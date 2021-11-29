Ученые доказали: умелые руки и хорошо подвешенный язык растут из одного места

Исследование показало, что во время тонкой работы руками и в ходе решения сложных лингвистических упражнений активизировались одни и те же области мозга - так называемые базальные ядра. Фото: Shutterstock

МЕЛКАЯ МОТОРИКА И ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

У наших родителей помимо бесчеловечного культа манной каши существовала навязчивая идея по поводу развития мелкой моторики. Ах, как жаль, что в прошлое уходит культура чистописания, рукоделия, вырезания деревянных ложек и выпиливания лобзиком - сетовали они. А на вопрос, почему это плохо, объясняли: но ведь ты пишешь, как курица лапой! Вот раньше люди писал! С хорошим почерком можно было сделать головокружительную карьеру! К примеру, известно, что таким образом продвигался по службе Григорий Отрепьев, впоследствие Лжедмитрий (не уверен, что это аргумент в пользу мелкой моторики - авт). Но многие из нас (даже те, кто не готовился к карьере врача) к идее прилежного выведения букв относились с подозрением. А когда мы выросли, то оказалось, что писать вообще не надо. Мы печатаем на клавиатуре или водим пальцем по тачпаду, а о временах, когда приходилось исписывать тетради от руки, вспоминаем совершенно без ностальгии. И уж тем более скептически относимся к советам специалистов по детскому развитию о необходимости развивать у малышей ту самую мелкую моторику. Зачем мучить детей развитием навыка, если чистописание им в будущем уж совершенно точно не пригодится?

Но оказалось, что пластилин, конструкторы, а так же перебирание гороха и фасоли по методу Золушки рано сбрасывать с корабля истории. В защиту мелкой моторики выступили нейрофизиологи и специалисты по изучению мозга. Так ученые из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции (INSERM) обнаружили связь между навыками использования различных инструментов и хорошей способностью понимать сложные синтаксические конструкции. Исследование было опубликованно в журнале Science.

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИЧЕМ ТУТ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

- Использование инструментов и язык - отличительные признаки эволюции человека, - объясняют авторы исследования. - Но долгое время считалось, что за языковые навыки отвечают какие-то специализированные участки мозга. Потом появилась гипотеза о том, что для работы с инструментами и понимания синтаксиса языка, используются общие нейронные ресурсы. Чтобы проверить эту гипотезу мы измерили активность мозга добровольцев с помощью функциональной МРТ в ходе нескольких экспериментов.

В одном из них участникам сначала предлагали поработать с длинными (30 сантиметров) щипцами. Надо было с помощью этих инструментов вставить под разным углом маленькие колышки в отверстия соответствующей формы. В свою очередь для возбуждения нейронов, ответственных за “языкознание”, предлагалось прочесть ряд синтаксически сложных предложений и ответить на простые вопросы о содержании прочитанного.

Исследование показало, что во время тонкой работы руками и в ходе решения сложных лингвистических упражнений активизировались одни и те же области мозга - так называемые базальные ядра.

ЭТО ВАМ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ!

Более того, тесты показали, что связь между “рукастостью” и “мозговитостью” работает в обе стороны. Тренировка мелкой моторики помогает лучше разбираться в сложных грамматических конструкциях. И наоборот – тренировка языковых навыков позволяет усовершенствовать навыки во владении инструментами.

Кстати, в биографии выдающихся мыслителей вы найдете немало примеров, когда ловкость рук и интеллект были тесно связаны.. Например, великий химик Менделеев, создатель периодической системы элементов, среди современников был также известен, тем что своими руками делал исключительно качественные чемоданы. Купец Мамонтов гордился, что может себе позволить заказать чемодан у “знаменитого чемоданного мастера Менделеева”. А любимым занятием Петра Великого было токарное дело, император виртуозно вырезал фигурки из слоновой кости.

Умелые руки и гениальность, похоже, растут из одного места

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья Сухова, доцент кафедры Иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ «МИСиС», специалист в области фонетики:

- Результаты, полученные группой французских ученых, подтверждают наблюдение, которое раньше было известно из опыта. Так, в разных педагогических системах (школа Монтессори, Вальдорфская школа, система Ушинского и др.) и далее в отечественной традиции работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста считалось, что развитие мелкой моторики способствует становлению речевой деятельности. Действия, которые относят к мелкой моторике, охватывают работу с разными инструментами и материалами. Это например: владение ручкой, карандашом, кистью; работа с пластилином для создания разных поделок; владение инструментальными игрушками – лопаточкой, формочками в песочнице и т.д. Эффект, который дает включение упражнений на мелкую моторику в работе с детьми, чрезвычайно высок. Наблюдения показывают, что такие дети начинают раньше говорить, и впоследствии имеют более высокую степень готовности к школе, где язык и речь играют главенствующую роль.

Данные приведенного исследования ученых из Франции экспериментально и аппаратно доказали, что связь эта не только поведенческая, она существует на уровне структур мозга.

КСТАТИ

Лучшие упражнения для развития мелкой моторики

- Игра с мелкими предметами: пазлы мозаика, конструкторы.

- лепка фигурок из пластилина

- разные пальчиковые игры для малышей, в частности, всем известная “сорока-воровка”.

- игры, когда нужно разобрать смешанные крупы.

- рисование и штриховка рисунков

- вязание