В деле «киллера с кухонным ножом» появились новые детали. Бизнесмен, которого собирался ликвидировать наемник, назвал имя подозреваемого в заказе на убийство.

Напомним:

- 24 ноября жительница многоэтажного дома на Нелидовской улице в Южном Тушине вызвали полицию.

- Женщина увидела подозрительного мужчину, который несколько часов вертелся вокруг дома.

- При задержании у мужчины обнаружили кухонный нож.

- На допросе 26-летний Артур Панин признался, что приехал в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы совершить заказное убийство.

- Как стало известно, заказ питерский безработный получил через интернет. Неизвестный предложил ему за убийство 60-летнего предпринимателя Сергей Загребельного 500 тысяч рублей.

По словам задержанного Артура Панина (на фото), в сентябре нынешнего года он познакомился в соцсетях с неким мужчиной, который и предложил ему совершить заказное убийство

Заказчика ищут. При этом до поры до времени была неясность с возможным мотивом заказного убийства Загребельного. По информации KP.RU, предприниматель назвал имя возможного подозреваемого. Им оказался сосед москвича Андрей Ш.

ВОЙНА СОСЕДЕЙ

- Загребельный пояснил, что у него на протяжении нескольких лет не складываются отношения с соседом, - рассказал источник KP.ru в правоохранительных органах.

Местная полиция не раз разбиралась в заявлениях, которые писали друг на друга Загребельный и Ш.

- По словам бизнесмена, квартиру на Нелидовской он в свое время купил в кредит, а в 2016 году соседнюю квартиру купил тот самый Ш. Загребельный говорит, якобы соседу дом не понравился, поэтому тот предложил предпринимателю выкупить его жилплощадь. Загребельному такой вариант понравился, потому что он хотел бы расшириться.

Договорились, что предприниматель ищет для Ш. подходящие варианты, покупает ему новую квартиру, а сам получает квадратные метры на Нелидовской. Ш. ездил на смотрины в течение полугода, но в итоге «передумал». И после этого что-то пошло не так.

Загребельный жаловался, что сосед написал на него заявление в Мосжилинспекцию, якобы тот незаконно перепланировал квартиру, потом обвинил в том, что пожилой сосед разбил ему машину и установил на нее «маячок». В процессе своего «общения» они даже подрались пару раз, Загребельный обращался в медпункт.

Андрей Ш. в свою очередь представлял другую версию. Якобы изначально продать квартиру, купленную за 18 млн рублей, предложил именно Загребельный. Он отказался. И началось. Сам Ш., его жена и родители якобы начали получать SMS с угрозами - Загребельный требовал продать ему квартиру, угрожая сжечь машину. Тестю, который владеет заводом в Ростовской области, угрожали устроить теракт на предприятии. В феврале 2020-го кто-то поджег его машину.

ЗАКАЗЧИК СПРЯТАЛСЯ В ДАРКНЕТЕ

В общем, война двух соседей явно затянулась.

- При этом в своих заявлениях Загребельный так характеризовал соседа: «у него не все в порядке с мозгами», - отмечает источник.

Следствие в свою очередь теперь проверяет все прежние обоюдные заявления двух мужчин. Как мы сообщали ранее, Сергей Загребельный с семьей временно съехал с квартиры на Нелидовской. Его местонахождение скрывается - чтобы избежать еще одной попытки покушения.

- Андрей Ш. сейчас является подозреваемым?

- Пока юридически у него такого статуса нет, - говорит источник. - Ведется поиск заказчика, который нанял Артура Панина. Поиски осложняются тем, что по словам задержанного, предложение на заказное убийство он нашел в Даркнете (это часть интернета, в котором практически невозможно отследить преступников, - Авт.).

KP.RU следит за развитием событий.

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