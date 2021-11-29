Из всей кириллицы, ребята, звучит по-русски только «ё»

В Ульяновске установили памятник букве "Ё" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Череповце, Твери и Курске, где безысходность да рваньё, из всей кириллицы по-русски звучит одна лишь буква «ё». Она приходит на подмогу, как метеор слетая с губ, когда кирпич упал на ногу и застрелял внезапно зуб. Когда в кармане нет и сотни. Когда в ночи хулиганьё выходит вдруг из подворотни, что шепчем мы? Конечно:

- Ё.

Когда случайно съел пургену. Когда сосед четвёртый год, как сумасшедший, сверлит стену одну и ту же, идиот. Когда за сутки всю получку потратил разом на бабьё. Когда нашёл подошвой кучку своей же таксы, ё-моё. Когда весь год стремился к раю и вот явился, чёрт возьми, в отель пять звёздочек в Паттайю с женой и с тёщей, и с детьми. Когда ментов назвал козлами, а у козлов в руках дубьё, давай по правде (между нами), что крикнешь ты? Конечно:

- Ё.

Когда уже срывает крышу от вечных сборов ТСЖ (хотя там «ё» я редко слышу, там популярней буква «ж»). Когда автобус неуклюжий по луже прёт из темноты и, как обычно, рядом с лужей стоишь, позёвывая, ты. Когда начальник смотрит скупо. Когда бомбила подшофе. Когда в том яме два шурупа находишь ложкою в кафе. Когда вдруг слышишь утром рано по телевизору враньё и, словно лузер, у экрана что говоришь? Конечно:

- Ё.

Когда ты снова на диете идёшь в макдональдс перед сном. Когда читаешь в интернете о том, как лось стал кабаном. Когда коробку бьёшь ногою, а в ней лежит бетонный лист. Когда в кино перед тобою опять сидит баскетболист. Когда любимую рубаху барменша пивом облила. Когда домой привёл деваху, а дома гости из Орла. Когда, уставший, поздним часом, наметив праздничный визит, летишь в Европу бизнес-классом, а у соседа синусит. Когда купил себе картошки, а там внутри одно гнильё, и снова варишь макарошки, бормочешь что? Конечно:

- Ё.

Эх, ёшенька, лети как птица! Врезайся в завтрашнюю новь!

В тебе одной, как говорится, и жизнь, и слёзы, и любовь.