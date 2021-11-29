Мать выдала полиции сына, который убил и расчленил родного брата

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткий случай произошел в подмосковном Долгопрудном. В полицию обратилась 83-летняя Галина Ивановна*. Пенсионерка сообщила полицейским, что ее 57-летний сын Сергей К.* убил своего младшего брата 50-летнего Ивана К.*

Оба мужчины проживали в квартире на Московском шоссе в Долгопрудном. Неделю назад между братьями возникла ссора. Сергей схватил гвоздодер и несколько раз ударил им своего младшего брата Ивана. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тогда Сергей взял ножовку и расчленил тело родного брата. На следующий день мужчина стал выносить части тела Ивана в лесной массив и закапывать, чтобы избавиться от улик.

Тревогу забила пожилая мать, которая запереживала о том, что младший сын Иван перестал выходить на связь. Женщина приехала в гости к сыновьям и увидела в их квартире страшную картину.

«В полицию поступило сообщение об убийстве от 83-летней жительницы Мытищ Галины К.* Женщина сообщила, что ее взрослый сын Иван К.*, который проживал вместе со старшим братом в Долгопрудом, пропал. Приехав в квартиру сыновей, Галина Ивановна увидела следы крови и позвонила в полицию. Оперативники приехали на место происшествия, опросили старшего брата Сергея и установили, что мужчина убил и расчленил собственного брата. Останки мужчины были найдены закопанными в пакетах в лесном массиве на Лихачевском проезде», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время подозреваемый в убийстве родного брата Сергей К.* задержан, с мужчиной работают следователи, которые установят все детали случившегося. Оперативникам предстоит выяснить причины произошедшего, а также установить не причастен ли задержанный к другим тяжким преступлениям.

* имена изменены.

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