«Стоит посочувствовать»: Собчак заступилась за выступившего пьяным Билана

Ксения Собчак вступилась за Диму Билана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нетрезвое выступление Димы Билана на концерте в Казахстане вызвало массу негативных комментариев в Сети. Сам артист уже покаялся и объяснил свое поведение чрезмерной усталостью. За певца публично вступились многие его коллеги по шоу-бизнесу, считающие, что поступок артиста можно понять и простить. Одной из защитниц Димы стала Ксения Собчак. Телеведущая уверена, что певец просто переутомился и не рассчитал свои силы. В Telegram-канале Собчак написала, что Диму можно понять и даже посочувствовать ему.

- Можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит. Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7, - считает Ксения.

Ольга Бузова тоже встала на защиту друга. Поющая телеведущая со свойственной ей романтичностью предположила, что Дима пытался алкоголем заглушить душевную боль.

- Произошла история, которая снова не дает всем покоя. Прекрасный певец, роскошный артист и мой друг Дима Билан немного выпил перед концертом и вышел так петь! – вступилась за Билана артистка. - Я знаю Диму, как профессионала и человека, который никогда не срывает мероприятия! Он безумный профи! Он не сорвал праздник, а вышел и спел! Спел, даже когда на его душе боль! Боль, которую он пытался заглушить бокалом вина. А вы что, так никогда не делали? Почему такой негатив? Почему такое осуждение? Он что, кого-то избил? Он кого-то оскорбил, находясь в этом состоянии? Дима, как настоящий артист, засунул поглубже свою боль и вышел радовать зрителей! Да, совсем не показывать боль не получилось! Но Дима честен! Дима чист перед вами!

Ольга Бузова уверена, что Дима глушил алкоголем душевную боль. Фото: Инстаграм.

Напомним, на видео, которое появилось в Сети, видно, что Билан выступает на вечеринке в Казахстане в нетрезвом состоянии. Артист с трудом фокусировал взгляд, его заметно шатало. Сразу после концерта Билан вышел в эфир Инстаграма и извинился перед зрителями концерта. Артист объяснил, что очень устал после трехдневного напряженного рабочего графика, он мало спал, поэтому, когда немного выпил, его развезло. Певец признался, что сильно нервничает перед грядущим 40-летием.

Поклонники припомнили, Билан уже попадал в подобную ситуацию. В 2019 году он выступил пьяным на концерте в Самаре. Дима тогда тоже извинялся и рассказывал, то перед концертом выпил в гримерке со старым другом, но не рассчитал дозу алкоголя.