"Мне ничего не надо, только два слова: все хорошо"

Мамы сотрудников полиции рассказывают о своих детях.

Все матери переживают за своих детей, но вдвойне сложнее тем, чьи сыновья и дочери выбрали ответственную и опасную профессию — защищать людей и охранять закон.

«Все, что остается маме, — переживать и надеяться на лучшее», — Ирина Баянова, мама младшего сержанта полиции Полины Баяновой, сотрудника кинологического центра в УВД Восточного округа Москвы

Полина только начинает службу. Она младший инспектор-кинолог, со служебной собакой работают по наркотикам, следят за порядком. Моя дочка с детства, в садике и в школе за всех заступалась — хотела, чтобы был порядок и справедливость. Когда ей подарили щенка лабрадора, я заметила, как она серьезно относилась к воспитанию собаки. Маленькая девочка через весь город ездила на тренировочную площадку, рассказывала нам, что можно с собакой делать, что нельзя. И стало понятно, что она хочет работать в этой сфере. Так сошлись ее стремление к порядку и любовь к животным.

Сейчас многие молодые хотят пойти в бизнесмены, в актрисы, в тик-токеры, а Полинка решила служить в полиции. На фоне всего, что я сейчас вижу с молодежью, мне нравится ее сознательность, готовность защищать людей, быть полезной. Она так и говорит: «Мам, самое главное в этой работе, что я буду полезна людям». Это она мне говорит один на один, и я знаю, что это не рисовка. Поэтому, конечно, я ею искренне горжусь и верю, что ее путь будет успешный. Конечно, у меня на сердце не спокойно — мой ребенок первый приезжает на место происшествия... Но это уже взрослый человек, это ее жизнь. Все, что остается маме, — только переживать и надеяться на лучшее.

Мама всегда найдет нужные слова, чтобы тихонько, ненавязчиво немного своего опыта передать ребенку. Учишь терпению, многогранности каждой проблемы. Я желаю всем мамам стараться смотреть с детьми в одну сторону. Не давить своим авторитетом, а попытаться понять. И главное – стать другом своему ребенку на всю жизнь.

Ирина Баянова, мама младшего сержанта полиции Полины Баяновой

«Я жду от него звонка каждый день», — Нина Коровина, мама Алексея Коровина, подполковника полиции, старшего оперуполномоченного ОВД Волгограда

Я каждый день жду от него телефонного звонка. Если он не позвонил мне днем, значит, вечером. Если ему тяжело, позвонит мне: «Мама, так и так». Я поддерживаю советом, а иногда говорю: «Выбрал сам такую профессию, значит, работай». Мамам сотрудников полиции нужно терпение и умение подсказать, поговорить с ребенком в трудную минуту. Ведь как он был ребенок для меня, так он и останется. И если какие-то неприятности, я все равно ему помогаю. В чем-то мы соглашаемся, в чем-то нет, но всегда приходим к единому мнению.

Нина Коровина, мама подполковника полиции Алексея Коровина

Нина Коровина с сыном Алексеем

«Мне ничего не надо, только два слова: все хорошо», — Елена Любчик, мама Валерия Любчика, младшего сержанта полиции, курсанта факультета подготовки следователей Уральского юридического института, г. Екатеринбург

Он у нас командир роты, и мы гордимся, что на него возложены такие обязанности, — он отвечает не только за себя, но и за своих ребят. Когда он уходит в наряд, всегда говорю: «Валер, мне ничего не надо, сынок, лишь бы два слова: мам, все хорошо». Я вижу, что он в сети и написал «все хорошо», и мне этого достаточно.

Он никогда не видит моих слез. Я имею в виду, что я переживаю и все такое... Но муж любит повторять: «Мама у нас — генерал». Поэтому я всегда сыну говорю: «Валер, ты сильный, ты справишься, сынок, ты мужик». Вот так мы с ним и справляемся со всеми нашими тревогами. У нас в роду не было никогда полицейских. Он у нас первый, и мы этим очень гордимся.

Елена Любчик, мама младшего сержанта полиции Валерия Любчика

«Не надо отстраняться от работы наших сыновей и дочерей», — Валентина Стукалина, мама Дмитрия Стукалина, майора полиции, старшего участкового уполномоченного отдела полиции Волгограда

Мой сын с детства мечтал работать в полиции. Я помню, когда он был маленький, надевал фуражку, брал палку, которой регулируют движение, и бегал по комнате — ему это нравилось. Конечно, у меня неоднозначное было отношение к этому, потому что я знаю, какое это напряжение.

Работы у него очень, очень много, она ответственная и трудная. Приходится сутками дежурить и выезжать на вызовы граждан. Ежедневно я с ним созваниваюсь, узнаю, как прошло дежурство. Если нормально, то и у меня на душе спокойно. Но бывают такие моменты, он чем-то обеспокоен, что-то не так пошло. Он все близко к сердцу принимает. И я стараюсь его успокоить, сказать, что в следующий раз все будет хорошо.

Всем мамам я тоже хочу пожелать терпения, и чтобы обязательно принимали участие в жизни детей. В особо трудных случаях можно и совет дать. Не надо отстраняться от работы наших сыновей и дочерей. Нужно помогать — дело у них очень сложное.

Валентина Стукалина, мама майора полиции Дмитрия Стукалина

«Мой сын всегда старается помочь людям», — Инна Наумова, мама Михаила Наумова, подполковника полиции, заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью по Магаданской области

Сын с детства хотел пойти по стопам отца, тот работал в милиции. После школы Миша поступил в Читинскую школу милиции, а после ее окончания решил дальше учиться. Поступил в Дальневосточный институт МВД и закончил его на отлично. После этого он вернулся работать в наш поселок. Сначала был участковым, потом работал в уголовном розыске, а сейчас в УБОПе — борется с организованной преступностью. Я вижу, что сын всегда старается помочь людям. Бывает такое, что на обеде сидишь, а ему все время звонки идут...

Мой сын очень добрый, внимательный и в любую минуту готов прийти на помощь. У него отличная семья и двое детей, он им уделяет много внимания: постоянно водит их на кружки, в развлекательные центры, они катаются на лыжах, занимаются спортом. Внук ходит на брейк-данс. Внучка еще совсем маленькая, но тоже уже мечтает заниматься спортом. Все выходные он всегда с семьей или приезжают в гости.

Инна Наумова, мама подполковника полиции Михаила Наумова

Я, конечно же, всегда тревожилась, с первых дней, но вместе с тем и гордилась. Я считаю, что профессию он выбрал правильную, и, думаю, папа был бы им доволен. Я его очень, очень люблю.