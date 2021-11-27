«Лучший стилист Пугачёвой - сама Алла»: 72-летняя примадонна скопировала образ Лагерфельда

Многие заметили, что новый элегантный образ Аллы напоминает стиль Карла Лагерфельда Фото: Instagram.com

Максим Галкин выложил в своём Инстаграме, как его 72-летняя супруга Алла Пугачева выходит из бутика дизайнера Игоря Гуляева.

- Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист Аллы - она сама!, - комментирует видео со звездой Игорь Гуляев.

На кадрах, выложенных в соцсети, Пугачева дефилирует в чёрном брючном костюме, надетом поверх белой блузы. Образ артистка разбавила длинной ниткой жемчуга и черным пальто.

А потом Гуляев добавил в своём Инстаграме фото певицы в дизайнерской меховой шапке. Этот головной убор творение Гуляева и его подарок любимой клиентке и подруге.

Комментаторы в соцсетях отметили, что еще прошлом году Алла Борисовна помолодела. Вероятно, звезда снова обратилась к пластическим хирургам. В любом случае эти перемены артистке пошли на пользу, Пугачева выглядит значительно моложе своих лет.

Другие же блогеры заметили, что новый элегантный образ звезды напоминает стиль Карла Лагерфельда, который, как вы помните, тоже предпочитал пёстрым нарядам классику -черные костюмы и белые блузы.